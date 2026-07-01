ГРАФ (нем. Graf, лат. comes, франц. comte, англ. count, earl)

В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье в Западной Европе гла­ва во­енного ба­на, на­зна­чае­мый ко­ро­лём, а так­же ко­ро­лев­ский чи­нов­ник, управ­ляю­щий оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­ри­ей, вла­де­ни­ем.

Со 2-й пол. 6 в. Г. об­ла­да­ли в сво­их ок­ру­гах (лат. co­mi­tatus; нем. Grafschaft) так­же су­деб­ной и адм. вла­стью. При Ка­ро­лин­гах Г. из гос. долж­но­ст­но­го ли­ца по­сте­пен­но пре­вра­тил­ся в сень­о­ра сво­его ок­ру­га, при­сво­ив зем­ли, вве­рен­ные его управ­лению, и пре­вра­тив сво­бод­ных кре­сть­ян в за­ви­си­мую ка­те­го­рию на­се­ле­ния. С 9 в. власть Г. при­об­ре­ла на­следств. ха­рак­тер (впер­вые от­ра­же­но в Кер­сий­ском ка­пи­ту­ля­рии 877). С раз­ви­ти­ем вас­саль­но-лен­ных от­но­ше­ний Г. в ка­че­ст­ве вас­салов ко­ро­ля за­ня­ли од­ну из верх­них сту­пе­ней в феод. ие­рар­хии. В пе­ри­од феод. раз­дроб­лен­но­сти Г. – са­мо­сто­ят. феод. вла­де­тель; с её ли­к­ви­да­ци­ей – один из выс­ших дво­рян­ских ти­ту­лов [ни­же гер­цо­га (во Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии и Ис­па­нии так­же ни­же мар­ки­за), но вы­ше ба­ро­на], жа­луе­мый ко­ро­лём, в т. ч. за за­слу­ги пе­ред го­су­дар­ством. Ти­тул Г. да­ро­вал­ся, как пра­ви­ло, с до­ме­ном (во Фран­ции со 2-й пол. 16 в. без до­ме­на). В ка­че­ст­ве ти­ту­ла со­хра­ня­ет­ся по­ны­не в стра­нах Ев­ро­пы с мо­нар­хич. фор­мой прав­ле­ния. В Рос­сии ти­тул Г. был вве­дён в 18 в. имп. Пет­ром I, от­ме­нён в 1917.

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