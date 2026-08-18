Готская программа 1875

Го`тская програ`мма 1875 — партийная программа германской социал-демократии. Принята на съезде в г. Гота 23—27 мая 1875 после объединения двух основных социал-демократических организаций — Всеобщего германского рабочего союза (ВГРС), созданного в 1863 под руководством Ф. Лассаля, и Социал-демократической рабочей партии (эйзенахцы) (СДРП), с 1867 возглавляемой А. Бебелем и В. Либкнехтом, в результате чего была образована Социалистическая рабочая партия Германии (с 1890 — Социал-демократическая партия Германии). Идейные платформы объединившихся партий были различны, что создавало значительные трудности на пути достижения единства рабочего движения. ВГРС придерживался идеи о необходимости создания производ­ственных ассоциаций из рабочих и работодателей и их сотрудничества с государством как мягком пути перехода к социализму, СДРП стояла на позиции подготовки пролетарской революции как единственного способа достижения основных целей рабочего движения. В вопросе путей объединения и развития Германской империи взгляды обеих организаций также были различны — ВГРС поддерживал малогерманский путь объединения, осуществленный О. фон Бисмарком, в СДРП преобладали сторонники великогерманского пути и объединения усилий германской и австрийской социал-демократии. Несмотря на эти различия, во многом принципиальные, в условиях ухудшения положения пролетариата вследствие экономического кризиса 1873, вопрос объединения усилий стал основным. На съезде в Готе присутствовали 73 делегата от ВГРС и 56 представителей СДРП, изначально задачей социал-демократического конгресса была выработка единой программы и устава будущей партии. По сути Г. п. представляет собой компромисс двух позиций, в ней нашли отражение требования «свободного государства» и «социалистического общества» без социального и политического неравенства, сохранился тезис Лассаля о «железном законе заработной платы» и о том, что по отношению к пролетариату все остальное общество является «реакционной массой». В программе отсутствовало ясное упоминание о социалистической революции, что подверглось особенно ожесточенной критике в ставшей классической работе К. Маркса «Критика Готской программы». В руководство созданной партии вошли 5 человек, двое из которых представляли бывшую СДРП, председателями стали представители ВГРС В. Хазенклевер и Г. В. Хартман. Несмотря на компромиссный характер Г. п. с явным преобладанием позиции лассальянцев, она сыграла важную роль в деле укрепления социал-демократического движения и роста его влияния в обществе, сделав именно германскую партию образцовой для рабочих партий других европейских государств. Ист.: Меринг Ф. История германской социал-демократии. Т. 4. М., 1921. Лит.: Маркс К. Критика Готской программы // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 19. М., 1961.