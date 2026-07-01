ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ АЛТАЯ

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Основан в 1989 году на базе литературно-художественных коллекций Алтайского краевого краеведческого музея. С 1992 года музей располагается в усадьбе золотопромышленника Е.П. Олоровского (первая половина XIX века).

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая основан 8 сентября 1989 года в Барнауле на базе литературно-художественных коллекций Алтайского краевого краеведческого музея. Возникновению музея способствовали ученые и деятели культуры Алтая, России , русского Зарубежья, в том числе: музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке (США); художники Л.Р. Цесюлевич и И.Р. Рудзите (Барнаул); сестры Л.С. и М.С. Митусовы ( С.-Петербург ); кинорежиссеры, общественные деятели Р.А. и Ю.В. Григорьевы; литературовед А.А. Макаров (Москва); ведущие ученые университетов края. Цель нового музея была сформулирована тогда же - показать место и значение Алтая в мировом культурно-историческом развитии и формировании российской духовности.

С момента рождения до 1992 года музей располагался на площадях Алтайского государственного краеведческого музея и вел активную деятельность: работала постоянная экспозиция на базе мемориального фонда писателя, актера и кинорежиссера В.М. Шукшина и фонда семьи художника и мыслителя Н.К. Рериха; проводились научно-практические конференции, в том числе международные; реализовывались выставочные и историко-культурные проекты.

В октябре 1991 года распоряжением администрации Алтайского края музею было передано в пользование здание особняка золотопромышленника Е.П. Олоровского (1-я половина XIX века) - дворянская усадьба городского типа, по адресу ул. Л. Толстого, 2.

29 мая 1992 года музей впервые открыл свои двери в новом здании и принял посетителей.

Возможность ведения музейной работы в полном объеме активизировала в том числе комплектование фондовых коллекций и собраний - в 1990-е годы музейные хранилища пополняются крупными фондами, среди которых: личные фонды знаменитого сибирского писателя Г.Д. Гребенщикова, российско-немецкого поэта и педагога Э.Э. Каценштейна, литературоведа и литературного критика Н.Н. Яновского, писателя-фронтовика А.П. Соболева, актеров и театральных деятелей В.В. Познанского и Д.Г. Паротикова, композиторов А.В. Анохина и К.К. Княгинина, музыкантов-исполнителей Е.М. Каца и В.М. Бубновича, киноактрисы Е.Ф. Савиновой, художников Б.М. Астахова и А.Г. Вагина, радиожурналиста В.С. Серебряного и многих других деятелей культуры. Значительны тематические собрания по истории алтайских театров, музыкальной культуре, литературному и художественному творчеству Алтая, коллекции театрального костюма, художественной открытки, деревянной и литой иконы, рукописной и старопечатной книги, книжной графики, этнографических материалов.

Многие музейные предметы уникальны. Среди наиболее ценных материалов музейного фонда можно выделить: документы и личные вещи членов семьи Н.К. Рериха, материалы о творчестве В.М. Шукшина, рукописи и эпистолярное наследие Г.Д. Гребенщикова, автографы Ф.И. Шаляпина и Г.Н. Потанина, театральные афиши начала XX века на шелке, редкие музыкальные инструменты.

На 1 октября 2009 года общий объем музейных собраний составил 62 105 единиц хранения основного и научно-вспомогательного фонда и продолжает активно расти.

ГМИЛИКА сегодня - комплексный многофункциональный культурно-исторический и досуговый центр, занимающий заметное место в культурном пространстве города и края, предельно открытый к живым культурным процессам России, мировым тенденциям, играющий важную роль в обеспечении преемственности поколений и культурных традиций.

Его задача - показать место и значение Алтая в мировом культурно-историческом развитии и формировании российской духовности: литературе, музыке, киноискусстве, театре, архитектуре, живописи, народном творчестве.

Иллюстрации:

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая