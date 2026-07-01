ГОРОХОВЫ

Владимир Александрович

Отцом известного купеческого семейства Гороховых является Владимир Александрович. Родился он в 1849 г. Происходил из купцов. Обучался в Иркутской губернской мужской гимназии, но аттестат об окончании гимназии не получил. Занялся торговлей, сначала в с. Илим Иркутской губернии, с 1882 г. – в Томске. В 1884 г. открыл свое торговое место, продавал муку-крупчатку. Записался в купцы 2-й гильдии, но уже в 1900-х гг. был купцом 1-й гильдии. Г. соорудил в с. Бердском Барнаульского округа мельницу с электростанцией. В 1903 г. Г. организовал торговый дом «В.А. Горохов». В собственности Г. был пароход, перевозивший пассажиров по маршруту Бийск – Томск – Тюмень. С 1906 г. – пайщик Сибирского товарищества печатного дела (Томск).

В разные годы в Томске исполнял должности почетного мирового судьи окружного суда, старшины биржевого комитета. Выборщик в Государственный совет от Томского биржевого общества.

Занимался благотворительностью. Попечитель Бердской и Колыванской сельских начальных школ, Томской губернской мужской гимназии. Член Западно-Сибирского отделения Императорского РГО.

В 1907 г. Г. перебрался в Москву. Умер Г. 8 апреля 1907 г.

Анна Ивановна

Супруга Владимира Александровича – Анна Ивановна родилась в 1859 г. По происхождению купчиха. Распоряжалась имуществом супруга после его смерти – распорядительница торгового дома «В.А. Горохов». С 1909 г. – пожизненный член Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам, почетная попечительница Бердского сельского 2-классного училища. С 1917 г. – соучредитель «Акционерного общества первых свеклосахарных заводов в Сибири», с 1919 г. - соучредитель Сибирского торгово-промышленного банка в Томске. У пары было восемь детей.

Сергей Владимирович

Старшим сыном Владимира Александровича был Сергей. Родился он в 1879 г. Получил образование на естественном факультете Императорского Московского университета, затем – в Императорском Московском техническом училище (курс не окончил). Стал распорядителем торгового дома «В.А. Горохов» после смерти отца. Возглавлял мукомольное дело в с. Бердском и торговлю мукой в Томске. Организатор акционерного общества сибирских писчебумажных фабрик и лесной промышленности «С.В. Горохов» (1916).

В разные годы занимал общественные должности: гласный Томской городской думы, почетный смотритель Бердской низшей ремесленной школы, пожизненный член Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам, член Томского железнодорожного комитета по ходатайству о постройке железнодорожной линии Томск – Енисейск. С 1914 г. – член Томского комитета Всероссийского союза городов, член руководящего комитета Томского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым. Два года провел по делам комитета на фронтах.

При Советской власти трудился во главе управления «Губмука» Томского совнархоза, затем – в Томском районом управлении водного транспорта, позднее – в комиссии по обследованию предприятий при отделе местного хозяйства Томского губисполкома, в окружном отделе местного хозяйства, в комиссии по инвентаризации домов Томского горкомхоза.

В 1930 г. Г. и его семья были выселены из квартиры как классовые элементы.

Первая супруга – Екатерина Евграфовна Жернакова. Имя второй супруги не сохранилось. Дети: Владимир, Сергей.

Александр Владимирович

Вторым сыном Владимира Александровича был Александр. Родился он 1 августа 1885 г. Получил образование в Томской губернской мужской гимназии, затем – на юридическом факультете Императорского Томского университета. В 1907 г. Г. перевелся в Московский университет, но в 1911 г. вернулся в томский вуз.

С 1918 г. – пайщик торгового дома «Кухтерин и Горохов», который занимался заготовками хлеба в Томске. С 1919 г. – пайщик Томского лесопромышленного товарищества. Был заместителем председателя Томского биржевого комитета.

В 1920 г. Г. приговорили к заключению в концлагере до завершения Гражданской войны, поскольку он неоднократно финансировал армию А.В. Колчака.

Супруга – Вера Николаевна.