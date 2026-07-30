ГОРОДЕЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Известный украинский архитектор польского происхождения. Автор проектов ряда памятников киевского модерна на рубеже XIX-XX веков.

Родился в селе Шолудьки, на Подолье, в семье польских шляхтичей. Отец Городецкого участвовал в польском восстании 1863 года, из-за этого имение Городецких было конфисковано, после чего семья перебралась в Одессу. Здесь мальчик поступил в реальное училище при лютеранской церкви св. Павла. По окончанию училища Городецкий поступил в Петербургскую Академию художеств, которую закончил в 1890 году. В том же году он перебрался из Петербурга в Киев.

Одним из первых проектов Городецкого в Киеве стало строительство в 1898-1901 годах Городского музея древностей, выполненное в стиле историзма. Примечательно, что пышное оформление фасада здания отчасти связано с недостатком средств – таким образом архитектор стремился отвлечь внимание от недостроенных частей здания. Окончательно завершено строительство здания было лишь в 1970-х.

После строительства музея Городецкий продолжал заниматься эклектикой, построив среди прочего здание Караимской кенассы в мавританском стиле (1898-1902), неоготический Николаевский костел (1899-1909). Архитектор разработал проект внутреннего оформления театра Соловцова (1898), выполненный в стиле рококо. Кроме этого Городецкий активно занимается модерном, по его проектам строится дом Первого Русского страхового общества, гостиница «Континенталь» (1895-1897), доходный дом И. Кимаера (1895-1897) и др.

Однако самой знаменитой постройкой Городецкого стал его собственный доходный дом, известный также как «Дом с химерами». В начале XX века архитектор выкупил два земельных участка в районе улицы Банковой. В 1901-1903 годах на одном из них был выстроен доходный дом, в то время как второй участок остался незастроенным для более эффектного восприятия расположенного по соседству здания.

Дом отличала оригинальная планировка: расположенный на склоне холма, он с одной стороны имел три этажа, а с другой – шесть. В доме имелся ледник с холодильниками для жителей квартир, прачечная, винный погреб, дровяной склад, подъезд для карет и даже помещения для домашнего скота. Но самой известной деталью здания стало внешнее оформление: снаружи его украшало несколько десятков вылитых из бетона скульптур реальных и выдуманных существ: носорогов, львов, лягушек, тритонов и др.

После строительства «Дома с химерами» архитектор стал весьма популярным на Украине, благодаря чему к нему стали поступать заказы со всех концов страны: Умани, Симферополя, Черкасс, Евпатории.

Кроме архитектуры Городецкий увлекался охотой, в ходе путешествий он среди прочего посетил Африку, Туркестан, Алтай, Западную Сибирь, Афганистан и Семиречье. В 1914 году он издал книгу «В джунглях Африки. Дневник Охотника».

В 1920 году в разгар Гражданской войны архитектор эмигрирует в Польшу, где среди прочего занимается реставрацией дворца князей Вишневецких. В 1928 году по приглашению компании «Herry Ulen & Co» он переезжает в Тегеран. Здесь он разрабатывает проекты Железнодорожного вокзала и дворца принцессы Шамс Пехлеви. В 1930 году в Тегеране архитектор умирает от сердечного приступа.

Похоронен на римско-католическом кладбище в Тегеране.

Память

В честь Городецкого названа улица в Киеве. Во дворе «Пассажа» (Крещатик, 15) архитектору установлен памятник.

В художественной культуре:

Ильченко О., Місто з Химерами. Киев, 2010.