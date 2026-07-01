ГРАУН (Graun) Иоганн Готлиб и Карл Генрих
Немецкие музыканты, братья.
Представители берлинской школы. Иоганн Готлиб (1702 или 1703, Варенбрюкк, Саксония – 27.10.1771, Берлин), скрипач и композитор. Окончил школу при ц. Св. Креста (Кройцшуле) в Дрездене и Лейпцигский ун-т. Учился игре на скрипке и композиции у И. Г. Пизенделя в Дрездене, затем у Дж. Тартини в Падуе. В 1726–28 придворный концертмейстер в Мерзебурге (среди учеников – В. Ф. Бах), с 1732 скрипач, затем концертмейстер капеллы прус. кронпринца Фридриха (впоследствии Фридриха II Великого). Автор мессы, оратории «Страсти Иисуса Христа», кантат, нем. и итал. песен; ок. 100 симфоний, ок. 20 оркестровых сюит, не менее 40 скрипичных концертов, ок. 70 трио-сонат преим. в галантном стиле. Карл Генрих (1703 или 1704, Варенбрюкк, Саксония – 8.8.1759, Берлин), композитор и певец. В своём творчестве испытал влияние И. А. Хассе. С 1714 учился в Кройцшуле в Дрездене, затем в Лейпцигском ун-те. С 1724 придворный певец (тенор), с 1731 вице-капельмейстер в Брауншвайге, где дебютировал в 1726 оперой «Полидор». В 1735 переехал в Берлин, поступив в капеллу кронпринца Фридриха. После коронации Фридриха II Великого в 1740 ангажировал в Италии певцов для Берлинской придворной оперы, созданной по образцу дрезденской. По возвращении в Берлин в 1741 назначен придворным капельмейстером. В 1742 Берлинская придворная опера открылась премьерой «Клеопатры и Цезаря» Г., с этого времени композитор сосредоточился на оперной музыке. Одна из вершин оперного творчества Г. – «Монтесума» на либр. Фридриха II по трагедии «Альзира» Вольтера (1755). Европ. признание Г. принесли в последние годы его жизни 2 духовных сочинения – оратория (пассион) «Смерть Иисуса» (1755; до 1884 регулярно исполнялась в Берлине в Страстную пятницу как образец жанра «Страстей»; со временем её затмили «Страсти по Матфею» И. С. Баха) и Te Deum (1757). Автор 32 опер-сериа, итал. светских кантат, нем. духовных кантат, траурной музыки, симфоний, концертов, а также трио и др. камерных сочинений.