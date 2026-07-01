ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ С.В. ОБРАЗЦОВА

Самый большой в мире театр кукол. Основан в 1931 году в Москве.

В 1931 году дирекция Центрального дома художественного воспитания решила создать новый кукольный театр – «театр-лабораторию, движущий вперед развитие кукольного жанра». Организация была поручена актеру МХАТа Сергею Владимировичу Образцову.

16 сентября 1931 года считается датой основания театра. Коллектив на первых порах составляли актеры А. Михайлов, Е. Сперанский, Е. Успенская, Е. Шольц, С. Шохин, П. Якшин, музыкант, портниха и столяр. Ведущим актером театра был старейший кукольник страны И.А.Зайцев. Собственной сцены не было, и первые пять лет театр работал в школах, клубах, дворах, пионерских лагерях. Сперва в репертуаре было всего одно представление с участием кукол-марионеток - «Цирк на сцене».

17 апреля 1932 года был поставлен первый собственный спектакль – политический памфлет А. Глобы «Джим и Доллар» (художник Т. Александрова, композитор В. Кочетов). Представление имело успех у зрителей.

С этого момента у театра каждый год появлялись новые постановки. В поисках своего репертуара труппа экспериментировала с оригинальными конструкциями кукол, вариантами оформления сцены, различными жанрами – от народной сказки до агитационного спектакля. Было сформулировано и кредо театра: «Не будем играть куклами то, что люди сыграли бы лучше».

В сентябре 1932 года труппа была расширена за счет Б. Сахновского, З. Ермолинской, А. Кусова. В 1930-х годах театр выпустил спектакли «Братья Монгольфье» (1934), «Пузан» (1934), «Каштанка» (1935), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1936), «Терем-теремок» (1940) и др. С 1940 года театр начинает ставить и спектакли для взрослых – первым из них стала «Волшебная лампа Аладдина» (1940), где впервые были применены большие тростевые куклы. Размер кукол позволял показывать спектакль на большой сцене. Театр быстро приобрел широкую популярность, и в 1937 году правительство предоставило ему помещение в центре Москвы (бывший Реалистический театр).

В годы Великой Отечественной войны здание было частично разрушено, театр эвакуировали в Новосибирск. Артисты создали фронтовую бригаду, которая выступала в госпиталях и на передовой с сатирической «Фронтовой программой».

После войны театр работал в Москве и гастролировал по стране. В 1946 году был поставлен спектакль для взрослых, занесенный в книгу рекордов Гиннеса и ставший визитной карточкой театра – «Необыкновенный концерт» (до 1949 года – «Обыкновенный концерт»).

С 1948 года театр выезжал на гастроли за границу: в Австрию, Бельгию, Голландию, Данию, Индию, Испанию, Канаду, Сирию, США, Францию, Японию и другие страны. Гастроли повлияли на создание государственных кукольных театров в Польше, Болгарии, Венгрии и др. С 1956 года театр Образцова стал постоянным участником кукольных фестивалей UNIMA.

Продолжалась и работа над обновлением репертуара. В 1950-х было создано 15 спектаклей, как детских, так и взрослых. В 1960-х – 1970-х годах возникают спектакли по мотивам творчества Корнея Чуковского : «В гостях у Чуковского» (1962), «Наша Чукоккала» (1973). В 1970 году театр переехал в новое здание на Садовой-Самотечной улице, оснащенное трансформирующимися стенами, сложным раздвижным занавесом. Символом театра стали часы на фасаде работы В. Кальмансона, Д. Шаховского и П. Шимеса.

В здании расположились библиотека, крупнейший в мире Музей театральных кукол, основанные актером и режиссером А. Федотовым еще в 1937 году.

В 1969 году театр был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1981-м театр получил звание академического. В 1992 году, после смерти С.В.Образцова, театр стал носить его имя.

В 2001 году был организован Первый международный фестиваль кукол имени С.В.Образцова.

Среди наиболее популярных нынешних спектаклей театра – «По щучьему веленью», «Маугли», «Конек-Горбунок», «Божественная комедия», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».