ГРАС

ГРАС - город на юго-вос­то­ке Фран­ции, ре­ги­он Про­ванс – Аль­пы – Ла­зур­ный бе­рег, в департаменте При­мор­ские Аль­пы.

Население 48,1 тысяч человек (на 2006 год). Расположен в 20 км от Средиземного моря, в отрогах Приморских Альп, на высоте 333 м. Железно-дорожная стан­ция.

Впервые упоминается в 1040 году. В XII - начале XIII века независимая республика, поддерживала отношения с Генуей и Пизой. В 1227 году Грас присоединён к графству Про­ванс . В 1244-1790 годах в Грасе располагалась резиденция епископа. В средние века известен как центр производства лайковых перчаток (в том числе с ароматической цветочной отдушкой).

Живописный город с узкими улочками сохранил старую застройку с домами, характерными для Прованса. Среди архитектурных памятников: романский собор Успения Бо­го­ро­ди­цы и Святой Гонораты (XI-XIII века, башня - XVIII век; произведения П. П. Рубенса, Ж. О. Фрагонара), здание мэрии (бывшая резиденция епископа) со сторожевой башней из жёлтого туфа (XII-XIII века), так называемые Новые ворота (XIV век), часовни XVII-XVIII века.

Международный музей парфюмерии (1989 год); музеи искусства и истории Прованса (в здании XVIII века), Мемориальный морской музей адмирала Ф. Ж. П. де Грасса (в здании XVIII века), вилла-музей Ж. О. Фрагонара (с 1921 года; в здании конца XVII века). Театр (драматические, музыкальные, танцевальные и цирковые представления). Центр цветоводства. Ежегодно в мае проводится Expo Rose (международная выставка роз и букетов из них, с 1971 года), в августе - фестиваль жасмина. В 1920-1940-х годах в Грасе подолгу жил И. А. Бунин.

Грас - один из мировых центров парфюмерии, парфюмерная столица Франции (здесь были созданы известные духи «Шанель № 5»). Действуют свыше 30 предприятий, производящих цветочные эссенции и масла (ежегодно перерабатывается около 500 тонн лепестков роз, 60 тонн жасмина и около 100 тонн цветков цитрусовых, выращиваемых в окрестностях Граса и других районах Прованса), а также концентраты духов. Наряду со старыми фабриками «Fragonard» (основана в 1926), «Galimard» (середина XVIII века) и «Molinard» (середина XIX века), которые ориентируются преимущественно на обслуживание туристов, имеются современные предприятия компаний «Robertet», «Jeanne Arthes», «Charabot» и др.

Климатический курорт. Климат средиземноморский, сходен с климатом близлежащих курортов Лазурного берега; особенно благоприятен зимой (средняя температура около 7 °С). Основные показания для лечения - заболевания лёгких.

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