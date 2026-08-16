Грaкхи (лат. Sempronii Gracchi)

Грáкхи (лат. Sempronii Gracchi) — братья Тиберий (162—133 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.) Семпронии Гракхи, проводившие в Древнем Риме земельные и другие реформы в интересах плебса. Отец — Тиберий Семпроний Гракх, знатного плебей­ского рода, цензор , дважды консул и дважды триумфатор; мать — Корнелия, дочь Сципиона Африканского, победителя Ганнибала, сыгравшая большую роль в воспитании сыновей. Тиберий Г. по характеру был скромен и сдержан, снисходителен и мягок. Гай Г., наоборот, был вспыльчив и резок, он первый начал расхаживать по ораторскому возвышению во время своих зажигательных речей. Тиберий уже в юные годы был удостоен звания авгура, наиболее почитаемого у римлян жреческого сана; женился на дочери бывшего консула и цензора Аппия Клавдия; воевал в Африке (146 до н. э.) и в Испании под Нуманцией (137 до н. э.). В 133 до н. э. Тиберий был избран плебейским трибуном и начал реформы в пользу простого народа. Он предложил новый раздел общественных земель (ager publicus), находившихся в руках немногих богачей, в то время как крестьяне страдали от безземелья. Народ с радостью встретил законопроект трибуна, однако на него наложил вето другой трибун, Октавий. Тогда Тиберий Г. провел через народное собрание закон об отрешении Октавия от должности плебейского трибуна. Закон о земле был принят, и комиссия триумвиров по переделу земли, в которую вошли оба Г. и тесть Тиберия Г. — Аппий Клавдий, приступила к работе. Затем Тиберий Г. предложил использовать доставшиеся по наследству от пергамского царя Аттала сокровища, разделив их среди плебса, дабы снабдить получивших землю средствами на приобретение сельскохозяйственного инвентаря. Стремясь предотвратить утверждения законопроекта в народном собрании, сенаторы во главе с верховным понтификом Сципионом Назикой составили заговор , обвинив Тиберия Г., собиравшегося снова участвовать в выборах трибунов, в стремлении к царской власти. Во время выборов в ходе вооруженных столкновений на Капитолии Тиберий Г. был убит, более 300 его сторонников также были убиты, а их трупы брошены в Тибр. После смерти брата Гай Г. воевал на Сардинии в должности квестора под командованием Ореста (126 до н. э.) и вернулся в Рим через 3 года, чтобы участвовать в выборах. Несмотря на противодействие сената, в 123 до н. э народ избрал Гая Г. плебейским трибуном, и он вернулся к воплощению в жизнь планов своего брата. Гай Г. предложил новые законы: о разделе общественных земель среди бедняков, о выведении колоний, о снабжении воинов одеждой за общественный счет, о призыве на военную службу в возрасте не моложе 17 лет. Предлагал он также уравнять италиков в правах с римскими гражданами, снизить цены на хлеб для бедняков. Наконец, он провел закон , предоставивший всадникам право быть судьями, тогда как раньше это было исключительным правом сенаторов. Выступая, он первым среди римских политических ораторов стал обращаться лицом к народу, а не к сенату. В 122 до н. э. Гая во второй раз избрали плебейским трибуном. Во время отъезда Гая в Африку для устройства колонии на территории разрушенного Карфагена его противники начали судебные преследования его сторонников (Фульвия). Влияние Гая Г. стало падать, и ему не удалось добиться избрания на должность плебейского трибуна на 121 до н. э. В связи с попытками отменить законы Гая Г. начались беспорядки, консул Луций Опимий добился объявления чрезвычайного положения (senatus consultum ultimum), Гай Г. бежал сначала в храм Дианы на Авентине, а затем к роще, посвященной Фуриям. Там он с помощью преданного раба покончил с собой, и враги обезглавили уже мертвое тело. Всего было убито 3 тыс. сторонников Гая Г., а тела их брошены в Тибр. Вдовам запрещено было оплакивать погибших. Характер и последствия реформ Г. исследователи оценивают по-разному. Ист.: Плутарх. Тиберий и Гай Гракхи // Сравнительные жизнеописания. Т. 3. М., 1964; Аппиан. Гражданские войны, 1. 9—27 // Римские войны. СПб., 1994. Лит.: Фельсберг Э. Р. Братья Гракхи. Юрьев, 1910; Штаерман Е. М. История крестьянства в древнем Риме. М., 1996; Brunt P. A. Italian Manpower 225 B.C. — A.D. 14. Oxford, 1971.