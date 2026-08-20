ГОРОДИЩЕ

ГОРОДИЩЕ, тип ар­хео­ло­гических памятников, отличительный признак которых - наличие ограждения (часто остатки ограждений имеют вид валов и рвов).

Городищем называют и остатки древних го­ро­дов , даже не имевших ограды. Как правило, ограда служила для обороны. Таковы древние укреплённые усадьбы (в том числе замки), крепости, убежища (укрепления, где постоянно не жили) и т. д. Ограда могла иметь не оборонительное, но лишь символическое (в том числе сакральное) значение. Городище классифицируют по топографии (мысовые, равнинные, островные и так далее), форме, количеству и особенностям линий ограждения и другим визуальным признакам; иногда - по их общественной функции в древности, что требует масштабных раскопок и, желательно, подтверждения в письменных источниках. Нередко Городище, особенно имевшие необычное местоположение, использовались вторично, как особо почитаемые места, для совершения ритуалов, народных гуляний и тому подобное, отмечались особой топонимией (в том числе «Городище», «Городок» и тому подобное); в связи с Городищем бытуют легенды о «провалившейся церкви», кладах и др.

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