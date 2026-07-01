ГОРШКОВ Сергей Георгиевич

Адмирал флота Советского Союза (1967), дважды Герой Советского Союза (1965, 1982).

Родился в городе Каменец-Подольск в семье учителя гимназии. В 1927 г. стал студентом физико-математического факультета ЛГУ. По личной инициативе был зачислен в Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, которое успешно окончил в 1931 г. В 1932 г. направлен для прохождения службы на Дальний Восток, где командовал сторожевым кораблем, эскадренным миноносцем, бригадой эскадренных миноносцев.

В июне 1940 г. переведен на Черное море, возглавлял бригаду крейсеров. Великую Отечественную войну встретил в звании капитана 1-го ранга. Принимал участие в героической обороне Одессы, руководил высадкой первого на Черном море морского десанта в район Григорьевки. В октябре 1941 г. был назначен командующим Азовской военной флотилией, которая в декабре участвовала в Керченско-Феодосийской десантной операции.

Летом 1942 г. флотилия под руководством Горшкова мужественно защищала побережье Азовского моря. В августе стал заместителем командующего Новороссийского оборонительного района, принимал деятельное участие в организации обороны города. В ноябре 1942 г. временно командовал 47-й армией, участвовавшей в сражениях на Кавказе.

В феврале 1943 г. вновь возглавил Азовскую флотилию, которая в наступательных боях успешно взаимодействовала с сухопутными войсками при ликвидации таманской группировки противника. В Керченско-Эльтигенскои операции руководил подготовкой и высадкой морского десанта, затем — переправой через Керченский пролив в Крым войск 56-й армии.

В апреле 1944 г. контр-адмирал Горшков назначен командующим Дунайской флотилией, успешно действовавшей при проведении Ясско-Кишиневской операции. Флотилия под его командованием содействовала войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов в Белградской и Будапештской наступательных операциях, участвовала в боях за Будапешт и Белград, осуществляла высадку тактических десантов, корабельную артиллерийскую поддержку, переправу войск и грузов. В январе 1945 г. Горшков был назначен командующим эскадрой Черноморского флота. После войны, в 1948-1951 гг., занимал пост начальника штаба, а с августа 1951 г. - командующего Черноморским флотом.

С июля 1955 г. - заместитель главнокомандующего, а с января 1956 г. - главнокомандующий Военно-Морским Флотом СССР и заместитель министра обороны СССР.

Много внимания уделял исследованию новаторских форм и способов использования сил флота в условиях современной войны; его перу принадлежат книги «Морская мощь государства», «Развитие военно-морского искусства» и ряд др.