Гова-Талло (Макассар)
Го`ва-Та`лло (Макассар) — первоначально два самостоятельных государства в южной части о. Сулавеси. Гова возникло около 1300. Основательницей считается женщина-правительница Туманурунг (1320—1345). Вторым правителем стал Тумасалангга Барайя (1345—1370). При нем Гова, по сообщению яванской исторической поэмы «Негаракертагама» (автор Прапанча, 1364), было подчинено яванской империей Маджапахит. При государе Тунатанге Лопи (1445—1460) территория княжества была разделена между его сыновьями на две части: Гова и Талло. В конце XVI в. или начале XVII в. обе линии династии окончательно объединились при правителе Гова султане Алауддине (1593—1639), и появилось княжество Г.-Т. Макассар — историческое название города-порта и столицы этого государства (также известен как Уджунг Панданг), которое использовалось в европейских источниках и исторической литературе, а также общепринятое малайское название народа южной части о. Сулавеси и его языка (самоназвание — мангкассара). Княжество занимало выгодное географическое положение, являясь перевалочным пунктом торговли между Малуккскими о-вами и Явой, где торговали пряностями и яванским рисом. В конце XVI — начале XVII в. начинается усиление Г.-Т. Наибольшую роль в торговле играл сам султан, он обладал преимущественным правом закупок товаров на экспорт, имел торговых агентов в других центрах региона (Бантен, о-ва Банда и др.). В конце 1650-х он подчинил южную часть Сулавеси, о-ва Бутунг, Сумбава и центральную часть восточного побережья Калимантана. В это время в регионе росло значение Нидерландской Ост-Индской компании (ОИК), центр которой находился на Зап. Яве: сначала в Бантене, а затем, с 1619? в Батавии (совр. Джакарта). Первое голландское посольство прибыло в 1603, после этого здесь была открыта фактория ОИК. Голландцы видели в макассарцах конкурентов на пути к установлению монополии на торговлю пряностями, а последние искали сближения с англичанами. В 1613 в Макассаре была открыта фактория Английской Ост-Индской компании, чуть позже возникли фактории датчан и португальцев. После этого начался конфликт между Г.-Т. и нидерландской ОИК. В 1615, когда ОИК возглавил Я. П. Кун, голландцы эвакуировали свою факторию. Голландцы стремились разрушить политическую и экономическую мощь Макассара. В 1633 они спровоцировали внутренний конфликт с правителем о. Бутунг. А в 1634—1637 макассарский торговый флот был блокирован, но неудачно. Курс ОИК изменился во время генерал-губернаторства Антони ван Димена (1636—1645). В 1637 был подписан голландско-макассарский договор. Но, несмотря на это, в 1638 и 1648—1655 султан Г.-Т. поддерживал антиголландские восстания на островах Малуккского архипелага. Прямые военные действия между войсками султана Хасануддина и ОИК начались в 1654, когда генерал-губернатором стал Иоган Метсёйкер (1653—1678), но голландцам не удавалось достичь успеха до 1660, когда они обстреляли столицу Гова и захватили одну из крепостей. В 1661 султану был навязан несправедливый договор, по которому он обязывался выплачивать контрибуцию, признать монополию ОИК на торговлю пряностями, изгнать португальцев и отказаться от суверенитета над некоторыми островными государствами. Султан Хасануддин пытался противостоять голландцам, ведя переговоры о союзе с Британской ОИК и Бантеном, и возвел крепости вокруг своей столицы, которую дважды (1666 и 1667) штурмовал голландский флот во главе с Корнелиусом Спеелманом. Вторая попытка оказалась удачной. Султан был вынужден подписать Бонгайский договор, по которому все вассалы Гова признали зависимость от ОИК, султан должен был уплачивать контрибуцию, изгнать всех иностранцев и освободить от пошлин голландских предпринимателей. Все крепости вокруг столиц были срыты. 12 апреля 1668 в Макассаре начался мятеж, но местная знать низложила султана Хасануддина. В 1669 новый султан позволил голландцам создать в столице свой гарнизон и тем самым фактически признал голландскую аннексию. В конце 1730-х макассарская знать предприняла попытку освободиться, но потерпела поражение. Лит.: Холл Д. Дж. История ЮВА. М., 1958. С. 220; Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия и экспансия запада в 17 — начале 18 вв. М., 1987. С. 126.