ГОРЛОВКА

ГОРЛОВКА - город на юго-востоке Украины, в Донецкой области.

Население 275,3 тысяч человек (на 2006 год). Расположен в западных отрогах Донецкого кряжа. Узел автомобильных и железных дорог.

В 1779 году на месте современной Горловки возникло село Зайцево. В начале XIX века здесь были открыты залежи угля, появились небольшие шахты. В 1867 году в связи со строительством Курско-Харьковско-Азовской железной дороги основан рабочий посёлок, названный в честь инженера П. Н. Горлова. Город с 1932 года.

Сохранились: старейшая церковь Вознесения (1834 год; восстанавливалась в 1950-е и 1980-е годы), Свято-Никольский собор (1905 год; кафедральный собор Горловской и Славянской епархии РПЦ, образованной в 1994 году). Па­мят­ни­ки : забойщику шахты «Кочегарка» Н. А. Изотову (1968 год; скульп­тор В. М. Костин, архитектор Н. К. Яковлев), «Вечный огонь» (1970 год, архитектор А. К. Антонович), П. Н. Горлову (2000 год; скульптор П. И. Антып) и др. Парковая скульптура украинских и немецких мастеров (1989 год).

Государственный педагогический институт иностранных языков, Автодорожный институт (отделение Донецкого государственного технического университета). Музеи: истории города, художественный (1959 год; собрание картин Н. К. Рериха и др.), Музей миниатюрной книги имени В. А. Разумова (2001 год), Ме­мо­ри­аль­ный музей поэта В. С. Стуса.

Основа экономики - химическая промышленность. Ключевые предприятия входят в концерн «Стирол»: «Стиролхимтрейд» (жидкие азотные удобрения, аммиак на основе коксового газа, карбамид, полистиролы и др.), «Стиролхимбыт» (лакокрасочная продукция), «Стиролбиофарм» (лекарственные препараты), «Стиролпак» (пенополистирольные плиты, поролон и др.). Машиностроение специализируется на выпуске и ремонте горнодобывающего оборудования для угольной промышленности: Горловский (основан в 1895 году) и Новогорловский машиностроительные заводы, завод «Реммаш». Производство огнеупоров (Никитовский огнеупорный комбинат, Пантелеймоновский огнеупорный завод), строительных смесей (Никитовский алебастровый комбинат), железобетонных изделий, угольных фильтров, резинотехнических изделий, резиновой обуви («Эластомер»), швейных («Горловчанка») и трикотажных («Альтаир») изделий и др. Управление «Донбассэнерго».

Горловка - один из старейших центров Донецкого угольного бассейна (в 1867 году построена первая шахта «Корсуньская копь № 1», позднее называлась «Кочегарка», ныне не действует). Добычу угля (в том числе коксующегося) осуществляет главным образом предприятие «Артёмуголь» (разработка крутопадающих пластов). Характерен техногенный городской ландшафт - терриконники, густая сеть железнодорожных путей.

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