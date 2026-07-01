ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - раз­но­вид­ность субъ­ек­тов Российской Федерации.

Такой статус имеют Москва и Санкт-Петербург, крупнейшие по численности населения го­ро­да , занимающие особое место в Российской Федерации. Как и другие субъекты Российской Федерации, оба города имеют свой устав и законодательство, создают свои органы государственной власти. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения регулируются федеральными законами. Каждый представлен двумя членами в Совете Федерации. Законодательные собрания Москвы и Санкт-Петербурга избираются по смешанной системе: приблизительно половина депутатов по пропорциональной системе по единому округу, которым является территория города, другая половина - по одномандатным округам по мажоритарной системе относительного большинства (в Москве это соотношение де­пу­та­тов составляет 20 и 15). Глава исполнительной власти в Москве - мэр, в Санкт-Петербурге - губернатор. Оба они наделяются полномочиями главы субъекта Российской Федерации законодательным органом по представлению Президента Российской Федерации. Мэр и губернатор назначают министров и формируют коллегиальный орган - правительства Москвы и Санкт-Петербурга. Муниципальными образованиями в Москве и Санкт-Петербурге являются районы (в Москве - 125, в Санкт-Петербурге - 111). В районах созданы избираемые муниципальные собрания (советы), избирается мэр (глава муниципальной администрации). Есть небольшой аппарат муниципальных служащих, муниципальным советом избирается контрольный орган. В Москве созданы также районные управы, их руководители назначаются мэром города. Управы осуществляют некоторые полномочия исполнительной власти субъекта Российской Федерации на местном уровне.

В некоторых зарубежных странах также есть города, являющиеся субъектами федераций. Так, в Германии это Берлин, Гамбург и Бремен; в Австрии - Вена; в США округ Колумбия (город Вашингтон - столица федерации) выделен из числа субъектов федерации и обладает самостоятельным статусом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)