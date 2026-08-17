ГРАБАРЬ ВЛАДИМИР ЭММАНУИЛОВИЧ

ГРАБАРЬ ВЛАДИМИР ЭММАНУИЛОВИЧ - российский юрист , действительный член Академии Наук УССР (1926).

Сын австро-венгерского общественного деятеля и ад­во­ка­та , иммигрировавшего в Россию в 1876 году. Брат И. Э. Грабаря. Окончил юридический факультет Московского университета (1888). В 1893-1918 преподавал международное право в Юрьевском (ныне Тартуском) университете (профессор с 1901). В 1922-29 юрисконсульт НКВД СССР, участвовал в выработке ряда торговых договоров и Консульского устава СССР (1926). С 1922 года на преподавательской и научной работе в МГУ, Институте внешней торговли, Всесоюзном институте юридических наук, Институте права Академии Наук СССР.

Основные труды по истории средневековых док­трин ме­ж­ду­народного пра­ва («Римское право в истории международно-правовых учений», 1901), принципу равноправия государств («Начало равенства государств в современном международном праве», 1912), праву войны («Объявление войны в современном международном праве», 1904), а также по отдельным вопросам дипломатического и консульского права, воздушному праву, режиму Черноморских проливов, монополии внешней торговли. Результат почти 40-летних исследований Грабаря - единственная в своём роде работа «Материалы к истории литературы международного права в России (1647- 1917)» (2-е изд., 2005), представляющая собой монографически обработанный систематический обзор научных трудов, дипломатических актов и архивных источников, дающий исчерпывающее представление о доктринальных воззрениях русских дореволюционных правоведов-международников.

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