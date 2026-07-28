ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ 1936‒1939 ГГ.

Вооруженное столкновение право-авторитарных сил (включая фашизм) и Второй испанской республики, в которой преобладали левые и демократические силы. Гражданская война привела к международному кризису и вмешательству Италии, Германии и СССР.

В ходе Испанской революции 1931-1939 гг. образовалась Вторая республика в Испании. Социально-политические противоречия в стране продолжали углубляться. 16.2.1936 г. на выборах в кортесы (парламент) победил блок Народный фронт (социалисты, левые либералы, коммунисты, каталонские и баскские националисты). Крайне правые силы, включая правое офицерство, восприняли результаты выборов как свидетельство того, что демократическая система ведет к анархии и коммунизму, и приступили к подготовке заговора. 17 июля 1936 г. по инициативе генерала Э. Молы участникам заговора была направлена условная телеграмма «17 в 17. Директор». В этот день начался антиправительственный мятеж в Марокко, где находилась Африканская армия. 18 июля переворот начался на основной территории Испании. Однако в Мадриде, Барселоне и ряде других городов он был быстро подавлен милицией левых партий и рабочих организаций – анархо-синдикалистской Национальной конфедерации труда (НКТ) и социалистического Всеобщего союза труда (ВСТ). Премьер-министр Х. Хираль санкционировал раздачу оружия населению. Страна оказалась расколота, война прибрела затяжной характер. Марокко, Наварра, юг Андалузии и ряд других территорий оказались в руках мятежников (националистов). На их стороне действовала большая часть армии, Испанская фаланга и ХОНС и карлисты. Благодаря помощи Италии и Германии мятежникам удалось перебросить свои наиболее боеспособные силы – Африканскую армию – из Марокко и в августе развернуть наступление на Мадрид. С октября 1936 г. во главе националистов встал Ф. Франко . Обе стороны использовали террор против противников.

Начало гражданской войны, всеобщее вооружение активных граждан в Республике, привели к глубокой социальной революции. Реальная власть оказалась в руках множества организаций, созданных гражданами, партиями и профсоюзами. Во многих регионах страны возникли местные центры власти, в которые входили представители партий Народного фронта и профсоюзов. Особенное значение среди этих автономных районов играла Каталония, где было сосредоточено около 70% промышленного потенциала республиканской зоны. Колонны каталонских анархо-синдикалистов заняли часть провинции Арагон, которая стала одной из продовольственных баз Республики. Крестьяне здесь захватили помещичьи земли, на которых создали сельскохозяйственные коммуны. 7 октября 1936 г. конфискация земель бежавших помещиков была подтверждена республиканским законом. В июле-сентябре волна захватов предприятий рабочими (коллективизация, синдикализация) сделала профсоюзы и трудовые коллективы хозяевами экономики в Каталонии и ряде других регионов Республики.

4 сентября 1936 г. к власти в Республике пришло правительство широкой антифашистской коалиции во главе с лидером левого крыла Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Ф. Ларго Кабальеро . В правительство вошли представители партий Народного фронта, включая коммунистов. Через два месяца в критические для Республики дни в правительство вошли также представители НКТ.

Оправившись от первых неудач и вооружившись с помощью Италии и Германии, франкисты начали наступление на Мадрид. Их армия была лучше вооружена и организована. В Испании не было военной промышленности, современное оружие можно было только купить за границей. Лидеры Великобритании и Франции, приверженные идее “умиротворения”, объявили о политике “невмешательства” в гражданскую войну и отказались продавать оружие республиканцам. С октября военную помощь Испанской республике оказывал СССР (см. операция Х). В Испании формировались интербригады из антифашистов из разных стран.

Правительство Ларго Кабальеро сумело в короткие сроки объединить усилия антифашистов и создать относительно боеспособную армию. В ноябре 1936 г. ворвавшаяся в Мадрид армия Франко была остановлена (см. Мадрида оборона ). В воздушной войне участвовали советские летчики, которые вели бои с итальянцами и германским легионом «Кондор», который «прославился» также варварской бомбардировкой Герники.

В феврале 1937 г. высадившихся в Испании «добровольческий» итальянский корпус взял Малагу, но марте потерпел поражение под Гвадалахарой. Но республиканцы не смогли перехватить инициативу и в июне-сентябре 1937 г. потеряли страну Басков и Астурию.

Перелом в развитии Испанской революции произошел во время Барселонских столкновений в мае 1937 г., когда произошел раскол широкого антифашистского фронта, и стало ясно – стратегия анархо-синдикалистов и левых социалистов (кабальеристов) трудно совместима с этатизмом коммунистов и умеренных социал-демократов (приетистов). Президент М. Асанья, враждебно относившийся к синдикалистскому эксперименту, поддержал правое крыло ИСРП и коммунистов. Правительство широкой антифашистской коалиции сменилось более узким по составу правительством Народного фронта во главе с социалистом Х. Негрином. Его правительство взяло курс на прекращение революционных преобразований, что вызвало разочарование среди широких масс, деморализовало республиканцев. В 1937-1938 гг. война шла с переменным успехом (см. Тируэльская операция), но в апреле 1938 г. в ходе Арагонской операции территория республики была расчленена надвое. Попытка республиканцев исправить положение во время битвы на Эбро не удалась. В феврале 1939 г. франкисты захватили Каталонию.

2 марта 1939 г. в Испанской республике начался мятеж против Негрина и коммунистов. Его инициатор С. Касадо и его сторонники надеялись договориться о капитуляции без репрессий. Франко не согласился с этим – его устраивала только безоговорочная капитуляция. Мятежники добились отъезда Негрина из страны, но сами оказались в тупике. Однако продолжать сопротивление в условиях такого раскола республиканцы уже не могли, тем более, что и так были деморализованы. Мятеж Касадо спровоцировал распад республиканского фронта. 1 апреля 1939 г. Республика была уничтожена. В Испании развернулся террор против республиканцев и анархистов. Франкистский режим установился во всей стране и просуществовал до 1975 г.

Источники:

Коминтерн и гражданская война в Испании. М., 2001; Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. М., 1963.

Автор статьи: Шубин А.В.