ГОРНОЗАВОДСКИЕ ОКРУГА

ГОРНОЗАВОДСКИЕ ОКРУГА - в Российской им­пе­рии хо­зяй­ст­вен­но-тер­ри­то­ри­аль­ные об­ра­зова­ния в до­бы­ваю­щей и ме­тал­лур­гической промышленности, вклю­чав­шие за­во­ды, руд­ни­ки, при­ис­ки, ле­са, вспо­мо­гат. про­из­вод­ст­ва, до 1861 года - и за­ви­си­мую от за­во­дов ра­бо­чую си­лу.

Объединялись производственными связями и общей администрацией. Делились на казённые и частные, с 1782 года последние - на владельческие (вотчинные) и посессионные (полузависимые от казны). Возникали с начала XVIII века, окончательно сложились во II-й половине XVIII века. Располагались главным образом на Урале, кроме того, имелись горнозаводские округа: Колывано-Воскресенский на Алтае, Нерчинский в Сибири и Олонецкий. В 1750 году на Урале объединяли 33 завода чёрной и 38 заводов цветной металлургии (преобладали частные предприятия). К концу XVIII века там же построено ещё свыше 100 заводов; 2/3 продукции (в конце 1850-х годов - 7%) железоделательных заводов экспортировались, главным образом в Великобританию, медь использовалась в основном на внутреннем рынке. В 1810-1820-х годах зародилась промышленность по добыче золота, серебра и платины. К 1860-м годам на Урале было 6 казённых (Богословский, Гороблагодатский, Екатеринбургский, Златоустовский, Камско-Воткинский, Пермский) и 39 частных (Алапаевский, Верх-Исетский, Нижнетагильский, Суксунский и др.) горнозаводские округа. Во 2-й половине XIX - начале XX века большая часть частных округов Урала приняла форму ак­цио­нер­но­го об­ще­ст­ва . Зимой 1917 - весной 1918 годов они национализированы (ныне предприятия одного из крупнейших районов добывающей, металлургической и металлообрабатывающей промышленности).

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