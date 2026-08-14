ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ (ГКО) - чрезвычайный высший государственный орган Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Образован 30 июня 1941 года решением Президиума Верховного Совета СССР, Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и Совета Народных комиссаров СССР. В постановлении говорилось: «В руках Государственного Комитета Обороны сосредоточивается вся полнота власти в государстве. Все гражданские и все партийные, советские, комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны».

В состав ГКО вошли: председатель СНК СССР И.В. Сталин (председатель); нарком иностранных дел В.М. Молотов (заместитель председателя); заместитель председателя СНК СССР К.Е. Ворошилов; секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков. Затем в состав ГКО были дополнительно включены: заместитель наркома обороны СССР Н.А. Булганин; председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский; нарком путей сообщения Л.М. Каганович; нарком внешней торговли А.И. Микоян.

ГКО был призван объединить усилия фронта и тыла, быстро принимать решения и проводить их в жизнь. Каждый член ГКО ведал определенным кругом вопросов. Постановления ГКО имели силу законов военного времени. В центре внимания ГКО стояли вопросы укрепления Вооруженных Сил страны и руководства ими. Боевые действия с самого начала войны приняли огромный пространственный размах. Управлять стратегической обороной из Ставки Верховного Главнокомандования, находившейся в Москве, становилось все труднее. Учитывая это, 10 июля 1941 года ГКО принял постановление об образовании трех главных командований направлений: Северо-Западного с подчинением ему Северного и Северо-Западного фронтов; Западного, которому были подчинены Западный фронт и Пинская военная флотилия; Юго-Западного с подчинением ему Юго-Западного и Южного фронтов и Черноморского флота. Со стабилизацией советско-германского фронта и улучшением работы штабов фронтовых объединений главные командования этих направлений были ликвидированы. Управление войсками фронтов стало осуществляться непосредственно из Ставки. Представители ГКО выезжали на фронт в действовавшие войска и решали там неотложные задачи.

В поле зрения ГКО находились также вопросы организации и развития партизанского движения. Для улучшения руководства боевой деятельностью партизан в мае 1942 года по его решению при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД), а в сентябре того же года учреждена должность Главкома партизанского движения. Им был назначен член ГКО К.Е. Ворошилов, а начальником ЦШПД — секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Н.К. Пономаренко.

В центре внимания Г КО находились также вопросы мобилизации всех экономических, трудовых и духовных ресурсов страны с целью обеспечения армии, ВВС и ВМФ всем необходимым для достижения победы над агрессорами. За время войны им было принято более 9970 постановлений и решений, причем около 2/3 из них так или иначе касались вопросов экономики и военного производства. После того как в 1943 году началось массовое изгнание войск противника с советской территории, ГКО все больше внимания уделял восстановлению разрушенного оккупантами хозяйства освобожденных районов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1945 года ГКО был упразднен.

Исторические источники:

Русский архив. Великая Отечественная. Главные политические органы Вооруженных Сил СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 1996. Т. 17-6 (1-2).

© Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015