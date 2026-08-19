ГОРНОЗАВОДСКИЕ ОКРУГА
ГОРНОЗАВОДСКИЕ ОКРУГА - в Российской империи хозяйственно-территориальные образования в добывающей и металлургической промышленности, включавшие заводы, рудники, прииски, леса, вспомогат. производства, до 1861 года - и зависимую от заводов рабочую силу.
Объединялись производственными связями и общей администрацией. Делились на казённые и частные, с 1782 года последние - на владельческие (вотчинные) и посессионные (полузависимые от казны). Возникали с начала XVIII века, окончательно сложились во II-й половине XVIII века. Располагались главным образом на Урале, кроме того, имелись горнозаводские округа: Колывано-Воскресенский на Алтае, Нерчинский в Сибири и Олонецкий. В 1750 году на Урале объединяли 33 завода чёрной и 38 заводов цветной металлургии (преобладали частные предприятия). К концу XVIII века там же построено ещё свыше 100 заводов; 2/3 продукции (в конце 1850-х годов - 7%) железоделательных заводов экспортировались, главным образом в Великобританию, медь использовалась в основном на внутреннем рынке. В 1810-1820-х годах зародилась промышленность по добыче золота, серебра и платины. К 1860-м годам на Урале было 6 казённых (Богословский, Гороблагодатский, Екатеринбургский, Златоустовский, Камско-Воткинский, Пермский) и 39 частных (Алапаевский, Верх-Исетский, Нижнетагильский, Суксунский и др.) горнозаводские округа. Во 2-й половине XIX - начале XX века большая часть частных округов Урала приняла форму акционерного общества. Зимой 1917 - весной 1918 годов они национализированы (ныне предприятия одного из крупнейших районов добывающей, металлургической и металлообрабатывающей промышленности).