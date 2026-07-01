ГРАЩЕНКОВ Виктор Николаевич
Российский историк искусства, член-корреспондент АН СССР (1987).
Окончил МГУ (1950, учился у В. Н. Лазарева, Б. Р. Виппера и др.). С 1960 преподаватель, с 1976 проф., зав. кафедрой истории зарубежного иск-ва (ныне кафедра всеобщей истории иск-ва) МГУ, в 1976–2003 зав. отделением истории и теории иск-ва историч. ф-та МГУ. Один из крупнейших отеч. специалистов по иск-ву итал. Возрождения. Сравнительно-историч. метод Г. был основан на стилистич. анализе произведений иск-ва в контексте конкретной историч. ситуации. Науч. интересы Г. включали также зап.-европ. рисунок, методологию и историографию истории иск-ва, рус. архитектуру.
Сочинения: Рисунок мастеров итальянского Возрождения. М., 1963; Рафаэль. 2-е изд. М., 1975; О принципах и системе периодизации искусства Возрождения // Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978; Антонелло да Мессина и его портреты. М., 1981; Микеланджело: Поэзия. Письма. Суждения современников. 2-е изд. М., 1983 (сост., коммент., библ.); Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения: В 2 т. М., 1996; История и историки искусства: Статьи разных лет. М., 2005