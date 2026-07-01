Гражданская война в Китае 1946‒1950

Гражда`нская война` в Кита`е 1946—1950 — война между сторонниками Гоминьдана и Коммунистической партии Китая (КПК) после завершения Второй мировой войны. После капитуляции Японии часть территории Китая контролировала Национально-революционная армия (НРА), подчинявшаяся Гоминьдану, а меньшую часть — Народно-освободительная армия Китая (НОАК), подчинявшаяся КПК. Основные силы НОАК находились на севере страны и получили помощь СССР. Основные силы НРА базировались на западе и поддерживались США и Великобританией. Под руководство лидера Гоминьдана Чан Кайши перешли войска бывшего прояпонского правительства Ван Цзинвэя, контролировавшие восток Китая. Но в этой части страны существовали освобожденные районы, контролируемые преимущественно НОАК. 10 октября 1945 в Чунцине было подписано соглашение о предотвращении гражданской войны между Гоминьданом и КПК. Переговоры о политическом урегулировании продолжались до ноября 1946. В мае-июне 1946 НРА атаковала НОАК. 310-тысячная группировка НРА ударила по 60-тысячной группировке НОАК под командованием Ли Сяньняня, занимавшей Хэнань-Хубэйский район. В июне 500-тысячная группировка НРА атаковала Шаньдун-Аньхой-Цзянсуский район, который обороняли войска НОАК под командованием Чень И. Войска милитаристов Ху Цзуннаня и Янь Сишаня наступали вдоль железной дороги Датун — Пучжоу против войск НОАК под командованием Хэ Луна и Лю Бочэна. Войска Фу Цзои продвигались вдоль железной дороги Баотоу — Чжанцзякоу против войск НОАК под командованием Не Жунчжэня. Силы НОАК отошли в горные районы Зап. и Сев. Шаньдуна. В августе-сентябре войска НРА попытались расчленить НОАК на северо-востоке и севере Китая. В условиях боевых действий Гоминьдан назначил на ноябрь 1946 созыв Национального собрания, что привело к окончательному срыву переговоров Гоминьдана и КПК 19 нояб­ря 1946. В начале 1947 НОАК отбила наступление НРА в Шаньдуне, но потерпела поражение в Особом районе, войска Пэн Дэхуая и ЦК КПК 18 марта 1947 оставили Янань. Силы НОАК в Маньчжурии были расчленены. Однако, получив японское вооружение от советской оккупационной администрации, НОАК перешла в контрнаступление в Маньчжурии и Шаньдуне. В июне 1947 НОАК под командованием Лю Бочэна форсировала Хуанхэ и двинулась в центральные районы Китая. Контрнаступление развернулось и на других направлениях. НОАК окружала группировки НРА, тяготевшие к крупным городам, и брала эти центры штурмом. В марте 1948 войска Чэнь И взяли Лоян. 19 июня 1948 был взят Кайфын, 20 сентября 1948 — Цзинань. В октябре 1948 в Ляошеньском сражении НРА потеряла полумиллионную группировку, после чего НОАК получила перевес в численности войск и развернула наступление на юг. В ноябре 1948 НОАК была реорганизована в 5 полевых армий во главе с Пэн Дэхуаем, Лю Боченом, Чень И, Линь Бяо и Не Жунчжэнем. В ноябре-декабре 1948 войска Чэнь И, Лю Бочэна и др. под общим командованием Чжу Дэ в Хуанхайском сражении разгромили Сюйчжоу­скую полумиллионную группировку к северу от Янцзы. Единое руковод­ство войсками НРА распалось. Армия Линь Бяо из Маньчжурии наступала на группировку НРА под командованием Фу Цзои, оборонявшую Пекин. Также на Пекин наступала армия Не Жунчжэня. После того как в январе 1949 Линь Бяо взял Тяньцзинь, Фу Цзои капитулировал 31 января 1949 и перешел на сторону КПК. После непродолжительного перемирия, в апреле НОАК форсировала Янцзы и развернула наступление на юг. В результате аграрной реформы коммунисты получали поддержку крестьян. 23 апреля 1949 руководители Гоминьдана оставили столицу Нанкин. Правитель­ство Гоминьдана во главе с Ли Цзунжэнем переместилось в Чунцин. Чан Кайши укрылся на Тайване. 11 мая 1949 Линь Бяо взял Ухань, 25 мая 1949 — Шанхай, а в августе — Чаншу. 8 октября 1949 был взят Гуанчжоу. 1 октября 1949 в Пекине Мао Цзэдун провозгласил Китайскую народную республику. 30 ноября 1949 пал Чунцин, и правительство Гоминьдана вылетело на Тайвань. В декабре 1949 капитулировала группировка гоминьдановских войск в Юньнани, был взят Чэнду. Остатки НРА бежали в Индокитай. В апреле 1950 НОАК заняла о. Хайнань, в октябре — Тибет. Вне контроля коммунистов остался только о. Тайвань, где сохранилась власть Гоминьдана и Чан Кайши. Лит.: Новейшая история Китая. 1928—1949. М., 1984; Панцов А. В. Мао Цзэдун. М., 2007; Пэн Дехуай. Мемуары маршала. М., 1988; Сапожников Б. Г. Народно-освободительная война в Китае (1946—1950 гг.). М., 1984; Тихвинский С. Л. Путь Китая к объединению и независимости. 1898—1949. М., 1996; Цзян Чжунчжень (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. М., 2009; Юрьев М. Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского народа. 20—40-е гг. М., 1983.