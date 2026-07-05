ГРАФ (Graf, Graff) Урс Старший
Швейцарский рисовальщик, гравёр, ювелир, живописец.
Представитель Северного Возрождения. Учился ювелирному делу у своего отца, Хуго Графа, затем в Цюрихе; иск-ву витража – в Базеле. Работал в Страсбурге, Цюрихе, в Базеле был принят в цех живописцев в 1512, с 1519 мастер монетного двора. Осн. часть наследия Г. составляют рисунки пером и гравюры, чаще всего являвшиеся книжными иллюстрациями. Раннее творчество определяется влиянием М. Шонгауэра, чьи гравюры Г. копировал, в дальнейшем – А. Дюрера и Х. Бальдунга (серия «Жизнь Христа», опубл. в 1508, и др.). В качестве наёмника был в Италии (1512, 1521), принимал участие в битве при Мариньяно (1515). После итал. походов в его работах появились мифологич. сюжеты и антикизирующие мотивы (картина «Битва св. Георгия со змием», гризайль, Худож. музей, Базель; рисунок «Венера и ландскнехт», 1517, Стеделейксмюсеум, Амстердам, и др.). Автор нескольких витражей (в т. ч. «Ульрих Хохенсаккский», после 1515, Кунстхаус, Цюрих). Иконография многих работ Г. отражает фольклорную и низовую гор. культуру (сюжеты из жизни наёмников и проституток, политич. карикатуры, часто трактованные юмористически, – рисунок «Дьявол, останавливающий убегающего ландскнехта», 1516, Худож. музей, Базель, и др.). Отец ювелира Урса Графа Младшего (1512 – ок. 1560).
Иллюстрации:
У. Граф Старший. «Дикое войско».Ок. 1520. Художественный музей (Базель). Архив БРЭ.