ГОРОД

ГОРОД - на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том чис­лен­нос­ти на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий боль­шин­ст­ва его жи­те­лей, гео­гра­фического , эко­но­мического, ис­то­рического и куль­тур­но­го зна­че­ния.

Порядок отнесения к категории города установлен, как правило, за­ко­но­да­тель­но в каждом конкретном государстве. В ряде стран различают городские поселения, занимающие промежуточное положение между городом и сельскими поселениями (в России - это посёлки городского типа). Наиболее распространённым критерием выделения города является число жителей (обычно минимальный порог людности от 1 до 2,5 тысяч человек). В ряде северных стран и территорий, имеющих низкую плотность населения (Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция), городом считаются все поселения с числом жителей свыше 200 человек, а в Японии, например, - такие, где численность населения превышает 50 тысяч человек, при этом не менее 60% его трудоспособных жителей (включая членов их домохозяйств) заняты вне сельскохозяйственного производства (в промышленности, торговле и др.), свыше 60% домов располагаются на застроенных участках. В Перу и Уганде к городам относят поселения с населением свыше 100 человек; дополнительным критерием в Перу является компактное проживание жителей, в Уганде город должен быть административным или торговым центром.

В ряде стран, в том числе в России, город - это поселение, имеющее официальный статус, присваиваемый в установленном законом порядке с определением городских границ. На практике численность населения многих малых городов России ниже, чем у ряда посёлков городского типа и сельских поселений. Самый маленький российский город - Чекалин в Суворовском районе Тульской области с населением 1096 человек (2005; до 1944 Лихвин, известен с 1565). Самый большой город в России - Москва, входит в число крупнейших городов (мегаполисов) мира.

По численности населения выделяют большие города (как правило, полифункциональные центры) с населением свыше 100 тысяч человек., а среди них города-«миллионеры». В отечественной геоурбанистике обычно используется следующая классификация: малые города - до 50 тысяч жителей, средние - от 50 до 100 тысяч, большие - от 100 до 250 тысяч, крупные - от 250 до 500 тысяч, крупнейшие - свыше 500 тысяч жителей. С развитием процесса ур­ба­ни­за­ции в большинстве стран мира наблюдается рост числа городов и численности городского населения. Особенно быстро растут крупные города, служащие ядрами сложных групповых форм городского расселения - городских агломераций (табл. 1).

Численность городского населения мира свыше 3 миллиардов человек (2003), или 48,3% всего населения планеты. В 2006 году в России насчитывалось 1095 городов и 1359 посёлков городского типа, в которых проживало 104,1 миллионов человек, или 72,9% населения страны. Преобладают малые города (около 70% от общего числа городов), однако значительная часть городского населения сконцентрирована в крупнейших городах (свыше 42%), среди которых выделяются города с населением свыше 1 миллиона человек.

Город (особенно современный большой) выступает в жизни общества как чрезвычайно сложный социальный организм, хозяйственный, архитектурный и инженерно-строительный, а также культурный комплекс. Города являются местами средоточия разнообразных хозяйственных функций. Различают градообразующие функции, представленные в городе (городском поселении) отраслями хозяйства (видами хозяйственной деятельности), ориентированными на реализацию своей продукции или услуг главным образом за пределами данного города (градообразующие отрасли). В их число могут входить разнообразные отрасли, непосредственно не участвующие в удовлетворении потребностей города, его населения и хозяйства; они составляют основу функциональной структуры города, определяют его хозяйственный профиль (специализацию) и функциональный тип (административно-политический, транспортный, торговый, промышленный, научный, рекреационный, организационно-хозяйственный и др., или полифункциональный центр). Большинство городов (часто наряду с выполнением других функций) являются административными, торгово-распределительными и обслуживающими центрами окружающей территории (в масштабе сельскохозяйственного района, региона, страны). Градообслуживающие функции представлены отраслями хозяйства, ориентированными на удовлетворение нужд данного города, его населения и расположенных в нём градообразующих объектов. Как правило, это отрасли пищевой промышленности, городской и пригородный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство (включая производство строительных материалов для местных нужд), а также учреждения торговли, образования (начального и общего среднего), дошкольного воспитания, здравоохранения, культуры, спорта, местных административных и правоохранительных органов и др. Деление отраслей и видов хозяйственной деятельности на градообразующие и градообслуживающие довольно условно и изменчиво. Некоторые виды деятельности, представленные в городе, могут частично быть градообразующими и одновременно - градообслуживающими. Для их разделения важна ориентация сбыта продукции и услуг.

Городское управление

Современные города, как правило, обладают правами самоуправляющейся общины, являются корпорациями пуб­лич­но­го пра­ва . Структура городского самоуправления состоит из выборных представительских органов (советов, собраний и т.п.) и исполнительных органов как общей компетенции (мэры, управляющие, городские управы и тому подобное), так и отраслевой (функциональной) компетенции (комитеты, комиссии, отделы и т.п.). Мэр (бургомистр и т.п.) избирается либо непосредственно населением (как правило, это «сильный мэр», обладающий большим объёмом распорядительных полномочий), либо советом из своего состава (чаще - это «слабый мэр», осуществляющий в основном представительские функции). Коллегиальный орган управления (городская управа и т.п.) возглавляет либо мэр (бургомистр и т.п.), либо нанимаемый профессор чиновник (управляющий и т.п.). Объём функций и полномочий, которые осуществляют органы городского самоуправления современных государств, довольно широк и разнообразен, хотя и различается с учётом статуса города, его места в системе местного и муниципального управления. В компетенцию органов городского самоуправления входят вопросы, связанные с руководством и развитием коммунального хозяйства, охраной окружающей среды, общим надзором за градостроительством, развитием местного транспорта, местным дорожным строительством, очисткой улиц, борьбой с загрязнением водоёмов и т. д. Осуществляют органы городского самоуправления и делегированные им отдельные государственные полномочия. В основе правового регулирования компетенции органов городского самоуправления либо лежит принцип, согласно которому им разрешены все действия, которые прямо не запрещены законом и не относятся к компетенции других органов публичной власти (Франция и др.), либо они могут делать лишь то, что им прямо разрешено законом (Великобритания и др.).

В России для организации городского самоуправления характерно следующее: представительский орган (Городская дума, Совет депутатов и т.п.) избирается непосредственно населением на срок, установленный уставом городского поселения (как правило, на 4 или 5 лет). Представительский орган утверждает бюджет города, устанавливает местные налоги и сборы, определяет порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, устанавливает местные общеобязательные правила и т. д. Глава муниципального городского образования (мэр, глава города и т.п.) - высшее должностное лицо городского самоуправления - избирается либо непосредственно населением, либо представительским органом из своего состава. Исполнительно-распорядительным органом городского самоуправления является местная администрация, которую возглавляет, согласно уставу городского поселения, либо глава муниципального образования, либо иное лицо, назначаемое на эту должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса. Глава местной администрации руководит ею на принципе единоначалия. Структура администрации города (её функциональные, отраслевые, территориальные подразделения) утверждается представительским органом. Круг вопросов, отнесённых к компетенции внутригородских муниципальных образований городов Москва и Санкт-Петербург, определяется законами этих городов. Особенности организации местного самоуправления наукоградов, закрытых административно-территориальных образований определяются соответствующими федеральными законами. Органы местного самоуправления городского округа могут наделяться отдельными государственными полномочиями. Городские муниципальные образования могут создавать свои союзы и ассоциации: в Российской Федерации действуют Союз российских городов, Союз малых городов и др. Они также вправе осуществлять межмуниципальное экономическое сотрудничество, развивать внешнеэкономические связи.

Исторический очерк

Зарубежный город. Древний Восток. Первым городам предшествовали крупные земледельческие поселения неолита и энеолита (VII-IV-е тысячелетия до нашей эры: Иерихон в Палестине, Чатал-Хююк в Малой Азии и др.). Появление города связано со становлением государственности и углублением социального неравенства. Переход от первобытности к цивилизации ранее всего происходил в аллювиальных долинах крупных рек (Нила, Евфрата и Тигра, Инда), где было возможно высокоурожайное ирригационное земледелие. Такие шумерские центры III-го тысячелетия до нашей эры, как Ниппур, Ур, Лагаш, принято считать городами. Тогда же или несколько позднее города появились в Египте (Мемфис, Фивы), в бассейне реки Инд (Мохенджо-Даро, Хараппа), в Восточном Средиземноморье (Эбла, Библ, Тир). Государства складывались вокруг одного или нескольких таких центров, господствовавших над сельскохозяйственной округой. В клинописных документах из Передней Азии (шумерских, аккадских, хеттских и др.) государство обычно определялось как «страна такого-то города». Город служил местопребыванием политической элиты и часто являлся культовым центром. Значительные материальные ресурсы в странах древней Передней Азии сосредоточивались в храмах того или иного городского божества. Ремесленники и торговцы, жившие в городе, работали главным образом в храмовом и государственном хозяйстве, обслуживали нужды правителя и его окружения. На рубеже II-го тысячелетия до нашей эры в связи с развитием частной коммерческой деятельности появились торгово-ростовщические объединения, активно участвовавшие в управлении городом (например, Каниш в Малой Азии). В эпоху бронзового века (до начала I-го тысячелетия до нашей эры) значительная часть населения городов продолжала заниматься сельскохозяйственным трудом. Характерно, что вся клинописная традиция Передней Азии не различает терминологически понятия «город» и «деревня».

Кардинальные перемены в экономике, социальной и политической структуре стран Древнего Востока в I-м тысячелетии до нашей эры были связаны, прежде всего, с распространением железа. В этот период государственность и города появились в периферийных областях Древнего мира. Следствием хозяйственного освоения новых территорий стали демографические сдвиги. Бурный процесс урбанизации проявился как в укрупнении старых городов (таких как Вавилон - важнейший городской центр Ближнего Востока), так и в увеличении числа городских поселений. Во 2-й половине I-го тысячелетия до нашей эры города появились в Китае (прежде всего столичные центры - Лоян и Чанъань) и в Индии [Таксила (ныне на территории современного Пакистана), Паталипутра, Удджаини]. Развитие городских ремёсел и торговли привело к тому, что в составе населения города увеличилось количество семей, непосредственно не связанных с сельскохозяйственным производством. Типичным явлением стало приобретение богатыми горожанами обширных земельных владений, которые обрабатывали батраки или зависимые работники. Постепенное ухудшение положения трудового населения сельской местности нередко сопровождалось подъёмом городских центров, жители которых обладали определёнными привилегиями (автономия, местное самоуправление и тому подобное). Не только занятия, но и быт горожан в ту эпоху существенно отличались от деревенских. В литературе поздней древности (конец I-го тысячелетия до нашей эры - начало I-го тысячелетия нашей эры) встречаются негативные оценки деревенских порядков и культуры. В древнеиндийском языке этого времени, например, слово «горожанин» употребляется для обозначения любого представителя утончённой культуры, а слово «деревенский» означает «грубый, неотёсанный» (деревенщина). Одновременно в письменных источниках можно встретить и противоположную тенденцию: резкое осуждение городской развращённости и нарушения традиций, идеализацию деревенской простоты и близости к природе. Идеология и психология урбанизма (или, напротив, пасторализма) отчётливо проявляются в памятниках первых веков нашей эры.

Античный мир. С начала II-го тысячелетия до нашей эры ранние города появляются и в колыбели европейской цивилизации - в Восточном Средиземноморье, на Крите (Кносс) и в Балканской Греции (Микены, Тиринф, Пилос). Это были укреплённые центры, служившие для жителей округи убежищами в случае военной опасности. Одновременно они становились и религиозными, и административными центрами, поскольку в них возводились святилища местных богов и они были резиденциями носителей власти - василевсов (царей) с их родственниками, служителями и дружиной. Однако в силу неразвитости экономической жизни многим из них ещё не хватало важнейшей функции города - быть средоточием ремесленной и коммерческой деятельности. Такие города появляются в 1-й половине I-го тысячелетия до нашей эры в Эгеиде, в Древней Греции.

Формирование города в Древней Греции было обусловлено общими радикальными сдвигами в социальной жизни, результатом которых стало рождение новой цивилизации - античного рабовладельческого общества, главной структурообразующей ячейкой которой и стал полис. Главными факторами греческой урбанизации были ускоренное экономическое развитие, обусловленное распространением железа, выделение ремесла и торговли в самостоятельные и значимые экономические отрасли, возникновение под защитой древних или вновь возведённых цитаделей компактных торгово-ремесленных посадов и соответственное формирование городских сословий ремесленников и купцов, рабочих и матросов. Примерами ранней греческой урбанизации могут служить сказочный город феаков в «Одиссее» Гомера, археологически обследованные древние поселения в Смирне и на Хиосе, а также Афины, чьё становление как города прослеживается на материале раскопок древнейших городских кварталов к северо-западу от афинского Акрополя, в районе Керамик, и одновременно на основе литературной традиции, предания об образовании большого города Афины посредством синойкизма - сселения части аттического населения из древних посёлков в единый городской центр. К рубежу XVIII-XVII века до нашей эры формирование городов в широкой зоне расселения греков - на юге Балканского полуострова, на островах Эгейского архипелага и на западном побережье Малой Азии - стало очевидным фактом; в частности, об этом свидетельствует встречающаяся в памятниках ранней греческой литературы (у Гомера в «Илиаде» и у Гесиода) отчётливая оппозиция «город - деревня». Благодаря греческой колонизации и в более отдалённых периферийных районах Средиземноморья и Причерноморья поселения греческих колонистов оформлялись как городские центры (Кумы, Регий и Тарент в Южной Италии; Сиракузы, Гела и Акрагант в Сицилии; Массалия в Южной Галлии; Кирена в Северной Африке; Халкедон и Византий в зоне проливов; Синопа и Гераклея в Южном Причерноморье; Ольвия, Херсонес и Пантикапей в Северном Причерноморье).

К концу архаического времени (VI век до нашей эры) сложился в основных чертах общий облик древнегреческого города. Центром города нередко был унаследованный от древнейшей поры акрополь - укреплённая цитадель, где находились главные религиозные святыни и хранилась казна. Вокруг располагались густонаселённые городские кварталы с ремесленными мастерскими, лавками торговцев и менял, жилищами горожан. Далее, по периметру поселения, шла мощная обводная стена. Важными элементами городской застройки были центральная площадь (агора), служившая местом торговых операций и народных собраний, окаймлявшие её общественные здания (помещения для заседаний городского совета, для архива и пр.), открытый, рассчитанный на тысячи зрителей театр, расположенные по отдельным районам храмы и гимнасии. В целях безопасности древние города нередко располагались на некотором расстоянии от моря и дополнением к городу служил порт (Пирей для Афин, Нисея для Мегар, Лехей для Коринфа) с торговой и военной гаванями.

Город был не только средоточием экономической деятельности, религиозной и иной культурной жизни, но и управленческим центром. Он являлся основой гражданской общины, представлявшей собой сообщество свободных граждан - уроженцев данной области, большая и, вероятно, наиболее значимая часть которых проживала в городе. Поскольку каждая гражданская община в античном мире являлась суверенным целым, то город был также и основой государства. По существу, греческий мир представлял собой микрокосм суверенных гражданских городских общин, вследствие чего закрепилось представление о нём как о мире городов-государств. Для самих греков тождество города, гражданской общины и государства было очевидным, что находит подтверждение в употреблении слова «полис», которое равно обозначало и город, и гражданское сообщество, и государство. Общественная мысль древних - как политическая теория, так и социальная утопия - трактовала понятие «полис» именно в таком нерасторжимом единстве (Платон, Аристотель, Гипподам из Милета, который был автором концепции идеального общества и государства и одновременно творцом идеальной городской застройки, воплощённой им, в частности, в грандиозной реконструкции Пирея).

В эллинистическую эпоху (2-я половина IV- 1-я половина I века до нашей эры) греческая урбанистическая практика получила новое развитие. При Александре Македонском и диадохах основывались новые греческие города, получавшие стандартное название по имени их основателя, на всём пути от побережья Средиземного моря до Средней Азии и Индии - от Александрии в Египте до Александрии Крайней (ныне Ходжент) на берегу Сырдарьи (всего около 70 городов с таким названием). Примеру Александра следовали и эллинистические правители, особенно Селевкиды. Так, Селевком I Никатором было основано свыше 30 городов, в том числе такие значительные, как Селевкия Пиерия и Антиохия-на-Оронте в Северной Сирии. Положение этих городов отличалось от классических городов-государств, поскольку они не были независимыми государствами, а подчинялись царям. Тем не менее, в известных пределах они оставались носителями урбанистических и полисных традиций, выработанных греками к исходу классической эпохи. К ним относятся рациональная планировка и застройка, равно как и внешний облик города, наличие гражданского статуса для жителей из числа грекомакедонян, элементы самоуправления и соответственные институты (народное собрание, городской совет, выборные магистраты).

Рождение и развитие города в Древнем Риме было обусловлено, в целом, теми же факторами, что и в Греции. Собственно Рим как городской центр возник из слияния нескольких посёлков. Наиболее значительными были поселения латинов на Палатине и сабинов - на Эсквилине. В середине VIII века до нашей эры эти посёлки слились в один город, за которым закрепилось название Рим. Древний Рим начал развиваться под сильным влиянием своих соседей - этрусков и греков. Историческим центром Рима были расположенные рядом два холма - Капитолий и Палатин, из которых первый, с возведённым на нём храмом Юпитера, стал городской цитаделью, а второй сначала также был застроен зданиями общественного назначения, но в позднейшую эпоху стал средоточием императорских дворцов. Всё поселение в целом было обнесено большой стеной, первоначальное возведение которой традиция приписывала римскому царю Сервию Туллию (середина VI века до нашей эры). Как в Греции, так и в Риме власти заботились о благоустройстве города: в Риме ещё в архаическую эпоху был проведён канал для стока нечистот (клоака), а позже и водопровод. Римская городская культура, в общих чертах сходная с греческой, имела и свои особенности. В Риме, где процветали конные ристания и гладиаторские бои, были сооружены огромный ипподром - Большой цирк и амфитеатр Флавиев, или Колизей. Особенностью римского города стали обширные общественные бани - термы (в императорское время - Термы Каракаллы, Термы Диоклетиана и др.), которые служили не только для элементарного омовения, но и для культурных целей (там находились спортивные залы, библиотеки и пр.).

Как и греческий город, Рим был материальным основанием римской гражданской общины и государства. Постепенно он стал центром обширного политического единства - сначала Римско-италийской федерации, а затем и единой средиземноморской державы - Римской империи. Прочие италийские города, подобно городам в эллинистических государствах, стали элементами этого единства. Они утратили свою политическую независимость и превратились в муниципии - городские ячейки большого государственного организма. Статус муниципиев был окончательно определён законом Юлия Цезаря, и по такому образцу было модифицировано также и положение городов за пределами Италии, в провинциях Сицилии, Галлии, Испании и др. Муниципии, сохраняя свою городскую жизнь, во многом копировали великий образец города - Рим, создавая реальное основание для державного единства (иллюстрацией муниципальной жизни могут служить раскопанные в Новое время Помпеи в Кампании).

Прекращение завоевательных войн и сокращение притока рабов, развитие колоната, натурализация экономических отношений и разрыв связей между городами, отток населения из города в деревни и рост крупного магнатского хозяйства - всё это привело к ослаблению городов в Римской империи. Внутренний упадок дополнило нашествие варваров в IV-V века, приведшее к гибели античных городов. Однако многие старые города пережили полосу бедствий и вместе с новыми городскими поселениями, выросшими на месте римских военных лагерей, стали основой городской культуры Средневековья.

Город в средние века. Отличительная черта западноевропейского средневекового города в его развитой форме - правовая и социальная обособленность от окружающей территории. В Западной Европе города обладали собственным правом, распространявшимся на городскую округу; имели самоуправляющуюся структуру, образованную совокупностью самоуправляющихся корпоративных структур (кварталов, приходов, ремесленных и торговых объединений, братств и пр.). Средневековый город был феодальным, то есть включался в систему феодальных связей, как правило, имел сеньора и сам выступал в качестве самостоятельного коллективного сеньора во внешних связях, мог иметь собственных вассалов.

Существуют различные теории возникновения и генезиса средневекового города: романистическая, учитывавшая непрерывность развития части города с античных времён; вотчинная, возводящая город к хозяйственной и правовой организации раннесредневековой вотчины; гильдейская, согласно которой генезис города был связан с объединением гильдий; иммунитетная, по которой образование города происходило с обретением особого правового статуса данной территории; марковая, выводящая формирование городских институтов из традиций общинно-территориального устройства германской марки. Рыночная теория связывала появление города с традиционными пунктами осуществления торговли; согласно гарнизонной теории, город вырастал вокруг мест долговременного пребывания войсковых соединений и укреплённых пунктов. Существует немало разновидностей внутри каждой из этих теорий. В начале XXI века в историографии преобладает комплексный подход к оценке генезиса средневекового города.

Несмотря на то, что даже раннесредневековое общество никогда не было безгородским, города этого периода были относительно малозаметными в политическом и экономическом отношении. Они занимали важное место как опорные пункты церковно-государственной организации; выступали как административные центры, как место пребывания церковной и светской элиты, как пункты перераспределения прибавочного продукта. Складывание системы городов завершилось в XII-XIII веках. Так, например, сеть городов, сложившаяся во Франции к XIII веку, без существенных изменений сохранилась до 2-й половины XIX века. Возникли зоны повышенной урбанизации - Фландрия, Тоскана, среднеурбанизированные зоны - Франция, Северная Италия, западногерманские земли, меньшей была урбанизация Британских островов, Центральной Европы, ещё меньшей - Скандинавии.

Наряду с рельефом важнейшими факторами, определявшими топографию средневекового города, были укрепления (бург), собор и рынок, составлявшие городское ядро. Вокруг укреплений складывались предместья; по мере роста агломерации всё новые поселения оказывались внутри городских стен. Стены выполняли не только практическую функцию защиты, но олицетворяли сам статус города. На городских гербах стены обозначали наличие городского статуса и городских свобод, тяжелейшим наказанием для города было разрушение его стен, имевшее символический характер. В ряде языков именно городские укрепления служили семантичной основой для термина, обозначающего город (oppidum, град), а отсутствие стен указывало на сельский статус - «плоская страна» (plat pays). Стены диктовали особенности городской застройки - стоящие вплотную дома, относительно высокая этажность, узкие улицы.

Иногда системы укреплений складывались в верхний (старый) город и нижний (новый) город (классический пример - Прага), иногда бург оказывался в центре города (Трир, Вормс, Бремен). В новых городах бург иногда занимал маргинальное положение (Таллин, Гент), и его обитатели могли защищаться от остальных горожан. Роль бурга в епископских городах мог играть собор, который включал подчас укреплённую епископскую резиденцию (собор Святого Стефана в Вене) или клуатр каноников. Собор во всех городах был реальным центром средневекового городского универсума. Горожане возводили его на свои средства и чаще всего своим коллективным трудом. В соборе хранились реликвии, связанные со святым покровителем (покровителями) города, чьё заступничество, как считалось, обеспечивало существование города и служило гарантией признания его привилегий. В каждом городе имелся рынок, иногда именно он занимал центральное место и был средоточием публичной жизни - здесь заключались сделки, наказывали преступников, оглашалась информация общегородского значения.

Городская застройка не предусматривала разделения города на жилую и промышленную зоны, но определялась профессиональной активностью населения. Так, красильщики, кожевники, ткачи, мясники, мельники располагались вдоль рек, даже если они протекали в самом центре городской застройки. Город делился на кварталы, заселённые различными социально-профессиональными группами (университетский квартал в Париже объединял студентов, преподавателей, переписчиков, книготорговцев и иных лиц, связанных с обслуживанием университета). В некоторых итальянских городах долгое время сохранялись следы расселения по кланам (семейные башни).

В XIV-XV веках в Европе большими считались города с населением в 10-30 тысяч человек; таких в Западной Европе были сотни, сверхкрупных - несколько десятков: Париж (свыше 200 тысяч человек в 1328), Флоренция, Кордова, Рим, Венеция. На севере крупными считались города с населением 9-10 тысяч человек (Копенгаген, Стокгольм). Средний европейский город насчитывал 3-5 тысяч жителей, а подавляющее большинство городов - от 0,5 до 1,5 тысяч человек. Считается, что большинство средневековых горожан проживало именно в таких мелких и средних центрах. Площадь городов была невелика; даже площадь крупнейших из них в период расцвета не превышала 300-500 га, а для подавляющего числа городов составляла не более нескольких десятков гектаров.

Средневековые города разительно отличались друг от друга по численности населения, доминирующему типу деятельности: центры экспортного ремесла (Гент, Брюгге, Толедо, Милан), центры дальней торговли (ганзейские город, Венеция, Бордо), религиозные центры (Реймс, Льеж, Рим, Кентербери), резиденции правителей. Но, несмотря на эти и другие различия, общей чертой был корпоративный строй: социальное существование средневекового горожанина было вписано в ряд структур от семейного до общегородского уровня: братства, гильдии, цехи, приходское объединение, военный союз и т.д. Главное, на что обращали внимание современники, - то, что в правовом отношении город формально являлся «союзом равных», принёсших друг другу взаимную клятву, которая и лежала в основе легитимности городской власти. Борьба за городскую административную, правовую и культурную идентификацию облекалась в форму коммунального движения. Горожане чаще всего выкупали у своего сеньора те или иные «свободы» - политическое самоуправление, правовую автономию, право самообложения и распоряжения частью собранных налогов, рыночное право и пр. Иногда борьба приобретала вооруженные формы, нередко сопрягаясь с иными конфликтами как местного, так и общегосударственного характера. Вместе с тем борьба горожан велась не против принципов сеньорального режима, а за достижение наиболее удобного положения внутри сеньориальных структур. В результате отдельные города превращались в своего рода коллективных сеньоров (французские и итальянские коммуны, немецкие имперские города). Далеко не всем городам удалось окончательно освободиться от власти сеньоров, но в целом коммунальное движение XIV-XV века завершило оформление городского строя и привело к формированию нового социального облика города.

Город стал центром мелкотоварного уклада, утвердил бытие и значение собственности, основанной не на обладании землёй. Кроме того, город стал средоточием наёмного труда и новых видов труда - интеллектуального, административного, обслуживающего; носителем принципов демократического правления в монархическом средневековом обществе. На протяжении XIV-XV века новые города на Западе практически не возникают, и в ходе демографического коллапса, постигшего Западную Европу, численность населения городов сокращается или стагнирует. Но в этот период городу удаётся занять более прочное место в системе складывающихся национальных государств, стать важным элементом системы сословного представительства. Складываются более или менее устойчивые объединения городов, например Ганза, объединявшая 160 городов.

Города продолжали бороться за свои права и привилегии, но, наряду с антисеньориальной борьбой, ставшей уже традиционной, всё большее значение приобретали внутригородские конфликты: борьба цехов и средних слоёв города против традиционной олигархической верхушки (патрициата), борьба так называемых младших цехов против привилегированных старших цехов, а также борьба подмастерьев против цеховых мастеров.

Если изначально термин «бюргер» (смотри Бюргерство) или его варианты обозначали всю совокупность горожан, то с XIII века так стали именоваться лишь полноправные горожане; а в XIV-XV веках этим термином уже обозначали наиболее зажиточные слои горожан. Внутренняя жизнь города претерпела существенные изменения. Постепенно цехи и гильдии превращаются в закрытые монопольные корпорации, доступ в эти объединения всё более затруднялся для выходцев из городских низов. Появляется социальная категория «вечных подмастерьев», практически не имевших шансов изменить свой социальный статус и стать полноправными цеховыми мастерами. Однако по мере замыкания цеха подмастерья, воспроизводя корпоративный принцип средневекового города, стали создавать свои братства, которые защищали свои привилегии, не допуская к ремеслу лиц, не имевших статуса подмастерья. Городская социальная среда отличалась высокой степенью конфликтности: к борьбе между различными прослойками горожан добавлялись соперничество между кланами патрициата, кровная вражда, конфликты на политической почве (борьба гвельфов и гибеллинов в Италии, арманьяков и бургиньонов во Франции и пр.), насилие, порождённое преступностью, в том числе и профессиональной. Всё же городская социальная система в целом обладала высокой устойчивостью.

Эта устойчивость обеспечивалась многими факторами, в том числе и городским правом. Собственно само коммунальное движение представляло собой процесс его формирования. Коммунальная клятва давалась с целью поддержания мира и справедливости между согражданами. Городское право представляет собой совокупность юридических документов, фиксировавших привилегии, свободы, права и обязанности город и горожан. Оно восходит к нормам обычного права, записанного либо самими горожанами, либо сюзереном. Часто право одного города бралось в качестве образца для других городов (наиболее известна система магдебургского права, возникшего в XII веке, записанного в XIII веке, распространённого на города Центральной и Восточной Европы, Скандинавии). В северофранцузских землях такой моделью была хартия Бомона (1182), в Испании - хартия Куэнки (1189). Городское право опирается на авторитет традиции, на прецеденты, а также на решения общегородских властей, часто принимавших различные рода «установления» и «конституции». Городское право регулировало отношения с сеньором, защищало права и жизнь горожан, определяло вопросы налогообложения, регламентировало городскую торговлю и некоторые виды ремесла, представлявшие особую значимость, играло активную роль в организации городского пространства (контроль над общественными коммуникациями, над шириной улиц и так далее). Наряду с этим в городское право были инкорпорированы основы ремесленного и торгового права. Для бюргерства было характерно развитое правосознание. Даже во время мятежей восставшие оставались «в правовом поле», стремясь отстоять от посягательств свои «законные права» или же изменить городское право в сторону увеличения объёма вольностей и привилегий.

Функционирование норм и обычаев городской жизни обеспечивалось деятельностью выборных должностных лиц городов (мэры, эшевены, олдермены, консулы, приоры, ратманы). В большинстве случаев на эти должности избирались представители узкого круга лиц - городского патрициата или же привилегированных бюргерских корпораций. Однако это не означает отчуждённости горожан от проблем городского управления. Участие горожан в управлении городом обеспечивалось многоступенчатой системой их представительства в советах (квартальных, приходских и др.). Деятельность городских магистратов находилась под неусыпным контролем горожан, всегда готовых обвинить своих избранных руководителей в различного рода нарушениях (чаще всего фискального характера). Горожанин располагал свободой по праву соучастия - принадлежности к городской общности. Эта свобода была свободой в рамках корпорации, гильдии или города в целом.

Западноевропейский средневековый город был органичным элементом средневековой цивилизации, на всех этапах своего развития оказывавшей существенное влияние на все стороны городской жизни. В первую очередь с городским ремеслом был связан прогресс техники, в город складываются новые, более развитые формы торговли, денежного обращения, в сфере городского управления вырабатываются более рациональные приёмы администрации и налогового обложения, происходят коренные сдвиги в области культуры, в конце XV-XVI века (в Италии с XIV века) развивается городская культура Возрождения. В XVI-XVII веках городская промышленность и торговля начинают перерастать рамки сложившихся в средние века в городах форм хозяйства и городского строя. Наиболее значительные города, экономика которых базировалась во многом на новой, капиталистической организации производства и торговли, развиваются в это время в Нидерландах (Антверпен до конца XVI века, затем Амстердам), Англии, Франции.

В странах Азии и Северной Африки в период раннего Средневековья существовали крупные города, многие из которых возникли ещё в древности. Крупнейшие средневековые восточные города: Дамаск, Багдад, Каир в Арабском халифате; Исфахан и Шираз в Иране; Дели в Индии; китайские города - Чанъань, Лоян, Гуанчжоу (Кантон), Пекин. Крупные города существовали в это время также в Средней Азии. Восточные города, длительное время (по крайней мере, до XII-XIII века) по численности населения и богатству значительно превосходившие западноевропейские города, не обладали теми правами и привилегиями, которых добились последние. Их торгово-ремесленное население не было организовано в самоуправляющиеся общины, не обладало особыми городскими вольностями и было полностью подчинено государству (частичных прав самоуправления добились лишь некоторые города средневековой Японии). Полное господство феодалов и феодального государства в городах неевропейских стран тормозило самостоятельное развитие городского ремесла и товарного производства и зарождение в них элементов капиталистических отношений.

Город в Новое и Новейшее время.

По мере изменения политических структур в период позднего Средневековья и раннего Нового времени судьба городов в Западной Европе складывалась по-разному. В Англии, Франции и в странах Пиренейского полуострова города были включены в систему появляющихся национальных монархий. Власть, опираясь на бюргерство, постепенно укрепляла систему общегосударственного права, городское сословие продолжало участвовать в представительских органах власти, и для городской верхушки открылись большие возможности социального возвышения на королевской службе, а также путём участия в финансовых операциях - откупах налогов, кредитовании государственной власти, использовании королевских привилегий. С другой стороны, городам пришлось поступиться своей былой автономией и частью свобод. Изменилась система легитимации: в средние века городские свободы гарантировались незапамятностью обычая данной местности (как правило, гарантировавшейся ещё и святым покровителем) и королевской властью, санкционировавшей эти свободы; в Европе XVI-XVIII века городские свободы расценивались как милостивый дар со стороны королевской власти. В Северной и Центральной Италии, Германии, Нидерландах города оказались слишком сильными, чтобы населявшие их бюргеры или пополаны консолидировались в сословие на «национальном» уровне. Города преуспели в сохранении своих свобод и преумножении привилегий, иногда им удавалось укрепить свой статус независимой республики (Венеция) или трансформироваться в региональное государство (Великое герцогство Тосканское), или же встать во главе территорий, образовавших единое государство (Республика Соединённых провинций), но в целом складывания единого городского сословия не произошло, чаще всего города брались под контроль при сохранении городских привилегий в рамках так называемого княжеского абсолютизма. В Польше, Чехии, Венгрии, отчасти в Скандинавии города в указанный период сохраняли свои привилегии, но их развитие зачастую определялось господствующим положением в них немецкого бюргерства, что служило фоном социально-политических конфликтов. Степень урбанизации этих регионов была меньшей, и ни город, ни бюргерство не играли в них роли, сопоставимой с ролью города в западных областях Европы.

Города, в большей степени ориентированные на дальнюю торговлю, дольше сохраняли свою автономию в полном объёме. Однако в социальном плане эволюция западноевропейских городов была схожей - единство (пусть даже только декларированное) городской общины уходило в прошлое. Привилегированное население всё чётче отделяло себя от остальных жителей - простолюдинов, не обладавших правами бюргерства или обладавших ими в неполной мере. С другой стороны, города образовывали единую систему, и упадок одного старого городского центра, как правило, сопровождался возвышением новых, чаще всего мелких и средних городов. Но при этом города представляли собой грозную силу, способную встать на защиту своих свобод и повести за собой всё общество. Неслучайно все революции раннего Нового времени начинались именно как городские волнения.

С развитием капитализма города начали занимать новое положение в общественном производстве и во всей общественной жизни. В них сосредоточились важнейшие средства производства, характерные для капитализма. В Новое время города получают новый импульс развития; появляются целенаправленные проекты формирования городов с точки зрения организации городского пространства, подчинённые интересам производства и социальной политики. Застройка городов перестаёт быть чисто утилитарной и хаотичной, осуществляются архитектурные проекты реконструкции городов (деятельность Ж. Османа в Париже и др.). Помимо чисто градостроительных задач, проекты такого рода преследовали особые цели: облегчить действия властей по контролю над центром города на случай массовых выступлений.

Бурный рост городов, связанный с общим процессом концентрации производства, с возникновением капиталистической промышленности, новых видов транспорта (железнодорожного), начался с промышленного переворота и стал неотъемлемой составной частью индустриализации. На рубеже XIX-XX века в ряде развитых европейских стран и в США доля городского населения стремительно выросла, а доля сельского столь же стремительно сократилась. Концентрация населения в этих индустриальных центрах обострила социальные противоречия, стимулируя политические и социальные движения. В эту эпоху была заложена социальная дихотомия центра и окраин городов, сменившая профессиональный и конфессионально-этнический сегменты структуры прежнего города.

Город в России и СССР. Возникновение городов на территории расселения восточных славян произошло в конце IX - начале X века и было непосредственно связано с переходом от общинных отношений к феодальным. Первоначально городом на Руси называлось любое ограждённое поселение (отсюда само слово «город»), в их числе были крупные племенные поселения, небольшие общинные укрепления и владельческие места. Слово «город» употреблялось в этом значении и позднее, что затрудняет выделение собственно городских центров из массы укреплённых поселений. Многие города возникали на базе укреплённых военных и административных поселений, основанных князьями. По мере расширения административных функций и хозяйственной деятельности эти «княжеские строения» превращались в центры экономической жизни округи, становились городами.

Широкомасштабные раскопки древнерусских поселений позволили определить археологические признаки города и выявить подлинные городские центры. Городом считаются поселения значительной площади (не менее 3 га) с оборонительными системами как внутренней (кремль, детинец, град), так и жилой территории (окольный город, острог, предградие), многофункциональные по своему назначению центры - административные, экономические, идеологические, культурные, имевшие характерную планеграфию (постоянную улично-усадебную систему) и элементы бытовой культуры (систематически обновляемые уличные настилы, устройство дренажных систем, наведение мостов и др.), отмеченные социальной дифференциацией жителей, которая проявлялась, в частности, в размерах усадебной территории (до 1,5 тысяч м2 и более - у бояр, 600-400 м2 - у зажиточных горожан, 200 м2 и менее - у «чёрных» горожан). Данные археологических раскопок и письменных источников о числе древнерусских городов в ряде случаев расходятся: соответственно 20-25 и около 25 городов в конце 10 века, 70 и около 90 в 1-й половине 12 века, 150 и около 270 к 1240-м годам. Темпы процесса градообразования отражают его безусловную связь с интенсивностью феодализации общества, политическими, социальными и хозяйственными изменениями.

Древнерусские города имели свою иерархию: стольные центры крупных княжеств и земель; княжеские столицы более мелких (удельных) княжеств; волостные центры. Города являлись сложными социальными организмами, внутри которых концентрировались военно-служилая феодальная знать, княжеская администрация, феодально-зависимая челядь, вотчинные и свободные ремесленники, мелкие торговцы и крупное купечество. Неоднородный социальный состав предопределил сосуществование в ряде крупных городов (Новгород, Киев, Псков, Полоцк, Смоленск и др.) двух систем управления: централизованной - княжеской, и вечевой - самоуправления горожан. В Северо-Западной Руси (Новгород, Псков) в XII-XIV веках вечевая система доминировала и постепенно эволюционировала в коллективное управление аристократических семейств (бояр).

Характерная черта города - наличие многочисленного торгово-ремесленного населения, что соответствовало достаточно высокому уровню экономического развития города. Городских ремесленников отличали профессионализм (многие ремёсла достигали высокого технического, технологического и художественного уровня) и постоянно расширявшаяся специализация (не менее 64 специальностей), характерная для процесса перехода от вотчинного ремесла к рыночному, который активизировался на рубеже 12-13 века. В середине 13 века городское ремесло находилось на пороге создания цеховых ремесленных организаций, но этому препятствовала юридическая неоднородность ремесленников, среди которых, помимо свободных, были вотчинные ремесленники и работники государственных (княжеских) мастерских. В условиях господства натурального хозяйства внутренние торговые связи в русских землях и княжествах были недостаточно развиты, хотя наблюдалась определённая региональная специализация. Крупная торговля в значительной степени была ориентирована на внешний рынок («гостьба»). Этому способствовало транзитное положение Руси на международных торговых магистралях (путь «из варяг в греки», волжский путь, связывавший страны Востока с Западной Европой). Русские княжества и земли являлись крупными поставщиками сырья (мех, мёд, воск) и ремесленной продукции на международный рынок. Существовала торговая фактория русских купцов на остров Готланд. В Новгороде располагался Готский двор, позднее - Немецкий двор. Подобные фактории иностранного купечества существовали и в других крупных русских торговых центрах. Юридически свободное крупное купечество объединялось в профессиональные организации, которые обеспечивали оптовую торговлю и осуществляли контроль над торговлей (например, «Иванское сто» в Новгороде). Купечество не только выполняло профессиональные функции, но и способствовало развитию культурных контактов Руси.

Принятие Русью христианства в качестве государственной религии привело к укреплению культурных связей с Византией и во многом определило развитие культуры древнерусского города. В них воздвигались дворцовые комплексы и монументальные храмы, интерьеры которых оформлялись фресками, мозаиками (Новгород, Киев, Чернигов, Полоцк и др.), в Северо-Восточной Руси фасады церквей украшались белокаменной резьбой (Владимир, Юрьев-Польский). В городах было сосредоточено каменное строительство. В столицах княжеств и земель велось летописание, собирались и создавались новые произведения письменности. Находки берестяных грамот, многочисленные граффити в храмах, надписи на бытовых предметах свидетельствуют о широком распространении грамотности среди горожан. Сохранившиеся памятники демонстрируют высокий уровень культуры древнерусского города, вполне сопоставимый с культурой других европейских городов.

Монголо-татарское нашествие явилось переломным рубежом в истории русского города. Героическая оборона Рязани, Владимира, Москвы, Козельска, Торжка, Киева и других городов сыграла большую роль в сопротивлении захватчикам, однако большинство городов были разрушены, некоторые технические приёмы ремесла оказались утраченными, часть из них - безвозвратно. Начавшийся процесс развития товарного производства был подорван в своей основе. Существенно уменьшились объёмы торговли в русских городах. Тяжёлая дань, платившаяся Золотой Орде, тормозила накопление денег у горожан. Частые ордынские набеги 13-15 веков, опустошавшие города, отрыв русских княжеств и земель от мировых торговых путей, усиление княжеской власти, опиравшейся на светских и церковных феодалов, постепенное укрепление крепостных отношений тормозили развитие городов, хотя оно продолжалось в том же направлении, которое было характерно для феодальных городов других стран. Культура городов также понесла колоссальный урон в результате монголо-татарского нашествия. Повсеместно, от Киева до Владимира, полностью остановилось каменное храмовое строительство, прекратилось развитие многих видов монументально-декоративного искусства.

Последствия монголо-татарского нашествия изживались медленно. Лишь в конце 13 века в Галицко-Волынском княжестве и в Новгородской республике, а в начало 14 века - в Пскове и в городах Северо-Восточной Руси каменное церковное строительство возобновилось; по мере восстановления экономического потенциала это происходило и в других городах. Новгород и Псков, избежавшие нашествия и преодолевшие определённый экономический спад во 2-й половине 14 века, в 14-15 веках пережили период наивысшего экономического и культурного расцвета. В Северо-Восточной Руси процесс восстановления хозяйственного потенциала оказался более длительным, во 2-й половине 14 века только начался новый подъём городов. Наиболее последовательно и интенсивно развивались укреплённые города, стоявшие на важных сухопутных и водных путях и игравшие значительную роль в борьбе против ордынских набегов (Москва, Тверь, Нижний Новгород, Переяславль-Рязанекий). Они переняли политическую роль прежних городских центров (Владимира, Суздаля, Ростова, Рязани). Возникли новые города преимущественно в самом населённом Московском великом княжестве, куда стекались выходцы из южных регионов, постоянно подвергавшихся ордынским набегам. Большинство новых городов Северо-Восточной Руси были феодальными укреплёнными поселениями с незначительным развитием ремесла (преимущественно вотчинного) и торговли. В 14-16 веках возникли и развивались города-центры добывающей промышленности: Усолье на Камском (ныне г. Соликамск), Соль Вычегодская (ныне г. Сольвычегодск) и др.

Городские ремесленники к концу 14 века постепенно восстановили и усовершенствовали техническую культуру производства. Специализация ремесла углубилась: из кузнечного производства выделились гвоздочники, ножевники, замочники, бронники и др. Аналогичный процесс происходил и в других базовых отраслях: деревообработке, кожевенном и ювелирном производстве, ткачестве. В особое производство выделилось литейное дело (например, изготавливалась металлическая храмовая утварь - паникадила, колокола). С последней четверти 14 века распространялось огнестрельное оружие. Первоначально пищали и пушки городские кузнецы ковали из железа (в 15 веке пушки стали отливать из бронзы). Многообразным и высокоразвитым было ремесло Новгорода, Пскова, Москвы, Твери. Торговля опиралась главным образом на продукты земледелия и промыслов, занимавших ведущее место на внутреннем рынке. В оптовой торговле 14-15 веков важную роль играли светские и церковные феодалы, наделявшиеся большими льготами. При этом существовало крупное купечество, занятое во внешней торговле, продолжало свою деятельность «Иванское сто» в Новгороде, в Москве известны гости-сурожане, которые вели торговлю с Крымом, и суконники, торговавшие, вероятно, с западноевропейскими городами. Новгород и Псков активно контактировали с Ганзой. Развитию товарных отношений в городах способствовала начавшаяся в 1380-х годах русская монетная чеканка, первоначально в Москве и Нижнем Новгороде, а затем в других крупных городах (Тверь, Ярославль, Новгород, Псков) и удельных столицах (Можайск, Коломна, Звенигород и др.). Социальный состав горожан, характерный для древнерусских городов, в послемонгольское время дополнился населением многочисленных «белых слобод» светских и духовных феодалов, которое освобождалось от городского «тягла», целиком ложившегося на плечи свободного населения «чёрных слобод».

В моменты крупных социальных выступлений горожан иногда созывалось вече (в Москве в 1382 и 1445 годах, в Нижнем Новгороде и Костроме в 1304-05, в Твери, Переяславле и др. - в разное время). Городам принадлежала видная роль в борьбе против монголо-татарского ига (восстания в Ростове и Ярославле в 1262; в Твери - в 1293, Тверское восстание 1327; выступления 1382 и 1445 в Москве и др.). В условиях узурпации боярами городского управления резко обострились социальные выступления в Новгороде, выливаясь в крупные восстания (Новгородское восстание 1418 и др.). С возвышением и усилением роли и влияния московских князей горожане поддержали их курс на объединение русских земель, видя в сильной княжеской власти гарантию безопасности от разорительных междоусобиц и внешних вторжений. Однако создание Русского государства привело к решительной ликвидации сохранявшихся элементов городских вечевых порядков в Новгородской республике (1478) и Псковской республике (1510) после их окончательного вхождения в его состав.

Большинство западных и юго-западных древнерусских городов оказались во 2-й половине 13-15 веков в составе Великого княжества Литовского, что привело к распространению на них некоторых европейских традиций, в частности магдебургского права.

В 16-17 веках в Русском государстве продолжался рост числа городов: 160 в середине 16 века, 226 к концу 17 века (без Сибири, где было примерно 20 городов, и Левобережной Украины, где насчитывалось 89 городов, из них более 10 крупных). Многие города строились на южной и юго-восточной окраинах страны как укреплённые военные поселения (Васильсурск, Орёл, Царицын и др.). Сибирские города (Тобольск, Тюмень, Томск, Енисейск, Иркутск) возникали, прежде всего, как центры управления присоединёнными территориями. В 16-17 веках, по мере развития и расширения территории Русского государства, главным образом на окраинах возникла новая форма русского города - «служилый город», где всё - земля, хозяйство и само население - было обязано службой великому князю московскому, а позднее царю.

Основы юридического положения горожан Русского государства были закреплены в Соборном уложении 1649 года и указах 1660-х годов. В 1649 году в городах были ликвидированы частновладельческие «белые слободы», и все горожане оказались под полной властью государства. Во многом консолидации населения городов способствовали отстаивание горожанами своих торговых интересов и политика правительства. Торговым уставом 1653 года было унифицировано таможенное обложение; Новоторговый устав 1667 запретил иностранцам торговлю во внутренних городах Русского государства.

В 16-17 веках в городах активно действовали купеческие корпорации - гости, гостиная сотня, суконная сотня. В 17 веке торги в крупнейших городах (Москва, Ярославль и др.) приобретают общерусское значение. Важную роль в развитии товарообмена с Украиной стала играть Свенская ярмарка (близ Брянска), с Подоньем - Лебедянская, с Сибирью - Ирбитская ярмарка. Внутренняя торговля (хлебом, солью, мехами, кожами и т.п.) стала одним из основных источников формирования крупных купеческих капиталов. В Архангельск, Астрахань, Новгород, Псков и другие пункты торговли с иностранцами русские купцы поставляли отечественные товары (пеньку, лён, юфть, сало, холст, пушнину), а внутри страны продавали западноевропейские (сукно, виноградное вино, медь, олово, бумагу) и восточные (шёлковые и бумажные ткани) товары.

Города продолжали оставаться ведущими культурными центрами как в светской, так и в духовной сфере. В 17 веке значительно возросло влияние письменной культуры и увеличилось число грамотных людей в городах. Со 2-й половины 17 века среди элиты русского общества получили распространение рукописные сборники текущих новостей - «Куранты», которые принято считать первой русской газетой. Широкий сбыт в городах находила продукция русских и литовских печатных дворов, прежде всего духовная литература. Развивалось образование: в 1687 году в Москве основана Славяно-греко-латинская академия.

В 18 веке среднее расстояние между российскими городами было значительно большим (около 100 км в Европейской части России), чем в Западной Европе (не превышало 30 км). Российские города по площади намного превышали западноевропейские. Городское усадьбы занимали большое пространство, включали сады, огороды, постройки для содержания скота и домашней птицы. В непосредственной близости от городов располагались пастбища, покосы и другие сельскохозяйственные угодья. Это было связано с аграрным характером занятий части жителей многих городов. До 1720-х годов горожане делились на дворян и посадских людей. Городские жители составляли особые корпорации, каждая из которых имела свой земельный фонд, самоуправление, права, привилегии и обязанности, подчинялась определённому центральному учреждению: пушкари - Пушкарскому приказу (с 1701 года Артиллерийский приказ), стрельцы - Стрелецкому приказу (с 1701 года Военное приказ), каменщики - приказу Каменных дел, и так далее. Члены главной городской самоуправлявшейся корпорации - посадской общины - подчинялись по сбору таможенных и кабацких денег Большой казны приказу, по сбору ямских денег - Ямскому приказу и т. д. С введением городовых магистратов (1720-е годы) города в административном отношении были отделены от окружающей сельской местности и подчинены Главному магистрату.

На протяжении 18 века число городов увеличилось: с 339 в 1708 году до 673 в конце 1790-х годов. Новые города возникали вдоль границ и торговых трактов (Оренбург, Омск и др.); важной особенностью сибирских городов являлось преобладание в них служилых людей, активно занимавшихся мелкой торговлей и ремёслами, а также ссыльных и переселенцев. После окончания Северной войны 1700-21 в состав российских городов вошли прибалтийские (Выборг, Рига, Ревель и др.). На присоединённых в 18 веке территориях возникали новые города, например Санкт-Петербург на побережье Финского залива, ставший столицей Российской империи, Николаев, Одесса, Херсон и др. - в Северном Причерноморье. На Юге России горожанами становились переселенцы, беглые крестьяне, выходцы из других стран, иностранные купцы, казаки и др. В центральном и северозападном регионах в соответствии с губернской реформой 1775 года в города преобразовано около 200 наиболее развитых в торгово-промышленном отношении сельских поселений, в том числе частновладельческих и монастырских сёл и слобод (Вышний Волочёк, Рыбинск, Бронницы и др.). Наиболее быстро развивались старинные города, в транспортном отношении удобно расположенные по течениям рек, что свидетельствует о важной роли торгово-ремесленных занятий населения и значении городов как торговых центров и транспортных узлов.

Всё большее число городов с проведением реформ административно-территориального деления приобретало значение административных центров, где располагались органы управления, судебные, нотариальные, образовательные и социальные учреждения. В 18 веке росло число городов-центров губерний (8 по губернской реформе 1708 года царя Петра I, 40 по губернской реформе 1775), провинций, уездов. К середине 1790-х годов в Российской империи насчитывалось свыше 50 губернских и 500 уездных городов. Со 2-й половины 18 века появился новый тип провинциальных городов - заштатный (безуездный).

Численность горожан на протяжении 18 века также увеличивалась (1363 тысяч человек в 1742, 2243 тысяч человек в 1800), в основном за счёт высокой рождаемости в провинции, но при этом их доля по отношению к общей численности населения страны сокращалась (примерно 11% в 1742 и 8,4% в 1800). Вполне выраженной была тенденция увеличения доли средних городов с численностью населения 5-10 тысяч человек; число городов с населением менее 5 тысяч человек до конца 1770-х годов сокращалось за счёт переведения их в статус сельских поселений. Плотность населения в центральных и северо-западных регионах Европейской России была значительно выше, чем в других местах.

В течение 18 века около 40% населения городов составляло городское сословие - податное население, внесённое в ревизские сказки по данному городу. Помимо него, в городах проживали дворяне, чиновники, военные и крестьяне. Одновременно с созданием магистратов в 1720-х годах вводилось деление городского сословия на 2 гильдии купеческие и цехи, которые стали объединять представителей разных городских общин. Введение единого для большей части горожан подушного налога (в том числе и для тех, кто не занимался торгово-ремесленной деятельностью) способствовало их консолидации. К концу 18 века в каждом городе сложилось единое общество «граждан» (купцов, мещан и ремесленников), плативших подушную подать по данному городу и имевших свои органы самоуправления - городские собрания (на них выбирали городского старосту, его помощников, членов магистрата, судей словесного суда; решали вопросы о раскладке налогов и повинностей, приобретении, ремонте, сдаче в аренду городского имущества и др.).

По Жалованной грамоте городам 1785 года все жители городов получили наименование «городских обывателей» (на практике в большинстве городов всесословные общества сложились в 19 веке), одновременно в каждом городе объединение «граждан» было законодательно преобразовано в корпорацию мещан (были сформулированы их права и обязанности). Наряду с ними в городах жили представители других сословий (в 1737-96 доля дворян и чиновников увеличилась с 2,6 до 3,1%, крестьян - с 45,3 до 45,7%, военных - с 9,9 до 13,1%). В связи с этим Жалованная грамота города учреждала всесословные городские думы (общие) как распорядительные органы городского самоуправления.

К конце 18 века в городах были образованы единые земельные городские фонды, участки земли под застройку стали выделяться городничим, а не собранием «граждан», как раньше. Право на городскую землю получили не только мещане, но и дворяне, чиновники, отставные солдаты и др. - при условии застройки участка в отведённые законом сроки.

С начала 18 века проводилась планомерная застройка городов в соответствии с заранее разработанными и утверждёнными планами. Начался период стандартизации городского пространства: требовалось проводить застройку так, чтобы улицы были прямые и пересекались под прямыми углами. Специально оговаривались размеры зданий, количество окон в них, используемые строительные материалы и др. Основа старой, лучевой, планировки в древних городах часто сохранялась, однако и сами улицы (лучи), и переулки между ними требовалось выпрямлять и расширять, что привело к сносу части старой застройки. Внешний вид зданий также определялся законами. Укрепления в центре старых городов приходили в ветхость и постепенно исчезали. Число каменных строений увеличивалось, однако и в конце 18 века в городах преобладали деревянные одноэтажные постройки. Присутственные места находились, как правило, возле главной площади, здесь же были гостиные дворы. В городах стали возводить монументы, памятники (первый светский памятник - «Медный всадник», памятник Петру I скульптора Э. М. Фальконе - появился в 1782 году в Санкт-Петербурге), триумфальные арки. Началось мощение городских дорог булыжником, но чаще настилались деревянные мостовые. Некоторые виды промышленных предприятий и кладбища стали располагаться на городских окраинах. На пустырях создавались специальные места для прогулок горожан и массовых народных гуляний, не связанных с отправлением религиозных обрядов. В городах создавались школы, дома для незаконнорождённых и брошенных детей, богадельни. Всё чаще устраивались уличные процессии, представления, фейерверки, в которых участвовали представители всех сословий, что также способствовало консолидации городского населения.

В 19 - начале 20 века город являлся, прежде всего, центром государственной власти. Вместе с тем преобладающими типами городов оставались торгово-промысловый город (главным образом в нечернозёмных губерниях и на юге Европейской России) и так называемый аграрный город с широким развитием торгового огородничества и садоводства (главным образом в чернозёмных губерниях). Экономически и социально эти города были связаны с прилегавшей к ним сельской округой. Экономические функции городов выполняли и «фабричные» сёла - сравнительно крупные индустриальные центры (статус города получили лишь некоторые из них, например из Вознесенского посада и села Иваново образован г. Иваново-Вознесенск в 1871). В конце 19 века из 103 фабрично-заводских центров только 40 (38,8%) имели городской статус.

Основная масса городов (в конце 19 века - до 70%) находилась в Центральноевропейском и Поволжском регионах.

Рост населения городов происходил главным образом за счёт миграции крестьян, приезжавших в город на заработки; в 19 - начале 20 века городское население выросло более чем в 6 раз (2,9 миллионов человек в 1811; 18,5 миллионов человек в 1914 году). При этом рост количества городов (табл. 2) и населения страны в целом был более медленным (в 1867-1916 население Европейской России увеличилось на 89%, а число горожан - на 288%). Доля жителей городов в 1897 году составила 13,4%, в 1914 - 15,3% (в конце 1890-х годов в Великобритании - 72%, в Германии - 48,5%, во Франции - 37,4%); наибольшей она была в Санкт-Петербургской и Московской губерниях (в 1897 - 67,3% и 46,7% соответственно). Признаки урбанизации, которая меняла профессиональную структуру населения, формировала специфический городской образ жизни и повышала социальную мобильность, проявлялись в столичных городах и как тенденция - в некоторых губернских центрах.

В 19 веке произошло уменьшение доли населения малых городов, главным образом уездных центров (до 10 тысяч человек), за счёт увеличения доли средних (10-50 тысяч человек) и крупных (свыше 50 тысяч человек) городов; в средних и крупных городах к концу 19 века оказалось сосредоточенным свыше 80% городского населения.

В конце 1860-х годов насчитывалось 5 городов с населением свыше 100 тысяч человек (Москва, Санкт-Петербург, Одесса, Кишинёв, Рига), в конце 1890-х годов их было 14 (Астрахань, Киев, Нижний Новгород, Саратов, Тула, Харьков и др.), а в 1913 - 29. В них проживало около 1/3 всего городского населения (1913).

По сословной принадлежности основная часть горожан относилась к мещанству и крестьянству. По данным Всероссийской переписи населения 1897 года, среди городских жителей Европейской России мещан было 43,4% (в некоторых уездных городах 60-90%), крестьян - 43,0%, дворян - 6,6%, купцов и почётных граждан - 3,0%, духовенства - 1,2%.

Будучи административными центрами, города содержали администрацию, полицию, военные гарнизоны, были обременены расходами, не имевшими прямого отношения к городскому хозяйству и благоустройству. Согласно Городовому положению 1870 года, города впервые получили определённую финансовую самостоятельность и возможность увеличения расходов на собственные нужды. В 1913 году правительство приняло на себя половину расходов на городскую полицию.

Каменное строительство расширилось в крупных городах в ходе реформ 1860-70-х годов в связи с возведением зданий вокзалов, различных технических сооружений и доходных домов. С ростом стоимости земли повышалась этажность городских строений (в начале 20 века - до 9 этажей; тогда назывались «небоскрёбами»; в 1912-14 годах в Москве построено 10-этажное здание). Однако деревянные одно и двухэтажные постройки по-прежнему преобладали: в конце 19 века они составляли свыше 60% застройки в Санкт-Петербурге и Москве и свыше 80% в других городах. В 19 веке проложены первые городские общественные водопроводы: в Москве (1804), Калуге (1807), Нижнем Новгороде (1847), Санкт-Петербурге (1863-64). К 1880 водопроводы действовали в 36 городах, в 1904 - в 88 (главным образом в губернских городах), в 1910 - в 168. В конце 19 века водоснабжение с проведением воды в дома существовало в каждом восьмом городе (в Москве таким водопроводом были снабжены 20% зданий). В 19 веке появились первые муниципальные канализационные сети, в начале 20 века канализация имелась в 8 городах (около 2% от всех городов), в 1910 - в 40 (5%).

Дореформенный город, главным образом его центральная часть, освещался масляными и спиртовыми фонарями. В 1860-е годы появились керосиновые фонари. Электрическое освещение впервые в виде опыта появилось в Санкт-Петербурге в 1879 году, в Москве - в 1880. В 1910-х годах уличное электрическое освещение (наряду с керосиновым) было в 34, а газовое - в 88 городах.

Переход от индивидуальных средств передвижения (собственные выезды на конных экипажах и извозчики) к общественному транспорту (омнибусам и линейкам) начался в 1820-40-е годы: впервые - в Санкт-Петербурге и Москве, позже - в Риге, Варшаве, Одессе, Ростове-на-Дону и других городах. В 1863 году в Санкт-Петербурге появилась первая пассажирская конно-железная дорога, в 1872 она возникла в Москве. Первые трамвайные линии созданы в Киеве (1892) и Нижнем Новгороде (1896); к 1908 году трамваи ходили в 32 городах. Однако вплоть до 1-й мировой войны индивидуальные средства передвижения оставались основным видом городского транспорта.

В 19 веке появились специализированные магазины, кофейни, кондитерские, развивался ресторанный и гостиничный бизнес. Однако основной формой розничной торговли оставались лавки (их число в некоторых городах доходило до 500-800), а общественного питания - трактиры и харчевни; основным местом остановки человека, приезжавшего в город, по-прежнему был постоялый двор. В 1860-е годы больницы и аптеки появились во всех городах. В конце 19 – начале 20 века в большинстве городов 1 место в больнице приходилось на 400-500 горожан.

В 19 веке происходило бурное развитие систем связи между городами и внутри них. В 1850-е годы между Москвой и Санкт-Петербургом начала действовать первая линия электрического телеграфа общего пользования. К концу 19 века телеграф соединял все губернские и областные города, свыше 90 уездных городов, 517 посёлков (включая находившиеся в Сибири). В 1881 году в Нижнем Новгороде сооружена первая телефонная линия (протяжённостью около 1,1 км). В 1882 телефонная связь начала действовать в Одессе, Риге, Москве и Санкт-Петербурге, в 1898 году она соединила два последних города. К 1886 телефонные линии проведены в 11 городах (около 4 тысяч абонентов), к 1906 - в 95 (около 26 тысяч абонентов), в 1910 - в 120. Первые уличные телефоны-автоматы установлены в Москве в 1909 году.

Во 2-й половине 19 века в городах, прежде всего губернских, стали действовать различные виды библиотек, музеи, просветительские общества, значительно усложнилась сеть учебных заведений. В начале 1850-х годов среди горожан было около 4% грамотных (при среднем уровне грамотности около 1%). К концу 19 века грамотными были 48,9% городских жителей Европейской России (в целом по региону 22,9%) и 45,3% всех городских жителей империи (в целом в России 21,1%), среднее образование имели 2,5% городского населения страны.

К концу 19 века многие губернские и областные города превратились в развитые центры культурной жизни. В городах издавались газеты, в некоторых - журналы (Воронеж, Кострома, Курск, Нижний Новгород, Смоленск, Ярославль и другие города). Публичные театры работали почти в 100 городах. Во многих губернских городах сооружались мемориалы (например, в 1818 в Москве - памятник К. Минину и Д. М. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса, в 1862 в Новгороде - памятник «Тысячелетию России» скульптора М. О. Микешина).

После Октябрьской революции 1917 года власть в городе, а также городские земли, недвижимость и предприятия городского хозяйства перешли к городским советам (Декрет Президиума ВЦИК от 20.8.1918). В 1918-24 миллионы выходцев из рабочих и крестьян, советские чиновники были переселены в дома и квартиры бывших частных владельцев (в Москве переселили 500 тысяч жителей из 1700 тысяч), что положило начало такому явлению, как «коммуналка». Решением новой власти упразднены сословия, жители городов перестали делиться на мещан, крестьян, дворян, купцов и пр. Преобладающей категорией городского населения, особенно в крупных промышленных центрах, оставались рабочие, активную роль в политических событиях в ряде городов, особенно в Петрограде, по-прежнему играли солдаты. В период «военного коммунизма» численность городского населения сократилась на 1/3 за счёт его оттока в деревню за пропитанием. В период НЭПа, с восстановлением экономики и увеличением количества рабочих мест, мигрировавшие в сельскую местность жители стали возвращаться в города. В конце 1920-30-х годов численность городского населения, несмотря на меры, принятые по закреплению крестьян за деревнями, резко выросла (к 1939 году она удвоилась по сравнению с 1926 и составила 1/3 всех жителей страны). Развитие городов с конца 1920-х годов определялось политикой форсированной социалистической индустриализации. Новые города возникали при строившихся предприятиях, которые становились градообразующими. Близ сырьевых баз появились Магнитогорск, Сталинск (с 1961 Новокузнецк), Прокопьевск, Березники, Караганда, Красноуральск, Бобрики (с 1934 Сталиногорск, с 1961 Новомосковск), Хибиногорск (с 1934 Кировск), Кемерово, Игарка, Дзержинск, Асбест и др.

Темпы жилищного строительства существенно отставали от темпов прироста городского населения. Минимизация затрат на культурные и бытовые нужды приводила к тому, что качество жизни в городах, как правило, оставалось низким. Вместо рынка, товарно-денежных отношений главным субъектом формирования города стало государство, в сфере социально-территориальной организации общества возобладали этатистские тенденции. Это вело к унификации облика города. В 1920-е годы ведущим направлением был конструктивизм; возникший на его основе функционализм ввёл жёсткие нормативы, нацеленные на предельную экономию, освобождение от архитектурных «излишеств», что стало причиной «безликости» большинства новых советских городов или новых районов в старых городах. В 1930-е годы в архитектуре городов произошёл поворот к классике. Архитектурные ансамбли и памятники наиболее крупных городов должны были в образной форме пропагандировать преимущества и торжество советской идеологии и общественно-политического строя. Примерами парадного советского неоклассицизма служат: проект грандиозного здания - Дворца Советов (высота 415 м), увенчанного памятником В. И. Ленина (высота 80 м; архитектор Б. М. Иофан и др., строительство началось в 1937, в 1941 прекращено), архитектурные ансамбли Московского метрополитена, строившегося с 1935, и ВДНХ (ныне Всероссийский выставочный центр). Введение в 1932 году прописки и паспортной системы в целях «лучшего учёта населения городов, рабочих посёлков и новостроек и разгрузки этих населённых мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах», привело к закреплению рабочей силы за местом проживания.

В период Великой Отечественной войны рост городов приостановился, военные потрясения обусловили сдвиг градообразующей промышленной базы на восток. В городах, подвергшихся оккупации, было разрушено 1209 тысяч жилых домов (из 2567 тысяч), около 32 тысяч крупных и средних промышленных предприятий, 82 тысячи школ, десятки тысяч больниц, музеев, магазинов. Послевоенное восстановление и коренная реконструкция крупных городов осуществлялись под руководством ведущих архитекторов - А. В. Щусева (Новгород, Истра), К. С. Алабяна (Сталинград), Б. М. Иофана (Новороссийск), Г. Б. Бархина (Севастополь), Г. П. Гольца (Смоленск) и др., одной из главных задач которых было стремление подчеркнуть могущество политического строя, обеспечившего победу в войне. В ходе этих работ сложился архитектурный «стиль триумф», проникнутый победным патриотизмом и получивший наиболее яркое воплощение в московских высотных домах, в том числе в наиболее впечатляющем здании МГУ (1949-1953, архитектор Л. В. Руднев). Увековечению памяти о героическом подвиге советского народа и Красной Армии служило присвоение городу звания «город-герой» (Керчь, Киев, Ленинград, Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Севастополь, Сталинград, Смоленск, Тула), Брестской крепости - звания «крепость-герой». В городах возводились монументы в память павших защитников Отечества.

В 1960-80-е годы в СССР завершилась экстенсивная стадия развития городов, главными чертами которой являлись миграция сельского населения в города и преобразование сельских населённых пунктов в города. Численность городских жителей в 1960 году превысила численность сельского населения, в 1980 доля городского населения составила 63% общей численности населения (в 1920 - 18%). Существенно изменилось соотношение городов разной величины (табл. 3).

В связи с бурным ростом городского населения, а также с развитием строительных технологий с 1954 года начато индустриальное крупнопанельное строительство типовых, преимущественно 5-этажных жилых домов (дома серий 1950-60-х годов получили название «хрущёвок»). Оно позволило в 1958 году начать переселение людей из коммунальных в отдельные квартиры. В 1956-60 в них переселено около 54 миллионов человек (1/4 часть жителей страны). В то же время строительство новых зданий подчас сопровождалось разрушением исторических памятников.

В 1979-88 годах стал преобладать процесс самовоспроизводства городского населения (табл. 4).

В конце 20 - начале 21 века в России в связи с общим уменьшением численности населения снизилась численность населения большинства городов, в том числе и крупных (табл. 5).

Иллюстрации:

Со­вре­мен­ный вид рас­ко­пок древ­не­го Ура. Архив БРЭ;

Рим. Фо­рум. Архив БРЭ;

Ко­ринф. Вид ан­тич­но­го го­ро­да. Архив БРЭ;

Пом­пеи. Го­род­ская ули­ца пос­ле рас­ко­пок. Архив БРЭ;

Пра­га. Архив БРЭ;

План Ве­не­ции. Из­да­ние Г. Бра­у­на и Ф. Хо­ген­бер­га «Го­ро­да Кру­га Зем­но­го». 1572. Архив БРЭ;

То­ле­до. Вид на центр го­ро­да. Архив БРЭ;

Гер­ман­ский го­род Любек в 16 в. Архив БРЭ;

Па­риж. Ели­сей­ские По­ля. Архив БРЭ;

Дуб­ров­ник. Вид на Ста­рый го­род. Фото В. Б. Лушпая;

Вид Нью-Йор­ка с га­ва­ни. Архив БРЭ;

Мель­бурн. Архив БРЭ;

Из­борск. Вид кре­по­сти. Фото А. П. Пятнова;

Схе­ма­тич­ное изо­бра­же­ние Пско­ва. Пско­во-По­кров­ская ико­на Бо­го­ро­ди­цы. Кон. 16 в.Архив БРЭ;

Ал­ба­зин­ский ост­рог. 1682–85. Ре­кон­ст­рук­ция А. Р. Ар­те­мье­ва. Архив БРЭ;

Смо­ленск. Сте­на Смо­лен­ско­го крем­ля. Ар­хи­тек­тор Ф. С. Конь. 1595–1602. Фото А. П. Пятнова;

С.-Пе­тер­бург. «Вид вверх по Не­ве от Ака­де­мии на­ук и Ад­ми­рал­тей­ст­ва». Не­из­вест­ный ху­дож­ник (по ри­сун­ку М. И. Ма­хае­ва). 1749. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ;

Ни­ко­ла­ев. «Вид на го­род с ре­ки Ин­гул». 1790-е гг. Ху­дож­ник Ф. Я. Алек­се­ев. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ;

Пермь. Офорт А. Е. Мар­ты­но­ва (с рас­кра­шен­ной ак­ва­ре­ли). 1819. Архив БРЭ;

«Мо­с­ков­ский дво­рик». Фрагмент. Ху­дож­ник В. Д. По­ле­нов. 1878. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ;

Цент­раль­ная элек­т­ри­че­ская стан­ция в Мо­ск­ве. Фо­то. 1911. Архив БРЭ;

Про­ект Двор­ца Со­ве­тов. 1930-е гг. Ар­хи­тек­тор Б. М. Ио­фан и др. Архив БРЭ;

Меж­ду­на­род­ный де­ло­вой центр. Фо­то. 2006. Архив БРЭ;

«Но­вая Мо­ск­ва». Ху­дож­ник Ю. И. Пи­ме­нов. 1937. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва);

Мо­ск­ва. Фото И. В. Зубкова.

Дополнительная литература:

Го­род­ское управ­ле­ние.

Ос­но­вы го­род­ско­го хо­зяй­ст­ва. Об­щее уче­ние о го­ро­де, его управ­ле­нии, фи­нан­сах и ме­то­дах хо­зяй­ст­ва. 2-е изд. М., 1996;

Со­вре­мен­ный го­род: ин­ве­сти­ции, ин­фра­струк­ту­ра, ус­лу­ги. М., 1999;

Ве­бер М. Ис­то­рия хо­зяй­ст­ва. Го­род. М., 2001;

Ев­до­ки­мов В. Б., Стар­цев Я. Ю. Мест­ные ор­га­ны вла­сти за­ру­беж­ных стран: Пра­во­вые ас­пек­ты. М., 2001;

Джи­ве­ле­гов А. К. Сред­неве­ко­вые го­ро­да в За­пад­ной Ев­ро­пе. М., 2002;

Ку­та­фин О. Е., Фа­де­ев В. И. Му­ници­паль­ное пра­во Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. 3-е изд. М., 2006.

За­ру­беж­ный го­род.

Сер­ге­ен­ко М. Е. Пом­пеи. М.; Л., 1949;

Grimal P. Les villes ro­maines. P., 1954;

Martin R. L’urbanisme dans la Grèce antique. P., 1956;

Ко­ло­бо­ва К. М. Древ­ний го­род Афи­ны и его па­мят­ни­ки. Л., 1961;

Barel Y. La ville médiévale: système so­cial, système urbain. Gre­noble, 1972;

Rey­nolds S. An introduction to the history of Eng­lish medieval towns. Oxf., 1977;

Про­бле­мы ме­то­до­ло­гии ис­то­рии сред­них ве­ков: Ев­ро­пей­ский го­род в сис­те­ме фео­да­лиз­ма. М., 1979. Ч. 1–2;

Kolb F. Die Stadt im Altertum. Münch., 1984;

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Ennen E. Die euro­päische Stadt des Mittelalters. 4. Aufl. Gött., 1987;

Heers J. La ville au Moyen âge en Oc­cident, paysages, pouvoirs et conflits. P., 1990;

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Го­род как со­цио­куль­тур­ное яв­ле­ние ис­то­риче­ско­го про­цес­са / Отв. ред. Э. В. Сай­ко. М., 1995;

Roux S. Le Monde des villes au Moyen âge, Xe–XVe siècle. P., 1996;

Го­род в сред­не­ве­ковой ци­ви­ли­за­ции За­пад­ной Ев­ро­пы / Отв. ред. А. А. Сва­нид­зе. М., 1999–2000. Т. 1–4;

The Cambridge urban history of Bri­tain / Ed. by D. Palliser. Camb.; N. Y., 2000. Vol. 1.

Го­род в Рос­сии и СССР.

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Спи­сок го­род­ских по­се­ле­ний Рос­сий­ской им­пе­рии. СПб., 1901;

Об­щий свод по им­пе­рии резуль­та­тов раз­ра­бот­ки дан­ных Пер­вой все­об­щей пе­ре­пи­си на­се­ле­ния, про­из­ве­ден­ной 28 янв. 1897 г. СПб., 1905. Т. 1–2;

Го­ро­да Рос­сии в 1904 г. СПб., 1906;

Се­ме­нов-Тянь-Шан­ский Н. Н. Го­род и де­рев­ня в Ев­ро­пей­ской Рос­сии. Очерк по эко­но­ми­че­ской гео­гра­фии. СПб., 1910;

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Ис­то­рия куль­ту­ры Древ­ней Ру­си. М.; Л., 1951. Т. 1–2;

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© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)