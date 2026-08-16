Грaкхи (лат. Sempronii Gracchi)
Грáкхи (лат. Sempronii Gracchi) — братья Тиберий (162—133 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.) Семпронии Гракхи, проводившие в Древнем Риме земельные и другие реформы в интересах плебса. Отец — Тиберий Семпроний Гракх, знатного плебейского рода, цензор, дважды консул и дважды триумфатор; мать — Корнелия, дочь Сципиона Африканского, победителя Ганнибала, сыгравшая большую роль в воспитании сыновей. Тиберий Г. по характеру был скромен и сдержан, снисходителен и мягок. Гай Г., наоборот, был вспыльчив и резок, он первый начал расхаживать по ораторскому возвышению во время своих зажигательных речей. Тиберий уже в юные годы был удостоен звания авгура, наиболее почитаемого у римлян жреческого сана; женился на дочери бывшего консула и цензора Аппия Клавдия; воевал в Африке (146 до н. э.) и в Испании под Нуманцией (137 до н. э.). В 133 до н. э. Тиберий был избран плебейским трибуном и начал реформы в пользу простого народа. Он предложил новый раздел общественных земель (ager publicus), находившихся в руках немногих богачей, в то время как крестьяне страдали от безземелья. Народ с радостью встретил законопроект трибуна, однако на него наложил вето другой трибун, Октавий. Тогда Тиберий Г. провел через народное собрание закон об отрешении Октавия от должности плебейского трибуна. Закон о земле был принят, и комиссия триумвиров по переделу земли, в которую вошли оба Г. и тесть Тиберия Г. — Аппий Клавдий, приступила к работе. Затем Тиберий Г. предложил использовать доставшиеся по наследству от пергамского царя Аттала сокровища, разделив их среди плебса, дабы снабдить получивших землю средствами на приобретение сельскохозяйственного инвентаря. Стремясь предотвратить утверждения законопроекта в народном собрании, сенаторы во главе с верховным понтификом Сципионом Назикой составили заговор, обвинив Тиберия Г., собиравшегося снова участвовать в выборах трибунов, в стремлении к царской власти. Во время выборов в ходе вооруженных столкновений на Капитолии Тиберий Г. был убит, более 300 его сторонников также были убиты, а их трупы брошены в Тибр. После смерти брата Гай Г. воевал на Сардинии в должности квестора под командованием Ореста (126 до н. э.) и вернулся в Рим через 3 года, чтобы участвовать в выборах. Несмотря на противодействие сената, в 123 до н. э народ избрал Гая Г. плебейским трибуном, и он вернулся к воплощению в жизнь планов своего брата. Гай Г. предложил новые законы: о разделе общественных земель среди бедняков, о выведении колоний, о снабжении воинов одеждой за общественный счет, о призыве на военную службу в возрасте не моложе 17 лет. Предлагал он также уравнять италиков в правах с римскими гражданами, снизить цены на хлеб для бедняков. Наконец, он провел закон, предоставивший всадникам право быть судьями, тогда как раньше это было исключительным правом сенаторов. Выступая, он первым среди римских политических ораторов стал обращаться лицом к народу, а не к сенату. В 122 до н. э. Гая во второй раз избрали плебейским трибуном. Во время отъезда Гая в Африку для устройства колонии на территории разрушенного Карфагена его противники начали судебные преследования его сторонников (Фульвия). Влияние Гая Г. стало падать, и ему не удалось добиться избрания на должность плебейского трибуна на 121 до н. э. В связи с попытками отменить законы Гая Г. начались беспорядки, консул Луций Опимий добился объявления чрезвычайного положения (senatus consultum ultimum), Гай Г. бежал сначала в храм Дианы на Авентине, а затем к роще, посвященной Фуриям. Там он с помощью преданного раба покончил с собой, и враги обезглавили уже мертвое тело. Всего было убито 3 тыс. сторонников Гая Г., а тела их брошены в Тибр. Вдовам запрещено было оплакивать погибших. Характер и последствия реформ Г. исследователи оценивают по-разному. Ист.: Плутарх. Тиберий и Гай Гракхи // Сравнительные жизнеописания. Т. 3. М., 1964; Аппиан. Гражданские войны, 1. 9—27 // Римские войны. СПб., 1994. Лит.: Фельсберг Э. Р. Братья Гракхи. Юрьев, 1910; Штаерман Е. М. История крестьянства в древнем Риме. М., 1996; Brunt P. A. Italian Manpower 225 B.C. — A.D. 14. Oxford, 1971.