ГРАФ (Graf, Graff) Урс Старший

Швейцарский ри­со­валь­щик, гра­вёр, юве­лир, жи­во­пи­сец .

Пред­ста­ви­тель Се­вер­но­го Воз­ро­ж­де­ния . Учил­ся юве­лир­но­му де­лу у сво­его от­ца, Ху­го Гра­фа, за­тем в Цю­ри­хе; иск-ву вит­ра­жа – в Ба­зе­ле. Ра­бо­тал в Страс­бур­ге, Цю­ри­хе, в Ба­зе­ле был при­нят в цех жи­во­пис­цев в 1512, с 1519 мас­тер мо­нет­но­го дво­ра. Осн. часть на­сле­дия Г. со­став­ля­ют ри­сун­ки пе­ром и гра­вю­ры, ча­ще все­го яв­ляв­шие­ся книж­ны­ми ил­лю­ст­ра­ция­ми. Ран­нее твор­че­ст­во оп­ре­де­ля­ет­ся влия­ни­ем М. Шон­гау­эра, чьи гра­вю­ры Г. ко­пи­ро­вал, в даль­ней­шем – А. Дю­ре­ра и Х. Баль­дун­га (се­рия «Жизнь Хри­ста», опубл. в 1508, и др.). В ка­че­ст­ве на­ём­ни­ка был в Ита­лии (1512, 1521), при­ни­мал уча­стие в бит­ве при Ма­ринь­я­но (1515). По­сле итал. по­хо­дов в его ра­бо­тах поя­ви­лись ми­фо­ло­гич. сю­же­ты и ан­ти­ки­зи­рую­щие мо­ти­вы (кар­ти­на «Бит­ва св. Ге­ор­гия со зми­ем», гри­зайль, Ху­дож. му­зей, Ба­зель; ри­су­нок «Ве­не­ра и ланд­скнехт», 1517, Сте­де­лейк­смю­се­ум, Ам­стер­дам, и др.). Ав­тор не­сколь­ких вит­ра­жей (в т. ч. «Уль­рих Хо­хен­сакк­ский», по­сле 1515, Кун­ст­ха­ус, Цю­рих). Ико­но­гра­фия многих ра­бот Г. от­ра­жа­ет фольк­лор­ную и ни­зо­вую гор. куль­ту­ру (сю­же­ты из жиз­ни на­ём­ни­ков и про­сти­ту­ток, по­ли­тич. ка­ри­ка­ту­ры, час­то трак­то­ван­ные юмо­ри­сти­че­ски, – ри­су­нок «Дья­вол, ос­та­нав­ли­ваю­щий убе­гаю­ще­го ланд­скнех­та», 1516, Ху­дож. му­зей, Ба­зель, и др.). Отец юве­ли­ра Ур­са Гра­фа Млад­ше­го (1512 – ок. 1560).

Иллюстрации:

У. Граф Стар­ший. «Ди­кое вой­ско».Ок. 1520. Ху­до­же­ст­вен­ный му­зей (Ба­зель). Архив БРЭ.