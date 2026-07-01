Грачевский, Михаил Федорович (1849, с. Березовка Саратовской губ. ‒ 26.10[07.11].1887, Санкт-Петербург)

Граче`вский, Михаил Федорович (1849, с. Березовка Саратовской губ. — 26.10[07.11].1887, Санкт-Петербург) — русский революционер, народоволец. Из семьи священно­служителя. С 1867 учился в Саратовской духовной семинарии, не окончил ее, в 1869 стал сельским учителем. С 1871 работал в железнодорожных мастерских слесарем, машинистом. В 1874 поступил вольнослушателем в Петербургский технологический институт, сблизился с членами кружка «чайковцев», вел революционную пропаганду среди рабочих. Трижды арестовывался (1873, 1875, 1878). На «процессе ­193-х» (1877—1878) приговорен к ссылке (Архангельская губерния ), бежал. В конце 1879 в Петербурге стал членом исполнительного комитета «Народной воли», по поручению которого в 1881—1882 работал в Белоруссии и Прибалтике для усиления влияния организации в провинции. В Петербурге принимал участие в покушениях на императора Александра II, в издании народовольческой литературы, вел финансовые дела организации, заведовал динамитной мастерской. В июне 1882 арестован. На «процессе 17-ти» (1883) приговорен к смерт­ной казни, замененной бессрочной каторгой. Каторгу отбывал в Петропавловской, затем Шлиссельбургской крепости, где покончил жизнь самоубийством. Изд.: Валк С. Н. Автобиографические показания М. Ф. Грачевского // Красный Архив. 1926. № 5. Лит.: Волк С. С. Народная воля. 1879—1882. М.—Л., 1966; Фигнер В. Н. Запечатленный труд. Воспоминания. М., 1964. Т. 1—2.