Горская Автономная Советская Соци- алистическая Республика (ГАССР)

Го`рская Автоно`мная Сове`тская Социалисти`ческая Респу`блика (ГАССР) — республика в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (1920—1924) на территории бывшей Терской области и части бывшей Кубанской области (Карачай) Российской империи. Столица — Владикавказ. Площадь — свыше 74 тыс. кв. км. Население — около 1,286 млн человек (1921). Провозглашена 17 ноября 1920 на съезде народов Терской области. Организована на основании декрета Всероссийского Центрального исполнительного комитета от 20 января 1921. В ходе национально-государственного размежевания из ГАССР были выделены автономные округа: Кабардин­ский (1 сентября 1921), Карачаевский (12 января 1922), Балкарский (16 января 1922), Чеченский (30 ноября 1922). Декретом ВЦИК от 7 июля 1924 года ГАССР упразднена. На ее территории были созданы Северо-Осетинская, Чеченская и Ингушская автономные области, Сунженский казачий округ (с правами губернского исполкома), город Владикавказ как самостоятельная единица. Лит.: Алиев У. Национальный вопрос и национальная культура в Северо-Кавказском крае. Ростов-на-Дону, 1926; Бутаев К. Политическое и экономическое положение Горской республики. Владикавказ, 1921.