Грациaнский, Николай Павлович (19.09[01.10].1886, с. Ерлино Скопинского уезда Рязанской губ. ‒ 04.11.1945, ж/д ст. Рассудово, Московская обл.)

Грациáнский, Николай Павлович (19.09[01.10].1886, с. Ерлино Скопинского уезда Рязанской губ. — 04.11.1945, ж/д ст. Рассудово, Московская обл.) — выдающийся советский историк-медиевист. Происходил из семьи священников; в 1906 поступил на историко-филологический факультет Казанского университета, учился под руковод­ством проф. В. К. Пискорского. В 1910 окончил университет с дипломом 1-й степени. В 1911 был оставлен при кафедре всеобщей истории для приготовления к профессорскому званию под руководством проф. М. М. Хвостова. Тогда же началась его педагогическая деятельность на Высших женских курсах в Казани. В 1914 Г. сдал экзамены и прочитал обязательные для получения степени магистра лекции. Это позволило ему занять должность приват-доцента в Казанском университете, но совершить поездку во Францию, необходимую для написания диссертации, из-за начавшейся Первой мировой войны он не смог. Это, однако, не помешало ему в 1921 получить звание профессора Казанского университета. В связи с большевистскими (см. Большевизм) реформами высшего гуманитарного образования возможность для продуктивной научной и педагогической работы оставалась только столичных вузах, поэтому в 1922 Г. перебирается в Москву, где начинает работать в Научно-исследовательском институте истории факультета общественных наук 1-го МГУ, которым руководил Д. М. Петрушевский. В 1923 становится действительным членом (аналог должности профессора) НИИИ ФОН (с 1926 — Институт истории РАНИОН). В 1923 получает должность профессора кафедры всеобщей истории (а затем заведующего ею) педагогического факультета 2-го МГУ. Однако в 1929 Институт истории РАНИОН был упразднен. В образованном на его месте Институте истории Коммунистической академии Г. проработал до 1930. В 1931, в связи с реорганизациями в Московском государственном педагогическом институте (МГПИ), в который был преобразован педфак 2-го МГУ, он был уволен и оттуда. Без постоянного места работы Г. оставался до 1934, перебиваясь чтением лекций по истории техники в технических вузах. Когда в связи с восстановлением высшего исторического образования потребовались профессорско-преподавательские кадры для исторических факультетов и кафедр, Г. стал заведующим кафедрой в МГПИ им. А. С. Бубнова (с 1941 — им. В. И. Ленина) и МГПИ им. К. Либкнехта (в 1943 слит с МГПИ им. В. И. Ленина), а также лектором в МИФЛИ и Институте красной профессуры. В 1937 стал сотрудником сектора средних веков Института истории АН СССР. В 1938 Г. без защиты была присвоена степень доктора исторических наук. В период Великой Отечественной войны в эвакуацию из Москвы не уезжал, награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За оборону Москвы». Г. трагически погиб от рук уличных бандитов. Интерес и способности к научному творчеству Г. стал проявлять еще в студенческие годы. На третьем курсе им была написана работа «Париж­ские ремесленные цехи в XIII—XIV столетиях», удостоенная золотой медали Казанского университета и опубликованная в 1911. Объем (678 с.) и качество делали ее похожей на магистерскую диссертацию, которую Г. так никогда и не защитил. Для научных взглядов Г. были характерны интерес к социально-экономической проблематике и эволюционизм. В советский период это позволило ему заниматься преподаванием и исследованиями, не вступая в открытый конфликт с марксистской идеологией. Первые послереволюционные работы Г. — «К критике “Capitulate de villis”» (1919) и «Traditiones Каролингской эпохи в освещении Допша» (1926) — посвящены полемике с некоторыми наблюдениями А. Допша. В частности, в последней статье (изначально доклад на секции НИИИ ФОН МГУ) Г. доказал, в противоположность мнению Допша, что земельные владения монастырей в раннее Средневековье не уменьшались, а испытывали одновременный приток и отток фондов. В 1920-е Г. продолжал работать над главным своим трудом, давшим развитие замыслу магистерской диссертации, о земельных отношениях в пост-Каролингской Бургундии, который базировался на грамотах Клюнийского аббатства. Книга была завершена в 1928, но напечатать ее в связи с ликвидацией Института истории РАНИОН и общим ухудшением отношения властей к исторической науке не удалось. Вышла она только в 1935 под названием «Бургундская деревня в X—XII вв.». В ней были сделаны выводы о континуитете аграрного строя региона со времен поздней Античности, наличии там значительного слоя мелких земельных собственников даже к началу развитого Средневековья и сравнительно высоком уровне развития товарно-денежных отношений. Книга Г. вызвала критику со стороны ряда советских историков (например, А. Д. Удальцова), которые называли ее немарксистской и допшианской, однако серьезных послед­ствий эта критика не имела. С конца 1930-х Г. переключился, выполняя госзаказ, на вопросы средневековой истории славян. Им были написаны статья «Немецкий Drang nach Osten в фашистской историографии» (1939) и учебное пособие (изначально написано как монография) «Борьба славян и народов Прибалтики с немецкой агрессией в средние века» (1943), подготовлена монография о Великоморавской державе. Г. был автором и редактором ряда учебных пособий и переводов источников для учебного процесса: «Салическая правда» (1913), «Западная Европа в средние века» (1925), «Французская деревня в XII–XIV вв. и Жакерия» (1935), «Хрестоматия по истории средних веков» (1938), «Средние века. Курс лекций» (1939). Среди учеников Г. следует выделить А. П. Левандовского и В. Ф. Семенова. Ист.: «Всего лучшаго. Ваш Н. Грацианский». Письма Н. П. Грациан­ского к А. И. Неусыхину / Публ. М. В. Землякова // Средние века. 2012. Вып. 73 (3—4). С. 14–31. Лит.: Гутнова Е. В., Мильская Л. Т. Жизненный и творческий путь профессора Николая Павловича Грацианского (1886—1945) // Средние века. 1989. Вып. 52. С. 283—293; Иванов Ю. Ф. Профессор Н. П. Грацианский // Одиссей: человек в истории. 2007. М., 2007. С. 376—397; Неусыхин А. И. Н. П. Грацианский как историк средних веков // Вопросы истории. 1946. № 7. С. 99—103; Свешников А. В. Советская медиевистика в идеологической борьбе конца 1930—1940-х годов // Новое литературное обозрение . 2008. № 2 (90). С. 96—112.