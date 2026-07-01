ГРАФ (нем. Graf, лат. comes, франц. comte, англ. count, earl)
В раннем Средневековье в Западной Европе глава военного бана, назначаемый королём, а также королевский чиновник, управляющий определённой территорией, владением.
Со 2-й пол. 6 в. Г. обладали в своих округах (лат. comitatus; нем. Grafschaft) также судебной и адм. властью. При Каролингах Г. из гос. должностного лица постепенно превратился в сеньора своего округа, присвоив земли, вверенные его управлению, и превратив свободных крестьян в зависимую категорию населения. С 9 в. власть Г. приобрела наследств. характер (впервые отражено в Керсийском капитулярии 877). С развитием вассально-ленных отношений Г. в качестве вассалов короля заняли одну из верхних ступеней в феод. иерархии. В период феод. раздробленности Г. – самостоят. феод. владетель; с её ликвидацией – один из высших дворянских титулов [ниже герцога (во Франции, Великобритании, Италии и Испании также ниже маркиза), но выше барона], жалуемый королём, в т. ч. за заслуги перед государством. Титул Г. даровался, как правило, с доменом (во Франции со 2-й пол. 16 в. без домена). В качестве титула сохраняется поныне в странах Европы с монархич. формой правления. В России титул Г. был введён в 18 в. имп. Петром I, отменён в 1917.