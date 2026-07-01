Гражданская война в Греции

Гражда`нская война` в Гре`ции — боевые действия в марте 1946 — октябре 1949 между правительственными войсками и партизанскими отрядами, организованными Коммунистической партией Греции (КПГ). Название «гражданская война» для этих событий было узаконено на правительственном уровне только в 1989, до этого носила название «Войны бандитов». После освобождения в 1944—1945 в Греции сложилась кризисная ситуация. Правительство , опиравшееся на Великобританию, усиливало давление на влиятельные в обществе левые силы, прежде всего КПГ и находившийся под ее влиянием Национально-освободительный фронт (ЭАМ). Стремясь не допустить укрепления позиций КПГ, власти страны в обстановке репрессий провели 31 марта 1946 выборы, а 1 сентября 1946 организовали плебисцит по вопросу восстановления монархии и возвращения в страну короля Георгиоса II. КПГ отказалась от участия в выборах, ее активные члены из числа бывших партизанских командиров и партийного актива перешли на нелегальное положение, начав формировать партизанские отряды в горах. 26 октября 1946 было объявлено о создании Демократической армии Греции (ДАГ) во главе с членом Политбюро ЦК КПГ М. Вафьядисом («генерал Маркос»). СССР, Албания, Болгария и Югославия оказывали повстанцам поддержку оружием, финансами, медицинским и полиграфическим оборудованием. В декабре 1947 было создано Временное демократическое правительство (ВДП) во главе с М. Вафьядисом. К началу 1948 ДАГ заняла большую территорию, создав угрозу существованию королевского правительства. Основные базы по­встанцев находились на севере страны, а помощь со стороны СССР и других стран проходила по не контролировавшимся властями приграничным районам. На территории Юго­славии и Албании находились лагеря по подготовке партизан, госпитали, склады с оружием и пункты связи. Британские союзники в 1947 оказались не в состоянии оказать адекватную поддержку официальным греческим властям, им на смену пришли США, которые предоставили финансовую, военную и консультационную помощь правительству Греции. На разных этапах группировке правительственных войск, насчитывавшей свыше 200 тыс. человек, противостояло от 15 до 25 тыс. бойцов ДАГ. К лету 1948 правительственные войска начали продвижение по всей территории страны, возвращая ее под свой контроль. План руководства КПГ захватить Салоники и, объявив о переезде туда ВДП, добиться ситуации двоевластия в стране, оказался нереализуем. Большие надежды руководство КПГ возлагало на поддержку СССР в Организации объединенных наций, где «греческая проблема» постоянно стояла на повестке дня. В самой КПГ к середине 1948 назрел конфликт , М. Вафьядис был смещен со своих постов и уехал в СССР, на смену ему пришел Генеральный секретарь ЦК КПГ Н. Захариадис. Обострение советско-югославских отношений в 1948 серьезно повлияло на позиции ДАГ. КПГ заняла просоветскую позицию, лишившись помощи Югославии. Советская сторона, исходя из внутригреческой ситуации и изменений на международной арене, выступила за прекращение боевых действий. По­следние партизанские подразделения ДАГ покинули Грецию в октябре 1946. Многие из ее бойцов эмигрировали в СССР и другие социалистиче­ские страны, их возвращение в страну началось лишь в 1980-х. Лит.: Улунян А. А. Коммунистическая партия Греции. Актуальные вопросы идеологии, политики и внутренней истории. КПГ в Национальном Сопротивлении, Гражданской и «холодной» войнах, 1941—1956 гг. М., 1994; Улунян А. А. Национально-освободительный фронт Греции (ЭАМ). 1941—1944. История — идеология — политика . М., 1991; Ο Εμφύλιος Πόλεμος, Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο Φεβρουάριος 1945 — Αύγουστος 1949. Νικολακόπουλος Ηλίας, Ρήγος Άλκης, Ψαλλίδας Γρηγόρης (επιμ.) Αθήνα 2002, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770—2000 Η Εμπόλεμη Ελλάδα 1940—1950, τόμ. 8ος., Αθήνα 2003; Ζαφειρόπουλος Δ., Ο Αντισυμμοριακός Αγών, Αθήναι, 1956.