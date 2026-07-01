ГОВА
ГОВА (Макассар) - Султанат, существовавший в южной части острова Сулавеси в XVI-XVII веках.
Столица - город-порт Макассар, центр торговли пряностями и яванским рисом. Гова стал усиливаться с начала XVII века, к концу 1650-х годов подчинил южную часть острова Сулавеси, острова Бутунг, Сумбава, центральную часть восточного побережья острова Калимантан. В 1603 году в Макассаре была открыта фактория Нидерландской Ост-Индской компании (НОИК), в 1613 году - Британской Ост-Индской компании, возникли также фактории датчан и португальцев. НОИК попыталась поставить под свой контроль торговлю Говы, что привело к конфликту с султанатом. Военные действия между Говой и НОИК начались в 1654 году и продолжались с перерывами более 10 лет. Потерпев поражение в войне, султан Гова в 1667 году был вынужден подписать Бонгайский договор. По его условиям все вассалы Говы становились вассалами НОИК, султан обязался выплатить ей контрибуцию, изгнать из страны всех иностранцев, кроме нидерландцев, а нидерландских предпринимателей освободить от уплаты пошлин. В 1669 году новый султан, пришедший к власти в результате дворцового переворота, позволил разместить в столице нидерландский гарнизон и тем самым фактически признал аннексию. В конце 1730-х годов представители местной знати предприняли попытку освободиться от нидерландского господства, однако потерпели поражение.