ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ, исторически сложившиеся индивидуальные знаки, символизирующие данное государство, формальное выражение его су­ве­ре­ни­те­та .

Официальными символами государства являются государственный флаг, государственный герб, государственный гимн, столица государства. Как правило, государственные символы складываются исторически, поэтому в кон­сти­ту­ци­ях многих стран о государственных символах не упоминается; в конституциях отдельных стран содержатся указания о гербе или флаге, иногда даются их описания. В некоторых странах в качестве государственных символов используются национальные цвета, девиз, эмблема (цветок, животное) и др.

Порядок использования государственных символов устанавливается конституцией или специальными законами государства. Использование государственных символов с нарушением законодательства о них, а также надругательство над ними могут повлечь ответственность (вплоть до уголовной).

Свои символы (флаг, герб, гимн - в большинстве случаев флаг или герб) есть и у субъектов федераций (в федеративных государствах), и у административно-территориальных единиц (в унитарных государствах); их могут иметь отдельные города, муниципальные образования и др., однако они не являются выражением государственного суверенитета.

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