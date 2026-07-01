ГОВА

ГОВА (Макассар) - Султанат, существовавший в южной части острова Сулавеси в XVI-XVII веках.

Сто­ли­ца - го­род-порт Ма­кас­сар, центр тор­гов­ли пря­но­стя­ми и яван­ским ри­сом. Гова стал уси­ли­вать­ся с начала XVII века, к концу 1650-х годов под­чи­нил южную часть острова Су­ла­ве­си, ост­ро­ва Бу­тунг, Сум­ба­ва, центральную часть восточного по­бе­ре­жья острова Ка­ли­ман­тан. В 1603 году в Ма­кас­са­ре бы­ла от­кры­та фак­то­рия Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии (НОИК), в 1613 году - Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии , воз­ник­ли так­же фак­то­рии дат­чан и пор­ту­галь­цев. НОИК по­пы­та­лась по­ста­вить под свой кон­троль тор­гов­лю Говы, что при­ве­ло к кон­флик­ту с сул­та­на­том. Во­енные дей­ст­вия ме­ж­ду Говой и НОИК на­ча­лись в 1654 году и про­дол­жа­лись с пе­ре­ры­ва­ми бо­лее 10 лет. По­тер­пев по­ра­же­ние в вой­не, сул­тан Гова в 1667 году был вы­ну­ж­ден под­пи­сать Бон­гай­ский до­го­вор. По его ус­ло­ви­ям все вас­са­лы Говы ста­но­ви­лись вас­са­ла­ми НОИК, сул­тан обя­зал­ся вы­пла­тить ей кон­три­бу­цию, из­гнать из стра­ны всех ино­стран­цев, кро­ме ни­дер­ланд­цев, а ни­дерландских пред­при­ни­ма­те­лей ос­во­бо­дить от уп­ла­ты по­шлин. В 1669 году но­вый сул­тан, при­шед­ший к вла­сти в ре­зуль­та­те двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та, по­зво­лил раз­мес­тить в сто­ли­це ни­дерландский гар­ни­зон и тем са­мым фак­ти­че­ски при­знал ан­нек­сию. В конце 1730-х годов пред­ста­ви­те­ли ме­ст­ной зна­ти пред­при­ня­ли по­пыт­ку ос­во­бо­дить­ся от ни­дерландского гос­под­ства, од­на­ко по­тер­пе­ли по­ра­же­ние.

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