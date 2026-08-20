Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП)

Госуда`рственный комите`т по чрез­выча`йному положе`нию (ГКЧП) — временный орган управления и входившая в него группа высших руководителей Союза Советских Социалистических Республик, совершившая 19—21 августа 1991 попытку установить в СССР режим чрезвычайного положения, охарактеризованную другими политическим силами как государственный переворот. Члены ГКЧП надеялись предотвратить подписание нового Союзного договора, ослаблявшего полномочия союзного центра. 18 августа группа партийно-государст-венных деятелей потребовала от отдыхавшего в Форосе президента СССР М. С. Горбачева ввести чрезвычайное положение в СССР. Явного согласия на это президент не дал. У Горбачева была отключена связь, но охрана сохранила ему верность. Утром 19 августа 1991 официальные СМИ сообщили, что М. С. Горбачев не может по состоянию здоровья выполнять обязанности президента СССР, его полномочия переходят к вице-президенту Г. И. Янаеву. В отдельных местах СССР вводится чрезвычайное положение. Для управления страной создан ГКЧП в составе: О. Д. Бакланов — первый заместитель председателя Совета Обороны СССР, В. А. Крючков — председатель КГБ СССР, В. С. Павлов — премь­ер-министр СССР, Б. К. Пуго — министр внутренних дел СССР, В. А. Стародубцев — председатель Крестьянского союза СССР, А. И. Тизяков — президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, Д. Т. Язов — министр обороны СССР, Г. И. Янаев — исполняющий обязанности президента СССР. Обращение ГКЧП критиковало негативные по-следствия Перестройки и требовало укрепления государственной власти. В Москву была введена бронетехника и войска, взявшие под охрану ключевые государственные учреждения. При этом не были произведены аресты ключевых руководителей демократического движения 1980 — начала 1990-х. ГКЧП постановил временно ограничить перечень выпускаемых газет и других периодических изданий. Действия ГКЧП были восприняты гражданами как государственный переворот. Сторонники демократии вышли на улицы и взяли под охрану резиденцию российских властей, так называемый Белый дом, построив вокруг него баррикады. К Белому дому прибыл Б. Н. Ельцин и зачитал обращение «К гражданам России», в котором объявил решения ГКЧП незаконными. Переворот вызвал противоречивую реакцию в регионах России и республиках СССР. Часть руководителей признали ГКЧП, часть — выжидали. ГКЧП решительно осудило большинство стран Запада. Верховный совет России объявил ГКЧП вне закона. Оказавшись в политической изоляции, лидеры ГКЧП не решились на штурм Белого дома. Однако во время патрулирования Садового кольца бронетранспортерами в ночь на 21 августа произошли столкновения между солдатами и демонстрантами, во время которых погибли три демонстранта. Утром 21 августа ГКЧП объявил о выводе войск. Его лидеры отправились в Форос договариваться с Горбачевым. Им вслед была направлена вооруженная делегация сторонников Ельцина во главе с вице-президентом РСФСР А. В. Руцким. Лидеры ГКЧП были арестованы (министр внутренних дел СССР Б. К. Пуго при попытке ареста застрелился вместе с женой). Толпа снесла памятник Ф. Э. Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа Горбачев вернулся в Москву, но реальная власть перешла к республиканским лидерам, прежде всего к Ельцину. Выступление ГКЧП сорвало подписание Союзного договора, спровоцировало провозглашение независимости большинством республик СССР, решивших дистанцироваться от непредсказуемой Москвы, ускорило распад СССР. Лит.: Август-91. М., 1991; Горба- чев М. С. Жизнь и реформы. М., 1996; Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994; Красное или белое? Драма августа: факты, гипотезы, столкновение мнений. М., 1992; Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945—1991. М., 1998; Степанков В., Лисов Е. Кремлевский заговор: Версия следствия. М., 1992; Черняев А. С. Шесть лет с Горбачевым. По дневниковым записям. М., 1993.