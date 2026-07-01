ГРАЧАНИЦА

Жен­ский мо­на­стырь в честь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы Раш­ско-При­зрен­ской епар­хии Се­рбс­кой пра­во­слав­ной церк­ви , близ города При­шти­на.

Ос­но­ван не позд­нее нач. 13 в. на мес­те ран­не­хри­сти­ан­ской ба­зи­ли­ки, слу­жив­шей ка­фед­рой ви­зант. епи­ско­пии Дар­да­ния, а с 10–11 вв. ре­зи­ден­ци­ей епи­ско­па Ли­п­лян (др.-рим. г. Уль­пиа­на, руи­ны ко­то­ро­го на­хо­дят­ся близ Г.). По­стра­дал от по­жа­ров и тур. на­па­де­ний в 1379–83, в сер. 15 в., в 1688. В 16 в. стал зна­чит. куль­тур­ным цен­тром, имел ти­по­гра­фию. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны пре­об­ра­зо­ван в жен­скую оби­тель. С 1999 ре­зи­ден­ция епи­ско­па Раш­ско-При­зрен­ско­го. В цен­тре мо­на­сты­ря – 5-гла­вая кре­сто­во-ку­поль­ная Ус­пен­ская ц. ти­па двой­но­го впи­сан­но­го кре­ста (ок. 1315–1320; эк­зо­нар­текс – сер. 14 в.), вы­даю­щий­ся па­мят­ник ко­со­во-ме­то­хий­ской шко­лы ср.-век. зод­че­ст­ва. Под­ни­маю­щие­ся к цен­тру ус­ту­пы под­пруж­ных арок, вы­со­кие ба­ра­ба­ны ку­по­лов со ще­ле­вид­ны­ми ок­на­ми и ар­ка­ту­ра­ми, на­ряд­ная че­ре­дую­щая­ся клад­ка из кам­ня и плин­фы, со­сре­до­то­чен­ный у окон ла­ко­нич­ный гео­мет­рич. де­кор из кир­пи­ча при­да­ют церк­ви строй­ность и де­ко­ра­тив­ное изя­ще­ст­во. В ин­терь­е­ре церк­ви – рос­пи­си (в ку­по­ле – Хри­стос Все­дер­жи­тель и «Не­бес­ная ли­тур­гия», в нар­тек­се – «Ло­за Не­ма­ни­чей» и «Страш­ный суд» и др., все 1320–21, при­двор­ная мас­тер­ская во гла­ве с Ми­хаи­лом Аст­ра­па­сом из Фес­са­ло­ник; изо­бра­же­ние кня­жи­ча Фео­до­ра Бран­ко­ви­ча над его гроб­ни­цей – 1429; в эк­зо­нар­тек­се – рос­пи­си 2-й четв. 16 в. и 1570). В чис­ле др. па­мят­ни­ков Ко­со­во мо­на­стырь вне­сён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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