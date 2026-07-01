ГРАФЭ ПАРАНОМОН (др.-греч. γραφὴ παρανόμων)

В классических Афинах жалоба на противозаконие.

Графэ параномон (γραφή – букв. «написанное», в аттическом праве – «письменная жалоба, иск»; παράνομος – «противозаконный») – с таким обвинением в противозаконии мог выступить каждый афинянин против того, кто, по его мнению, предлагал (или уже провел) противозаконное, т.е. противоречащее демократической конституции и интересам государства, решение или закон. Жалоба могла быть направлена против любого постановления экклесии – названо псефизмы (декрета) или номоса (закона). Когда точно была установлена процедура γραφὴ παρανόμων, кто был ее учредителем – неизвестно. Предпочтительней кажется версия о появлении жалобы на противозаконие в годы Пелопоннесской войны ; первые упоминания о данной процедуре в источниках также относятся к этому времени.

Со времени внесения или принятия оспариваемого решения должно было пройти не более года. Если срок миновал, то автора закона уже нельзя было привлечь к суду, а вот сам закон – можно. После этого действие декрета/закона приостанавливалось до вынесения судебного приговора. Иногда этого было достаточно, чтобы автор законопроекта, испугавшись, либо вовсе снимал его, либо «оставлял без движения» (Dem. XVIII, 103). Текст нового, предположительно противозаконного, декрета и текст законов, которым он противоречил, записывались рядом для наглядности и обозрения. Для рассмотрения жалобы собирался расширенный состав гелиэи – не менее 500 человек; в важных случаях – несколько коллегий по 500 (в IV в. до н.э. – 501) судей. Обвинитель, получивший менее одной пятой голосов судей или оставивший дело после его возбуждения, приговаривался к штрафу в 1000 драхм или мог быть подвергнут атимии (умалению гражданских прав), а также мог лишиться права в будущем выдвигать обвинения такого же рода. Жертве его обвинений грозило при неблагоприятном исходе процесса куда более тяжкое наказание: кроме обычного в таких делах штрафа приговором могла быть смерть.

Графэ параномон в позднеклассических Афинах нередко была направлена против инициатив известных политиков. Примеры: жалоба на противозаконие вносилась против декрета Фрасибула (403 г. до н.э.), предложившего дать гражданские права всем, кто боролся за восстановление демократии против Тридцати тиранов ; оспаривание декрета Аполлодора (349 г. до н.э.) о том, чтобы оставшиеся после необходимых трат в казне средства выделить на военные нужды, а не оставлять их в качестве зрелищных денег. Самый известный из процессов по жалобе на противозаконие – процесс Ктесифонта, или процесс о венке (Dem., XVIII; Aeschin., III). Ктесифонт предложил увенчать Демосфена почетным венком (336 г. до н.э.), а политический противник последнего, оратор Эсхин , оспорил псефизму как противозаконную.

Частое оспаривание в суде псефизм народного собрания можно объяснить острой внутриполитической борьбой в афинском государстве: группировка, потерпевшая поражение при голосовании в экклесии, могла взять реванш в гелиэе, принеся жалобу на противозаконие; посему последняя нередко становилась орудием политической борьбы и наряду с исангелией – самым распространенным в Афинах видом политического процесса.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева