Горлицкий прорыв

Го`рлицкий проры`в — стратегическая наступательная операция войск Центральных держав (Австро-Венгрия и Германия) на русском фронте Первой мировой войны 19 апреля [2 мая] — 3[16] июля 1915 с целью предотвращения русского вторжения в Венгрию и освобождения Галиции. Северные немецкие армии (главнокомандующий генерал-полковник эрцгерцог Фридрих) насчитывали 590 тыс. бойцов, 1506 пулеметов, 178 минометов, 2911 орудий против 624 тыс. бойцов, 1522 пулеметов, 1809 орудий армий российского Юго-Западного фронта (генерал от артиллерии Н. И. Иванов). Сражение началось артиллерийской подготовкой и ударом группы генерал-полковника А. фон Макензена по русской 3-й армии (генерал от инфантерии Р. Д. Радко-Дмитриев) у города Горлице (Галиция). 26 апреля [7 мая] 2-я и Южная армии противника нанесли удар по 8-й и 11-й русским армиям в Карпатах. К 1[14] мая войскам Центральных держав удалось отбросить русских к Перемышлю и за реку Сан. Отразив русские контрудары, 19 мая [2 июня] противник возобновил наступление , 20 мая [3 июня] занял Перемышль, 9 [22] июня — Львов, к началу июля вытеснил русские армии за реки Танев, Западный Буг, Злота-Липа и Днестр. В ходе Г. п. русские войска потеряли до 900 тыс. человек, в том числе 210 тыс. убитыми, до 350 тыс. пленными, 344 орудий, 767 пулеметов. Войска противника потеряли 455 тыс. человек, в том числе 127 тыс. убитыми, 90 тыс. пленными, 64 орудия, 167 пулеметов. Результатом Г. п. стали оставление русскими войсками Галиции и переход стратегической инициативы к Центральным державам, войска которых к осени 1915 вытеснили русские армии из Царства Польского, части Прибалтики, Белоруссии и Волыни. Лит.: Bator J. Wojna Galicijska 1914—1915. Krakow, 2008; Der Grosse Krieg in Einzeldarstellungen. Bd. 30. Gorlice — Tarnow. Oldenburg, 1918; Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bd. 7, 8. Berlin, 1934; Die Schlachten des Weltkriegs 1914—1918. Bd. 30: Gorlice. Berlin, 1930; DiNardo R. Breakthrought: The Gorlice-Tarnow Campaign 1915. Santa-Barbara, 2010; François H. von. Gorlice 1915: Der Karpathendurchbruch und die Befreiung von Galiciens. Leipzig, 1922; Österreich-Ungarns letzter Krieg. Wien, 1932. Bd. 2; Бонч-Бруевич М. Д. Потеря нами Галиции в 1915 г. Часть II. Катастрофа в 3-й армии. М.–Л., 1926; Горлицкая операция 1915 г.: Сборник документов. М., 1941; Зайончковский А. М. Маневренный период на русском фронте мировой войны 1914—1915 гг. М.–Л., 1929; Керсновский А. А. История русской армии. М., 1994. Т. 3; Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. М., 1922.