ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ, исторически сложившиеся индивидуальные знаки, символизирующие данное государство, формальное выражение его суверенитета.
Официальными символами государства являются государственный флаг, государственный герб, государственный гимн, столица государства. Как правило, государственные символы складываются исторически, поэтому в конституциях многих стран о государственных символах не упоминается; в конституциях отдельных стран содержатся указания о гербе или флаге, иногда даются их описания. В некоторых странах в качестве государственных символов используются национальные цвета, девиз, эмблема (цветок, животное) и др.
Порядок использования государственных символов устанавливается конституцией или специальными законами государства. Использование государственных символов с нарушением законодательства о них, а также надругательство над ними могут повлечь ответственность (вплоть до уголовной).
Свои символы (флаг, герб, гимн - в большинстве случаев флаг или герб) есть и у субъектов федераций (в федеративных государствах), и у административно-территориальных единиц (в унитарных государствах); их могут иметь отдельные города, муниципальные образования и др., однако они не являются выражением государственного суверенитета.