ГОТШАЛК

ГОТШАЛК - князь ободритов (бодричей) с 1031 года (фактически с 1043) из династии Наконидов.

Воспитывался в монастыре Святого Михаила в Люнебурге. После убийства около 1028 года племенной знатью его отца князя У до 15 лет провёл в изгнании в Англии и Дании, состоял в свите датских королей Кнуда Великого и Свена Эстридсена (1018 или 1025 - 1074 или 1076). В 1043 году вернулся на родину и обосновался в родовом бурге Наконидов - Мекленбурге (к югу от современного города Висмар). Правил, успешно лавируя между Данией и Саксонским гер­цог­ст­вом , пользовался поддержкой архиепископа Гамбургского и Бременского Адальберта (около 1000-1072). В целях укрепления своей власти поддерживал миссионерство, основал епископства в Ольденбурге, Ратцебурге и Мекленбурге. Готшалк распространил свою власть на междуречье Эльбы и Одера, стал основателем Вендской державы (смотри в статье Полабские сла­вя­не ), объединявшей племена ободритов, лютичей и поморян. После свержения в 1066 году архиепископа Адальберта Готшалк был убит восставшей знатью, вступившей в союз с саксами, Накониды были изгнаны из Мекленбурга, а Вендская держава вернулась в язычество.