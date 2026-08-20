Гостиный двор

Гости`ный двор — в российских городах комплекс зданий для оптовой торговли. При Г. д. учреждались таможни. Как правило, Г. д. строили обособленно от других городских построек. В XVI—XVII вв. состояли из площади с галереями, иногда в два этажа, с XVIII в. площадь со всех сторон стали окружать галереями, образуя внутренний двор. В галереях (часто украшавшихся аркадами) размещались лавки и магазины, во внутреннем дворе — склады. Сохранились архитектурные комплексы Г. д. в Москве, Костроме, Архангельске, Калуге, Рязани, Санкт-Петербурге, Ейске, Казани, других городах.