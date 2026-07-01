Гражданская война в Китае 1946‒1950
Гражда`нская война` в Кита`е 1946—1950 — война между сторонниками Гоминьдана и Коммунистической партии Китая (КПК) после завершения Второй мировой войны. После капитуляции Японии часть территории Китая контролировала Национально-революционная армия (НРА), подчинявшаяся Гоминьдану, а меньшую часть — Народно-освободительная армия Китая (НОАК), подчинявшаяся КПК. Основные силы НОАК находились на севере страны и получили помощь СССР. Основные силы НРА базировались на западе и поддерживались США и Великобританией. Под руководство лидера Гоминьдана Чан Кайши перешли войска бывшего прояпонского правительства Ван Цзинвэя, контролировавшие восток Китая. Но в этой части страны существовали освобожденные районы, контролируемые преимущественно НОАК. 10 октября 1945 в Чунцине было подписано соглашение о предотвращении гражданской войны между Гоминьданом и КПК. Переговоры о политическом урегулировании продолжались до ноября 1946. В мае-июне 1946 НРА атаковала НОАК. 310-тысячная группировка НРА ударила по 60-тысячной группировке НОАК под командованием Ли Сяньняня, занимавшей Хэнань-Хубэйский район. В июне 500-тысячная группировка НРА атаковала Шаньдун-Аньхой-Цзянсуский район, который обороняли войска НОАК под командованием Чень И. Войска милитаристов Ху Цзуннаня и Янь Сишаня наступали вдоль железной дороги Датун — Пучжоу против войск НОАК под командованием Хэ Луна и Лю Бочэна. Войска Фу Цзои продвигались вдоль железной дороги Баотоу — Чжанцзякоу против войск НОАК под командованием Не Жунчжэня. Силы НОАК отошли в горные районы Зап. и Сев. Шаньдуна. В августе-сентябре войска НРА попытались расчленить НОАК на северо-востоке и севере Китая. В условиях боевых действий Гоминьдан назначил на ноябрь 1946 созыв Национального собрания, что привело к окончательному срыву переговоров Гоминьдана и КПК 19 ноября 1946. В начале 1947 НОАК отбила наступление НРА в Шаньдуне, но потерпела поражение в Особом районе, войска Пэн Дэхуая и ЦК КПК 18 марта 1947 оставили Янань. Силы НОАК в Маньчжурии были расчленены. Однако, получив японское вооружение от советской оккупационной администрации, НОАК перешла в контрнаступление в Маньчжурии и Шаньдуне. В июне 1947 НОАК под командованием Лю Бочэна форсировала Хуанхэ и двинулась в центральные районы Китая. Контрнаступление развернулось и на других направлениях. НОАК окружала группировки НРА, тяготевшие к крупным городам, и брала эти центры штурмом. В марте 1948 войска Чэнь И взяли Лоян. 19 июня 1948 был взят Кайфын, 20 сентября 1948 — Цзинань. В октябре 1948 в Ляошеньском сражении НРА потеряла полумиллионную группировку, после чего НОАК получила перевес в численности войск и развернула наступление на юг. В ноябре 1948 НОАК была реорганизована в 5 полевых армий во главе с Пэн Дэхуаем, Лю Боченом, Чень И, Линь Бяо и Не Жунчжэнем. В ноябре-декабре 1948 войска Чэнь И, Лю Бочэна и др. под общим командованием Чжу Дэ в Хуанхайском сражении разгромили Сюйчжоускую полумиллионную группировку к северу от Янцзы. Единое руководство войсками НРА распалось. Армия Линь Бяо из Маньчжурии наступала на группировку НРА под командованием Фу Цзои, оборонявшую Пекин. Также на Пекин наступала армия Не Жунчжэня. После того как в январе 1949 Линь Бяо взял Тяньцзинь, Фу Цзои капитулировал 31 января 1949 и перешел на сторону КПК. После непродолжительного перемирия, в апреле НОАК форсировала Янцзы и развернула наступление на юг. В результате аграрной реформы коммунисты получали поддержку крестьян. 23 апреля 1949 руководители Гоминьдана оставили столицу Нанкин. Правительство Гоминьдана во главе с Ли Цзунжэнем переместилось в Чунцин. Чан Кайши укрылся на Тайване. 11 мая 1949 Линь Бяо взял Ухань, 25 мая 1949 — Шанхай, а в августе — Чаншу. 8 октября 1949 был взят Гуанчжоу. 1 октября 1949 в Пекине Мао Цзэдун провозгласил Китайскую народную республику. 30 ноября 1949 пал Чунцин, и правительство Гоминьдана вылетело на Тайвань. В декабре 1949 капитулировала группировка гоминьдановских войск в Юньнани, был взят Чэнду. Остатки НРА бежали в Индокитай. В апреле 1950 НОАК заняла о. Хайнань, в октябре — Тибет. Вне контроля коммунистов остался только о. Тайвань, где сохранилась власть Гоминьдана и Чан Кайши. Лит.: Новейшая история Китая. 1928—1949. М., 1984; Панцов А. В. Мао Цзэдун. М., 2007; Пэн Дехуай. Мемуары маршала. М., 1988; Сапожников Б. Г. Народно-освободительная война в Китае (1946—1950 гг.). М., 1984; Тихвинский С. Л. Путь Китая к объединению и независимости. 1898—1949. М., 1996; Цзян Чжунчжень (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. М., 2009; Юрьев М. Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского народа. 20—40-е гг. М., 1983.