ГРАЩЕНКОВ Виктор Николаевич

Российский ис­то­рик ис­кус­ст­ва, член-корреспондент АН СССР (1987).

Окон­чил МГУ (1950, учил­ся у В. Н. Ла­за­ре­ва, Б. Р. Вип­пе­ра и др.). С 1960 пре­по­да­ва­тель, с 1976 проф., зав. ка­фед­рой ис­то­рии за­ру­беж­но­го иск-ва (ны­не ка­фед­ра все­об­щей ис­то­рии иск-ва) МГУ, в 1976–2003 зав. от­де­ле­ни­ем ис­то­рии и тео­рии иск-ва ис­то­рич. ф-та МГУ. Один из круп­ней­ших отеч. спе­циа­ли­стов по иск-ву итал. Воз­ро­ж­де­ния. Срав­ни­тель­но-ис­то­рич. ме­тод Г. был ос­но­ван на сти­ли­стич. ана­ли­зе про­из­веде­ний иск-ва в кон­тек­сте кон­крет­ной ис­то­рич. си­туа­ции. На­уч. ин­те­ре­сы Г. вклю­ча­ли так­же зап.-ев­роп. ри­су­нок, ме­то­до­ло­гию и ис­то­рио­гра­фию ис­то­рии иск-ва, рус. ар­хи­тек­ту­ру.

Сочинения: Ри­су­нок мас­те­ров италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1963; Ра­фа­эль. 2-е изд. М., 1975; О прин­ци­пах и сис­те­ме пе­рио­ди­за­ции ис­кус­ст­ва Воз­ро­ж­де­ния // Ти­по­ло­гия и пе­рио­ди­за­ция куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния. М., 1978; Ан­то­нел­ло да Мес­си­на и его порт­ре­ты. М., 1981; Ми­ке­ланд­же­ло: По­эзия. Пись­ма. Су­ж­де­ния со­вре­мен­ни­ков. 2-е изд. М., 1983 (сост., ком­мент., библ.); Порт­рет в италь­ян­ской жи­во­пи­си Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния: В 2 т. М., 1996; Ис­то­рия и ис­то­ри­ки ис­кус­ст­ва: Ста­тьи раз­ных лет. М., 2005