Грaник

Грáник — река в северо-западной части Малой Азии, впадающая в Мраморное море. Место первого сражения армии Александра Македонского с персидскими войсками (лето 334 до н. э.). Стремительный удар македонской конницы, которую вел в бой сам царь , принес ему полную победу. Персидская кавалерия была разбита, а пехота , состоявшая главным образом из греков-наемников, так и не приняла участия в сражении. Эта победа обеспечила возможность поставить под македонский контроль практически всю Малую Азию. Лит.: Фуллер Д. Военное искусство Александра Великого. М., 2003.