ГОРНОСТАЕВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ

ГОРНОСТАЕВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ - архитектор, один из основоположников национального направления в русской архитектуре .

Родился в семье главного управляющего железоделательным заводом, принадлежавшим И. Р. Баташёву. Рано потеряв родителей, с 1823 года занимал должность копииста в Ардатовском, с 1825 года - в Арзамасском управлении питейного сбора. В 1826 году переехал в Санкт-Петербург, рисовал торговые этикетки и вывески. Участвовал в художественных изданиях П. П. Свиньина, вместе с которым в 1826-1828 годах совершил путешествия по Северной и Центральной России, изучая и зарисовывая памятники архитектуры , опубликованные впоследствии в альбоме «Картины России и быт разноплеменных ее народов из путешествий П. П. Свиньина» (СПб., 1839 год Ч. 1). Побывал с «художественно-археологическими целями» в Новгороде, в Пскове, во Владимире, в Киеве.

В 1828 году Горностаев учился в Москве у архитектора Д. И. Жилярди. В 1829 году по рекомендации архит. В. П. Стасова получил должность архитекторского ученика в Царскосельском дворцовом правлении. Учился акварельной живописи у архитектора А. П. Брюллова, с 1831 года работая его помощником на постройке императорского Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В 1834 года получил аттестат АХ на звание свободного художника архитектуры за «Проект дачи для богатого жителя столицы». Тогда же создал серию рисунков для «Панорамы Петербурга» А. П. Башуцкого. В 1834-1837 годах Горностаев совершил за свой счет путешествие в Европу для изучения памятников в Италии, Германии, Франции и Швейцарии; делал зарисовки и обмеры, разрабатывал проекты реконструкций, проявляя наибольший интерес к визант. зодчеству (в частности, к собору в Монреале). За исполненные в этот период работы, в том числе за проект реставрации храма Юпитера в Помпеях, по возвращении в Россию Горностаев получил звание академика архитектуры (1838 год); о ряде обмеров и рисунков имеется положительный отзыв императора Николая I. В 1838-1839 годах Горностаев служил под руководством Брюллова в строительной комиссии по возобновлению Зимнего дворца после пожара. С 1843 года до конца жизни состоял архитектором МВД, в 1845-1847 годы - архитектором Капитула Российских орденов; в 1846-1847 годы построил правую часть здания Капитула (Санкт-Петербург, Гагаринская ул., 6). В 1849 году за проект великокняжеского дворца был удостоен звания профессора АХ. Г. был награжден орденами 2-й степени святой Анны и святого Станислава, имел чин коллежского советника. С 1858 года занимал должность профессора начертательной геометрии, перспективы и теории теней в АХ.

В начале творческого пути Горностаев придерживался классицистического стиля (усадьба Орловых-Денисовых в Коломягах, 1839-1841 годы, Санкт-Петербург, Главная ул., 32) или форм ранней эклектики, преимущественно неоренессанса и так называемого помпейского стиля, иногда с элементами неоготики (перестройка дома А. Ф. Шишмарёва в Санкт-Петербурге (1840-1841 годы); римско-католические семинарии в Минске (1839-1840 годы), коллегии в Санкт-Петербурге, перестроенной из бывшего дома Г. Р. Державина (1848-1850 годы, начало работы над проектом в 1845 году, проект удостоен папой Пием IX золотой медали), дачи на Аптекарском и Каменном о-вах). Он принял участие в конкурсе на строительство храма-памятника в ознаменование победы в Полтавской битве (1840 год).

Новый этап в творчестве Горностаева обозначила работа над проектами для Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой пустыни, к которым его привлекли священик Игнатий (Брянчанинов), в то время благочинный монастырей Санкт-Петербургской епархии и настоятель пустыни, и настоятель Валаамского монастыря (1839-1881 годы) игумен Дамаскин (Кононов). По заказу игумена Дамаскина Горностаев полностью перестроил старый скит во имя Всех святых на Скитском острове: 8 жилых и хозяйственных корпусов были встроены в 4-угольную ограду с башенками по углам, воротами в центре с каждой стороны (1840-1844 годы). 2-этажная церковь во имя Всех святых (1846-1850 годы) с верхней церковью во имя Всех небесных сил бесплотных заняла центральное положение на территории скита. В ее архитектуре Горностаев соединил черты неороманского и русского (в отделке шатровой колокольни) стилей.

В 1849-1853 годы на Крестовом острове по проекту Горностаева была сооружена каменная церковь во имя свтятого Николая Чудотворца - столпообразная, увенчанная шатром постройка (высота 32,5 м) в русском стиле. Церковь играет важнейшую роль в монастырском ансамбле, являясь архитектурной доминантой при входе кораблей с Ладожского озера в главную Монастырскую бухту. С постройкой Горностаева к юго-востоку от церкви 2-этажного келейного корпуса (1858 год) возник Никольский скит.

Предполагается, что Горностаев принял участие в расширении деревянной часовни во имя прпеподобного Александра Свирского (переосвящена в качестве церкви, 1855 год, воссоздана от фундамента после пожара 1999 года). Ему принадлежит проект возведения в измененных формах (1858-1860 годы) деревянного храма в честь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, сооруженного валаамской братией в XVII веке в Васильевском монастрыре на реке Волхов и перенесенного на Предтеченский остров по желанию игумена Дамаскина. Архитектура 3-частной церкви, основной объем которой увенчан луковичной главой, с шатровой колокольней над притвором соответствует образцовым проектам архитектора К. А. Тона в русском стиле. В каменном подклете располагался теплый Трехсвятительский придел. Горностаев участвовал в проектировании Знаменской часовни, сооруженной в формах зодчества XVII века (1860 год) в честь посещения монастыря императором Александром II в 1858 году. Основной объем часовни открыт с 3 сторон: 4 столба, объединенные арками, поддерживают крестовый свод; с востока часовня имеет апсиду.

Другие сооружения Горностаева на Валааме (зимняя гостиница, проект 1850 года, 1851-1852 годов; странноприимный дом, 1856 год, не сохранился; водопроводный дом, проект 1859 года, 1860-1863 годов) близки к стилистике Тона и его последователей. В постройках на Валааме проявилось понимание Горностаева взаимосвязи архитектуры и местной природы.

В Троице-Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом Горностаев использовал приемы и мотивы византийской и романской архитектуры, древнерусского зодчества ХVI-XVII веков. Братский корпус пустыни объединил надвратную 2-светную, увенчанную шатром церковь во имя мученника Саввы Стратилата с 2 симметричными корпусами келий; общее оформление постройки выдержано в стиле XVII века. (1844-1863 годы, основные работы 1859-1862 годы. Стилистическое единство с корпусом имеют 2 часовни при святых вратах (1844-1845 годы), образующие главный фасад монастырского ансамбля со стороны Петергофской дороги. Церковь во имя преподобного Сергия Радонежского (1853-1859 годы, действует) в пустыни представляет собой 3-нефную базилику с 2 рядами 5-метровых гранитных колонн, декорированную с использованием визант. и романских элементов. Фасад церкви повторяет барочную отделку примыкающих к ней трапезной и настоятельского корпуса XVIII века. В нижнем этаже находились 2 придела-усыпальницы.

Тип 3-нефной базилики в сочетании с элементами русского стиля (луковичными главками над западными и восточными частями здания, крыльцом в стиле зодчества XVII века, живописной отделкой фигурным кирпичом) был использован Горноставым при проектировании церкви во имя святого Иоанна Златоуста в староладожском Николаевском монастыре (проект 1859 года, строительство окончено в 1872 году, действует). В русском стиле XVII века Горностаев выполнил новый фасад здания подворья Троице-Сергиевой лавры в Санкт-Петербурге, где находились домовые церкви во имя преподобного Сергия Радонежского и Пресвятой Троицы (1857-1858 годы, перестроено, не сохранено), фасад воссоздан в 1995 году, и наружный декор больничного корпуса с шатровой Крестовоздвиженской церковью в староладожском Успенском монастыре (1860-1862 годы, действует, шатер утрачен).

Успенский собор Святогорского Успенского монастыря (город Славяногорск Донецкой области) (1859-1868 годы, действует) имеет объем, близкий к кубическому, увенчан шатровым пятиглавием. 3-частные фасады завершены килевидными закомарами, основания барабанов декорированы килевидными кокошниками. Тип здания восходит к Благовещенской церкви Конного полка в Санкт-Петербурге (архитектор Тон).

В объемно-пространственной композиции кафедрального Успенского собора в Гельсингфорсе (Хельсинки) (проект 1859 года, 1860-1868 годы) Горностаев развил тип шатровой постройки, предложенной Тоном. Квадратный в плане 4-столпный храм высотой 51 м венчают центральный монументальный шатер, завершенный луковичной главой, и 12 малых луковичных главок, создающих живописный силуэт храма. Насыщенный кирпичный фасадный декор выполнен в традициях русского «узорочья» XVII века и в меньшей степени - романского стиля. После смерти Горностаева здание, в частности колокольню, достроил архитектор И.А. Варнек.

По проектам Горностаева были сооружены: Успенский собор в городе Моздоке (1859-1860 годы, не сохранился); усадебные церкви в имениях Александрова (Тульская губерния, в русско-византийском стиле, 1848-1849 годы), Громова (Тихвинский уезд Новгородской губернии, 1852 год), колокольня собора в Мценске (1859 год, не сохранилась); церковь Благовещения Пресвятой Богородицы при Департаменте общих дел МВД (в неороманском стиле, совместно с В. И. Собольщиковым, 1854-1855 годы, не сохранилась); церковь в честь Собора Пресвятой Богородицы в доме Н. А. Протасова (в русском стиле, 1854-1856 годы, не сохранилась); часовня-усыпальница князя Д. М. Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре в городе Суздале (1858 - начало 60-х годов XIX века, не сохранилась); шатровая часовня во имя Христа Спасителя Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря Московской епархии в Санкт-Петербурге на Невском проспекте (1860-1861 годы, разрушена в 1929 году); иконостасы для церкви святого Николая Чудотворца и святой мученицы царицы Александры в Ницце по заказу вдовствующей императрицы Александры Феодоровны (в «новгородском стиле», 1858 год, сохранилась) и Троицкого собора в городе Боровичи (1858-1859 годы, не сохранилась) и др.

Горностаев проявил себя как реставратор при ремонте внутреннего убранства Андреевского собора в Санкт-Петербурге (1857-1858 годы), по его же проекту к храму были пристроены приделы Успенский и Никольский, близкие к барочной архитектуре собора. Фасады надстроенного Горностаевым северного крыла митрополичьего дома Александро-Невской лавры с Успенской (крестовой) церковью соответствовали барочной стилистике здания XVIII века (1861-1863 годы).

Остались неосуществленными проекты церквей для великой княгини Елены Павловны и на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, а также перестройки Успенской (Спасо-Сенновской) церкви в Санкт-Петербурге и др. Горностаев разрабатывал эскизы серебряных позолоченных окладов Остромирова Евангелия и первопечатного Апостола.

Конфликтная ситуация при постройке собора в Гельсингфорсе ускорила кончину Горностаева, долгое время страдавшего «водяной болезнью». Он был похоронен в Троице-Сергиевой пустыни; в 1879 году над его могилой установили белый мраморный крест, стилизованный под древнерусским, с изображениями 12 самых значительных сооружений зодчего (эскиз И. И. Горностаева).

Творчество Горностаева соответствовало развитию принципов историзма в русской архитектуре и противопоставлялось современниками тоновскому направлению. Стасов характеризовал Горностаева как родоначальника «неофициального русского стиля». При общей тенденции перехода от классицизма к архитектуре зрелой эклектики Горностаев удалился от классицистической основы, которая прослеживается в проектах Тона. Опыт изучения древнерусского зодчества и искусства Византии он сочетал с оригинальностью композиции, крупным масштабом форм, мощной пластикой деталей (большинство церквей, построенных им, не были первоначально отштукатурены). Горностаев в большей степени, чем его предшественник, экспериментировал с объемно-пространственными решениями храмов (Иоанно-Златоустовская церковь в Старой Ладоге, Никольская церковь на Валааме) и отделкой интерьеров (Сергиевская церковь Троице-Сергиевой пустыни), менее тяготел к монументальным формам. Он расширил круг прототипов церковных построек преимущественно за счет образцов романской и византийской архитектуры (Всехсвятская на Валааме, Иоанно-Златоустовская, Сергиевская церкви), а не только за счет древнерусских храмов, как это представлялось Стасову и его последователям. Горностаев в отличие от других архитекторов активно использовал московское и ярославское «узорочье» XVII века, что предвосхитило стилистику 2-го этапа русского стиля в период царствования Александра III.

Иллюстрации:

Церковь во имя Всех святых Всехсвятского скита в Валаамском мон-ре. 1846-1850 гг.;

Церковь во имя свт. Николая Чудотворца в Валаамском мон-ре. 1849-1853 гг. Литография. 2-я пол. XIX в.;

Церковь во имя прп. Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой приморской пуст. в С.-Петербурге. 1853-1859 гг.;

Собор в честь Успения Пресв. Богородицы в Хельсинки. 1860-1868 гг.

Исторические источники:

РГАДА. Ф. 1262. Оп. 12. Д. 121;

РГИА. Ф. 789. Оп. 4. 1863 г. Д. 74. Л. 168-170;

Оп. 14 - «Г». Д. 78;

РНБ ОР. Ф. Собко. № 862. Л. 111-117.