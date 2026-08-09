ГОВОРОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

Владимир Леонидович Говоров родился 18 октября 1924 года в городе Одессе. По национальности русский.

Отец – Леонид Александрович Говоров , советский военачальник Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Мать – Лидия Ивановна Говорова (Издебская). Брат – Сергей Леонидович Говоров (1944-2013), полковник в отставке. Сын – Леонид Владимирович Говоров, полковник в запасе, президент Московской торгово-промышленной палаты в 2002-2012 годах, депутат Государственной Думы 4-го созыва.

В 1942 году Говоров был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . После окончания Рязанского артиллерийского училище он в октябре 1943 года был направлен на фронт Великой Отечественной войны . Участвовал в обороне Ленинграда, будучи командиром сначала артиллерийского взвода, затем артиллерийской батареи.

В 1946 году Говоров окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, в 1949 году – Военную академию имени М. В. Фрунзе, после чего служил на командных должностях в различных механизированных частях. С сентября 1958 года командовал мотострелковой дивизией, входившей в состав Группы советских войск в Германии. В 1963 году Говоров с отличием окончил Военную академию Генерального штаба, после чего служил начальником штаба, а затем командующим 2-й гвардейской танковой армии. В 1971-1972 годах командовал Прибалтийским, а в 1972-1980 годах – Московским военным округами. На последней должности он девять раз командовал военными парадами на Красной площади в Москве, в том числе юбилейным, сотым парадом.

С ноября 1980 года Говоров занимал должность главнокомандующего войсками Дальнего Востока. Ему подчинялись Забайкальский и Дальневосточный военные округа, Тихоокеанский флот, 41-я армия, дислоцировавшаяся в Монголии. Под его непосредственным руководством организовывалось взаимодействие, проводились совместные учения с армиями стран социалистической ориентации – Монголии, Лаоса, Камбоджи, Вьетнама. В июне 1984 года Говоров был переведён в центральный аппарат Министерства обороны СССР на должность заместителя министра – главного инспектора.

В 1986-1991 годах Говоров возглавлял Гражданскую оборону СССР, продолжая одновременно исполнять обязанности заместителя министра обороны СССР. В январе 1992 года он вышел в отставку. Активно занимался общественной и военно-патриотической деятельностью, будучи заместителем председателя, председателем различных общественных и ветеранских организаций, организационных Советов. С 1994 года возглавлял Российский комитет ветеранов войны и военной службы. Внёс большой вклад в развитие международного ветеранского движения, избирался почётным вице-президентом Всемирной федерации ветеранов войны. 9 мая 1995 года Говоров командовал юбилейным парадом ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве, проходивший в ознаменование 50-летия Победы, участвовал также в последнем ветеранском параде 9 мая 2000 года.

На протяжении своей военной карьеры Говоров избирался депутатом Верховного Совета СССР с 8-го по 11-й созывы, народным депутатом СССР. В 1976-1981 годах избирался кандидатом, в 1981-1991 годах – членом ЦК КПСС. В 2005 году он был избран членом Общественной палаты Российской Федерации.

Умер 13 августа 2006 года, похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 5).