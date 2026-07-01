ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ, традиционный русский народный ху­дожественный про­мы­сел , роспись по дереву.

Сложился в середине XIX века в городе Городец Балахнинского уезда Нижегородской губернии и в деревнях близ него. Отразил воздействие декоративно-орнаментальной культуры кре­сть­ян­ско­го искусства, а также стиля оформления рукописных книг в заволжских монастырях. В живописной манере кистевых росписей прялочные донца расписывались разнообразными сценками крестьянского, купеческого и городского быта. Роспись, отличавшаяся праздничностью красок, живой игрой ритмов, выполнялась темперными красками (позднее масляными). В селе Курцево наряду с росписью донец мастера создавали игрушки с яркими декоративными рисунками («тройки», «птицы», «кони», «барыни»).

В конце XIX - начале XX века работали мастера Н. А. Мазин, Ф. С. Краснояров, И. К. Лебедев и др. В 1936 году в Курцеве была организована артель, изготовлявшая расписную детскую мебель и декоративные панно (существовала до начала Великой Отечественной войны). В 1954 году создана артель (с 1960 года фабрика «Городецкая роспись»), выпускающая детскую мебель, сделанные на токарном станке декоративные тарелки, игрушки из дерева с росписью, изображающей цветы, коней; различные сувениры.

Иллюстрации:

Го­ро­дец­кая рос­пись. Т. М. Ру­ки­на. «Мас­те­ри­цы го­ро­дец­кие». Пан­но, де­ре­во. 1981. Архив БРЭ.

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