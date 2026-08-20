ГРАИ, ГРАЙИ (др.-греч. Γραῖαι букв. «старухи»)

В древнегреческой мифологии дочери морских божеств Форкиса и Кето .

Они представляли собой одну из нескольких известных в древнегреческой мифологии триад древнейших богинь, как и их сестры горгоны . Гесиод говорит о двух граях – Пемфредо и Энео (Theog., 270-273), Аполлодор упоминает трех и называет еще Дино (II, 4, 2, см. также: I, 2, 6). Считалось, что они обитали на крайней Западе у сада Гесперид, где, по одной из версий, были стражницами горгон. Чаще всего граи представлялись седыми от рождения старухами, у которых на всех один глаз и один зуб. Завладев этим глазом и зубом, Персей заставил их владелиц указать ему путь к Медузе или, по другой версии, к нимфам, чтобы от них получить заплечную сумку, крылатые сандалии и шапку-невидимку, которые помогли ему добыть голову горгоны Медузы (Apollod., II, 4, 3); согласно еще одному варианту, Персей похитил глаз грай в тот момент, когда они передавали его друг другу (Ovid. Met., IV, 772-779). Граи – действующие лица в греческой драме, в частности Аристотель упоминает о трагедии « Форкиды », которая принадлежала Эсхилу (Aristot. Poet., 18, р. 1456 а 2).

Иллюстрация :

Персей и грайи. Картина Эдварда Бёрн-Джонса из «Цикла Персея». 1882-1892. Штутгарт, Государственная галерея.

Автор статьи: О.В. Кулишова