ГОЙТИСОЛО ХУАН
ГОЙТИСОЛО ХУАН - испанский писатель.
Учился в университетах Барселоны и Мадрида. С 1956 года жил в Париже, с 1997 года - в Марракеше (Марокко); в 1969-1975 годах преподавал в ряде университетов США. В центре романов «Ловкость рук» («Juegos de manos», 1954, русский перевод 1964), «Печаль в раю» («Duelo en el Paraíso», 1955, русский перевод 1962), «Остров» («La isla», 1961) - тема гражданской войны в Испании. В романах «Особые приметы» («Señas de identidad», 1966, русский перевод 1967), «Возмездие графа дона Хулиана» («Reivindicación del Conde don Julián», 1970, русский перевод 1989), «Хуан Безземельный» («Juan sin tierra», 1975) ощущается влияние французского «нового романа». Роман «Макбара» («Makbara», 1980) критически заострён как против традиционных для Испании католических ценностей, так и против «общества потребления». «Сага о семье Маркс» («La saga de los Marx», 1993) содержит оригинальную трактовку процесса глобализации.
Среди других сочинений: сборник статей «Проблемы романа» («Problemas de la novela», 1959), публицистика, мемуары.