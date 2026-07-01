ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ
ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ, традиционный русский народный художественный промысел, роспись по дереву.
Сложился в середине XIX века в городе Городец Балахнинского уезда Нижегородской губернии и в деревнях близ него. Отразил воздействие декоративно-орнаментальной культуры крестьянского искусства, а также стиля оформления рукописных книг в заволжских монастырях. В живописной манере кистевых росписей прялочные донца расписывались разнообразными сценками крестьянского, купеческого и городского быта. Роспись, отличавшаяся праздничностью красок, живой игрой ритмов, выполнялась темперными красками (позднее масляными). В селе Курцево наряду с росписью донец мастера создавали игрушки с яркими декоративными рисунками («тройки», «птицы», «кони», «барыни»).
В конце XIX - начале XX века работали мастера Н. А. Мазин, Ф. С. Краснояров, И. К. Лебедев и др. В 1936 году в Курцеве была организована артель, изготовлявшая расписную детскую мебель и декоративные панно (существовала до начала Великой Отечественной войны). В 1954 году создана артель (с 1960 года фабрика «Городецкая роспись»), выпускающая детскую мебель, сделанные на токарном станке декоративные тарелки, игрушки из дерева с росписью, изображающей цветы, коней; различные сувениры.
Иллюстрации:
Городецкая роспись. Т. М. Рукина. «Мастерицы городецкие». Панно, дерево. 1981. Архив БРЭ.