ГОРИТ
ГОРИ́Т. Футляр для транспортировки и хранения лука и стрел.
Древнейшие гориты (колчан для стрел, привязанный к футляру для лука) известны по изображениям на оленных камнях, каменных изваяниях не позднее первых столетий I-го тысячелетия до нашей эры от Монголии до Нижнего Подунавья. «Классические» гориты, со специальными отделениями для лука и стрел, характерны для иранских народов: в ахеменидской Персии, у скифов и других. В некоторых культурах сохранялись до раннего Средневековья (например, фрески из городища Шикшин в Центральной Азии). Как правило, гориты делали из дерева, украшали, в том числе золотыми накладными пластинами с изображениями и аппликациями, металлическими пластинами и тому подобное.
Иллюстрации:
Горит. Золотая обкладка со сценамииз жизни Ахилла. Чертомлыкский курган. 4-я четв. 4 в. до н. э. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.