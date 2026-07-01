ГРАЧАНИЦА
Женский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы Рашско-Призренской епархии Сербской православной церкви, близ города Приштина.
Основан не позднее нач. 13 в. на месте раннехристианской базилики, служившей кафедрой визант. епископии Дардания, а с 10–11 вв. резиденцией епископа Липлян (др.-рим. г. Ульпиана, руины которого находятся близ Г.). Пострадал от пожаров и тур. нападений в 1379–83, в сер. 15 в., в 1688. В 16 в. стал значит. культурным центром, имел типографию. После 2-й мировой войны преобразован в женскую обитель. С 1999 резиденция епископа Рашско-Призренского. В центре монастыря – 5-главая крестово-купольная Успенская ц. типа двойного вписанного креста (ок. 1315–1320; экзонартекс – сер. 14 в.), выдающийся памятник косово-метохийской школы ср.-век. зодчества. Поднимающиеся к центру уступы подпружных арок, высокие барабаны куполов со щелевидными окнами и аркатурами, нарядная чередующаяся кладка из камня и плинфы, сосредоточенный у окон лаконичный геометрич. декор из кирпича придают церкви стройность и декоративное изящество. В интерьере церкви – росписи (в куполе – Христос Вседержитель и «Небесная литургия», в нартексе – «Лоза Неманичей» и «Страшный суд» и др., все 1320–21, придворная мастерская во главе с Михаилом Астрапасом из Фессалоник; изображение княжича Феодора Бранковича над его гробницей – 1429; в экзонартексе – росписи 2-й четв. 16 в. и 1570). В числе др. памятников Косово монастырь внесён в список Всемирного наследия.