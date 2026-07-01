ГОТЛАНД

ГОТЛАНД (Gotland), самый крупный остров в Балтийском море; территория Швеции, образует самостоятельную административную единицу (лен).

Административный центр и главный порт - Висбю. Площадь 3,1 тысяч км2. Население около 58 тысяч человек (на 2006 год). Поверхность - плато (высота до 81 м). Берега отвесные, обрывистые (особенно на северо-западе). Распространены карстовые формы рельефа. В растительном покрове преобладают хвойные (главным образом еловые) и широколиственные леса; торфяники.

Заселение Готланда началось в каменном веке. Эпохи раннего металла, римских влияний и раннего Средневековья представлены на Готланде многочисленными археологическими памятниками. Особый интерес представляют встречающиеся только на этом острове «камни с изображениями» на ми­фо­ло­гические и другие сюжеты (шведский bildstenar), которые датируются V-XII веками. Коренные жители острова - гуты около XI века приняли христианство и приблизительно тогда же признали власть шведских королей, сохранив значительную самостоятельность. Готланд фактически был независимой республикой со своим городским правом. Уже в раннем Средневековье население Готланда занималось морской торговлей. В XI-XIII веках Готланд играл роль главного посредника в торговле западных стран с юго-восточной Прибалтикой. В этот период торговля на острове перешла в руки германских куп­цов , фактически управлявших его главным городом - Висбю. С возвышением Любека Готланд в XIII-XIV веках оставался важным центром ганзейской транзитной морской торговли между Скандинавскими странами, Англией, Фландрией, Германией, Прибалтикой и Русью. В Новгороде готландские купцы имели собственное торговое представительство, в свою очередь в Висбю существовала новгородская торговая фактория, была открыта русская цер­ковь .

Средневековое экономическое процветание Готланда сопровождалось бурным развитием ремёсел и искусств (светское и церковное строительство, каменная и деревянная скульптура и др.). Противоречия между сильно онемеченным населением Висбю и гутскими бондами (торговыми конкурентами горожан) в 1280-е годы привели к вооруженному столкновению между ними, которое закончилось поражением бондов. В 1361 году Готланд был завоёван датским королём Вольдемаром IV Аттердагом, в 1394 году захвачен пиратами-«виталийцами», пользовавшимися покровительством шведского короля Альбрехта Мекленбургского, а в 1398 году перешёл во владение Тевтонского ордена, у которого в 1408 году был выкуплен правительницей Дании, Швеции и Норвегии Маргрете I. В XV-XVI веках Готланд являлся предметом территориальных споров между Швецией и Данией (находился преимущественно под датским управлением). В 1570 году Швеция официально признала права Дании на остров, однако по условиям Брёмсебруского мира 1645 года он был возвращён шведам. В 1675-1679 годы Готланд вновь находился под властью Дании. Во время Северной войны 1700-1721 годы на острове высаживался русский десант (1717 год), в ходе русско-шведской войны 1808-1809 годы (смотри Русско-шведские войны) Готланд был временно занят русскими войсками. Близ Готланда в годы 1-й мировой войны произошёл бой между отрядами русских и германских военных кораблей [19.6(2.7).1915].

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