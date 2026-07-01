ГОРИТ

ГОРИ́Т. Фут­ляр для транс­пор­ти­ров­ки и хра­не­ния лу­ка и стрел.

Древнейшие гориты (колчан для стрел, привязанный к футляру для лука) известны по изображениям на оленных камнях, каменных из­вая­ни­ях не позднее первых столетий I-го тысячелетия до нашей эры от Монголии до Нижнего Подунавья. «Классические» гориты, со специальными отделениями для лука и стрел, характерны для иранских народов: в ахеменидской Персии, у скифов и других. В некоторых культурах сохранялись до раннего Средневековья (например, фрески из городища Шикшин в Центральной Азии). Как правило, гориты делали из дерева, украшали, в том числе золотыми накладными пластинами с изображениями и аппликациями, металлическими пластинами и тому подобное.

Иллюстрации:

Го­рит. Зо­ло­тая об­клад­ка со сце­на­мииз жиз­ни Ахил­ла. Чер­то­млык­ский кур­ган. 4-я четв. 4 в. до н. э. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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