ГОРОДЕЦКИЙ СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ

ГОРОДЕЦКИЙ СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ - русский по­эт , про­за­ик , переводчик, критик.

Окончил 6-ю петербургскую гимназию (1902 год), учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета (не окончил). Чтение собственных стихов на «башне» В. И. Иванова (1906 год) принесло Городецкому известность в литературных кругах. Стихи 1905-1906 годов составили его первый и лучший сборник «Ярь» (1907 год), получивший высокую оценку в символистской критике. В ранних стихах Городецкий одним из первых среди пи­са­те­лей начала XX века обратился к славянскому язычеству, стремясь создать собственный миф, выражающий первоначала человеческого бытия. Последующие поэтические («Перун», 1907 год; «Дикая воля», 1908 год; «Русь», 1910 год, и др.) и прозаические («Кладбище страстей», 1909 год, и др.) сборники оценивались современниками всё более критически. В 1911-1914 вместе с И. С. Гумилёвым возглавлял «Цех поэтов»; статья Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» (1913 год) стала одним из манифестов акмеизма, в русле которого созданы книги стихов «Ива» (1913 год) и «Цветущий посох» (1914 год).

В годы 1-й мировой войны Городецкий писал военно-патриотические стихи (книга «Четырнадцатый год», 1915 год). Весной 1915 года организовал кружок народных писателей «Краса», трансформировавшийся в общество «Страда». В 1916-1921 находился в Закавказье, участвовал в оказании помощи армянам и курдам - жертвам турецкой резни. В 1921 году переехал из Баку в Москву. Писал агитационные и антирелигиозные стихи, заведовал литературной частью в московских театрах, занимался переводами и переделками оперных либретто (в том числе «Жизнь за царя» М. И. Глинки, под новым названием «Иван Сусанин»), переводами (преимущественно со славянских языков), преподавал в Литературном институте. В многочисленных воспоминаниях Городецкого (об А. А. Блоке, С. А. Есенине, В. Я. Брюсове, А. К. Лядове) присутствует значительная доля мистификации.

Сочинения:

Жизнь не­ук­ро­ти­мая. Ста­тьи. Очер­ки. Вос­по­ми­на­ния. М., 1984;

Избр. про­изв.: В 2 т. М., 1987.