Гото, Сёдзиро (13.04.1838, княжество Тосо ‒ 04.08.1897, Хаконе)

Го`то, Сёдзиро (13.04.1838, княжество Тосо — 04.08.1897, Хаконе) — японский государственный и политический деятель начала и середины периода Мэйдзи (1868—1912). Происходил из княжества Тоса, сыгравшего важную роль в свержении военного правительства Токугава и восстановлении прямого правления императора в 1867—1868. В первые годы правления Мэйдзи занимал ряд важных постов. В 1873 покинул правительство из-за разногласий по вопросу военной экспедиции в Корею, после чего стал одним из лидеров общественно-политического движения за создание парламента. Вместе с единомышленниками организовал «Общественную партию патриотов», в 1881 преобразованную в либеральную партию, которая считается первой политической партией Японии. После ее ликвидации выступал за объединение различных сил либерального движения на основе идей об открытии парламента и активной внешней политики, оказывая поддержку правительству. В 1889 вошел в состав первого кабинета министров. В 1889 и 1891—1892 — министр связи, в 1892—1894 — министр сельского хозяйства и торговли. Лит.: Мещеряков А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2009; Охаси Акио. Гото Сёдзиро то киндай Нихон (Гото Сёдзиро и Япония Нового времени). Токио, 1993 (на японском языке).