ГРАУН (Graun) Иоганн Готлиб и Карл Генрих

Немецкие му­зы­кан­ты , бра­тья.

Пред­ста­ви­те­ли бер­лин­ской шко­лы. Ио­ганн Гот­либ (1702 или 1703, Ва­ренбрюкк, Сак­со­ния – 27.10.1771, Бер­лин), скри­пач и ком­по­зи­тор. Окон­чил шко­лу при ц. Св. Кре­ста (Кройц­шу­ле) в Дрез­де­не и Лейп­циг­ский ун-т. Учил­ся иг­ре на скрип­ке и ком­по­зи­ции у И. Г. Пи­зен­де­ля в Дрез­де­не, за­тем у Дж. Тар­ти­ни в Па­дуе. В 1726–28 при­двор­ный кон­церт­мей­стер в Мер­зе­бур­ге (сре­ди уче­ни­ков – В. Ф. Бах), с 1732 скри­пач, за­тем кон­церт­мей­стер ка­пел­лы прус. крон­прин­ца Фрид­ри­ха (впо­след­ст­вии Фридри­ха II Ве­ли­ко­го). Ав­тор мес­сы, ора­то­рии «Стра­сти Ии­су­са Хри­ста», кан­тат, нем. и итал. пе­сен; ок. 100 сим­фо­ний, ок. 20 оркестровых сюит, не менее 40 скри­пич­ных концертов, ок. 70 трио-со­нат преим. в галантном стиле. Карл Ген­рих (1703 или 1704, Ва­рен­брюкк, Сак­со­ния – 8.8.1759, Бер­лин), ком­по­зи­тор и пе­вец. В сво­ём твор­че­ст­ве испытал влияние И. А. Хассе. С 1714 учился в Кройц­шуле в Дрез­де­не, за­тем в Лейп­циг­ском ун-те. С 1724 при­двор­ный пе­вец (те­нор), с 1731 ви­це-ка­пель­мей­стер в Бра­ун­швай­ге, где дебютировал в 1726 опе­рой «По­ли­дор». В 1735 пе­ре­ехал в Бер­лин, по­сту­пив в ка­пел­лу крон­прин­ца Фрид­ри­ха. По­сле ко­ро­на­ции Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го в 1740 ан­га­жи­ро­вал в Ита­лии пев­цов для Бер­лин­ской при­двор­ной опе­ры, соз­дан­ной по об­раз­цу дрез­ден­ской. По воз­вра­ще­нии в Бер­лин в 1741 на­зна­чен при­двор­ным ка­пель­мей­сте­ром. В 1742 Бер­лин­ская при­двор­ная опе­ра от­кры­лась пре­мье­рой «Кле­о­пат­ры и Це­за­ря» Г., с это­го вре­ме­ни ком­по­зи­тор со­сре­до­то­чил­ся на опер­ной му­зы­ке. Од­на из вер­шин опер­но­го твор­че­ст­ва Г. – «Мон­те­су­ма» на либр. Фрид­ри­ха II по тра­ге­дии «Аль­зи­ра» Воль­те­ра (1755). Ев­роп. при­зна­ние Г. при­нес­ли в по­след­ние го­ды его жиз­ни 2 ду­хов­ных со­чи­не­ния – ора­то­рия (пас­си­он) «Смерть Ии­су­са» (1755; до 1884 ре­гу­ляр­но ис­пол­ня­лась в Бер­ли­не в Стра­ст­ную пят­ни­цу как об­ра­зец жан­ра «Стра­стей»; со вре­ме­нем её за­тми­ли «Стра­сти по Мат­фею» И. С. Ба­ха) и Te Deum (1757). Ав­тор 32 опер-се­риа, итал. свет­ских кан­тат, нем. ду­хов­ных кан­тат, тра­ур­ной му­зы­ки, сим­фо­ний, кон­цер­тов, а так­же трио и др. ка­мер­ных со­чи­не­ний.