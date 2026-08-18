ГОСУДАРСТВО СЕЛЕВКИДОВ

Крупнейшее из образовавшихся после смерти Александра Великого эллинистических государств.

Оно было основано диадохом Селевком I Никатором, принявшим царский титул в 306 г. до н.э., и просуществовало до 64 гг. до н.э., когда было преобразовано в римскую провинцию Сирию. В древности царство, по-видимому, не имело официального наименования и называлось «державой потомков Селевка» или же, начиная со II в. до н.э., Сирийским царством. В эпоху своего наибольшего расцвета государство Селевкидов простиралось от Фракии до Индии, включая в себя часть малоазийских земель, Сирию, Месопотамию, Иранское нагорье и некоторые другие территории. В отличие от современных государств, в царстве Селевкидов долго время не было единого административного центра. Роль «столиц» играли сразу несколько городов: например, Сарды – в Малой Азии, Антиохия и другие города сирийского тетраполиса – в Сирии, Селевкия-на-Тигре – в Месопотамии, Экбатаны – в Мидии и т.д. Резиденцией царя был тот город, в котором он находился в данный конкретный момент, хотя период заката династии такую роль все чаще играет Антиохия-на-Оронте. Основными административно-территориальными единицами царства были стратегии и сатрапии, во главе которых стоял соответственно стратег или сатрап; они делились на более мелкие подразделения – топы и комы. Некоторые сатрапии иногда объединялись в более крупные территориальные образования, такие как, например, «Верхние сатрапии», включавшие в себя области в востоку от Евфрата, или «земли по эту сторону Тавра», т.е. малоазийские владения Селевкидов. Наряду с областями прямого контроля существовали также автономные или полуавтономные единицы – греческие полисы, обладавшие собственным самоуправлением и в той или иной степени зависимые/свободные от царя, чья власть могла быть представлена в городах царским должностным лицом, именуемым эпистатом. Именно полис был главной опорой власти македонской династии на том огромном и полиэтничном пространстве, на которое простиралась власть Селевкидов. Особую категорию автономных общин представляли собой области, управляемые династами – локальными правителями, владевшими своими вотчинами по соизволению царя. В отдельную группу следует выделить вассальные княжества, управлявшиеся местными царьками, платившими Селевкидам дань и какой-то степени от них зависевшие.

По своему государственному устройству царство Селевкидов было абсолютной монархией, во главе которой стал единоличный правитель – царь, представлявший собой всю полноту власти и бывший для своих подданных «одушевленным законом». Несмотря на это, царь разделял свою власть со своими «друзьями» и армией. Последняя играла особую роль в том числе и потому, что власть царя основывалась на т.н. «праве копья», а его царство представляло собой «землю, завоеванную копьем». Следует также заметить, что царство Селевкидов не было национальным, и хотя во главе его стояла македонская династия, македонский фактор не играл столь определяющей роли, как это было, например, в государстве Антигонидов.

Ближайшими советниками и соратниками царя были его «друзья», многие из них занимали различные административные и военные должности, выступали в роли послов, служили посредниками между полисами и царем. Центральное управления, более-менее сформировавшееся к началу II в. до н.э., было представлено рядом должностных лиц, среди которых были, например, «заведующий делами», «заведующий доходами» и эпистолограф. Особую роль играл институт соправительства, созданный еще Селевком I, который выполнял различные функции – обеспечивал легитимную передачу власти преемнику, способствовал приобретению опыта наследником, а также решал частично помогал осуществлять контроль над рядом территорий.

Что же касается политической истории царства Селевкидов, то ее условно можно разделить на несколько этапов: первый – закладывание основ государства, тем не менее, сопровождавшееся потерями ряда территорий на Востоке (отпадение Бактрии и Парфии и образование там самостоятельных царств) и в Малой Азии (обретение реальной независтимости Пергамом, отторжение части территорий Птолемеями) (312-225 гг. до н.э., с Селевка I до Селевка III); второй этап – правление Антиоха III Великого и его сыновей – время упрочения основополагающих государственных структур, которое сопровождалось как эфемерными триумфами (подобно 5-й и 6-й Сирийским войнам), так и тяжелыми поражениями (как в противостоянии с Римской республикой, когда по условиям Апамейского мира в 188 г. до н.э. были потеряны малоазийские владения). Третий и последний этап, условно выделяемый с середины II в. до н.э. до конца династии (до 64 г. до н.э.), характеризируется постепенным упадком и раздроблением царства, сужением его границ до пределов Сирии, постоянными кровавыми усобицами потомков Селевка, усилением роли фаворитов, многие из которых нередко предпринимали попытку узурпировать власть. Судьба царства была предрешена в 83 г. до н.э., когда земли Селевкидов вошли в состав государства армянского царя Тиграна Великого. После освобождения от власти Тиграна на протяжении еще пяти лет, с 69 по 64 гг. до н.э., Сирийское царство еще продолжало свое существование, но его судьба была предрешена. В 64 г. до н.э. после смерти фактически последнего царя из династии Селевкидов Антиоха XIII римский полководец Гней Помпей преобразовал Сирию в римскую провинцию.

Автор статьи: Е.М. Берзон