ГОЙТИСОЛО ХУАН

ГОЙТИСОЛО ХУАН - испанский писатель.

Учил­ся в университетах Бар­се­ло­ны и Мад­ри­да. С 1956 года жил в Па­ри­же, с 1997 года - в Мар­ра­ке­ше (Ма­рок­ко); в 1969-1975 годах пре­по­да­вал в ря­де университетов США. В цен­тре ро­ма­нов «Лов­кость рук» («Juegos de manos», 1954, русский перевод 1964), «Пе­чаль в раю» («Du­elo en el Paraíso», 1955, русский перевод 1962), «Ост­ров» («La isla», 1961) - те­ма гражданской вой­ны в Ис­па­нии . В ро­ма­нах «Осо­бые при­ме­ты» («Señas de identidad», 1966, русский перевод 1967), «Воз­мез­дие гра­фа до­на Ху­лиа­на» («Reivindicación del Conde don Julián», 1970, русский перевод 1989), «Ху­ан Без­зе­мель­ный» («Juan sin tierra», 1975) ощу­ща­ет­ся влия­ние французского «но­во­го ро­ма­на» . Ро­ман «Мак­ба­ра» («Makbara», 1980) кри­ти­че­ски за­ост­рён как про­тив тра­ди­ци­он­ных для Ис­па­нии ка­то­лических цен­но­стей, так и про­тив «об­ще­ст­ва по­треб­ле­ния». «Са­га о се­мье Маркс» («La saga de los Marx», 1993) со­дер­жит ориги­наль­ную трак­тов­ку про­цес­са гло­ба­ли­за­ции.

Сре­ди других со­чи­не­ний: сборник ста­тей «Про­бле­мы ро­ма­на» («Problemas de la novela», 1959), пуб­ли­ци­сти­ка , ме­муа­ры.