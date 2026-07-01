Грабянка, Григорий Иванович

Грабя`нка, Григорий Иванович (1670—1738, Крымский п-ов) — казацкий летописец истории Запорож­ского казачьего войска, политический мыслитель. Из семьи казаков-черкас. Окончил Киево-могилянскую коллегию, владел польским, латинским, немецким языками. С 1686 в казацком войске Гетманщины. Участник Крымских 1687 и 1689, Азовских 1695—1696 походов и Северной войны 1700—1721. В 1723 вместе с гетманом П. Полуботком и другими добивался упразднения Малороссийской коллегии и восстановления выборности гетманов (Коломацкие петиции 1723). Был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Освобожден в 1725. Полковник (1730). Участник Русско-турецкой войны 1735—1739 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.), погиб в бою. Г. — автор летописного исследования по истории казачества «Действия презельной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкого гетмана Запорожского с поляки», доведенного до 1708. Источниками служили официальные документы, польские и немецкие хроники, дневники, рассказы участников событий. Оригинал не сохранился, известно около 20 списков. Впервые напечатано в журнале «Российский магазин» в 1793. Соч.: Действия презельной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкого гетмана Запорожского с поляки . Киев, 1854. Лит.: Бабулин И. Б. Борьба за Украину в гетманство И. Выговского: военные события 1658—1659 гг. (Диссертация). М., 2013; Луценко Ю. Григорiй Грабянка i його лiтопис // Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. Київ, 1992; Репрезентация верховной власти в средневековом обществе (Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа). М., 2004.