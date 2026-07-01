ГОРИ
ГО́РИ. Город в центральной части Грузии, центр района Шида-Картли.
Население 45,7 тысяч человек (2006). Расположен на Картлийской равнине, у впадения реки Большая Лиахви в реку Кура. Железнодорожный узел. Через Гори проходит автодорога Тбилиси -Ткибули.
Известен с VII века как крепость Картлийского государства. Город с 1801 года. Экономическое значение Гори возросло после проведения в 1872 году железной дороги Тифлис - Поти; стали развиваться ремёсла и торговля. В 1930-1940-е годы началось развитие промышленности.
В центре Гори - остатки крепости Горисцихе (VII веке), расположенной террасами на склоне горы. Среди современных зданий - Культурный центр имени Д. И. Чубинашвили (1987 год). Памятники: И. В. Сталину (1952 год) и другим. Педагогический институт. Историко-этнографический музей. Дом-музей уроженца Гори - И. В. Сталина (павильон над домом - 1935-1937 годы; музейное здание - 1955 год, архитектор А. Г. Курдиани). Драматический театр имени Г. Эристави. Хлопчатобумажный комбинат, предприятия пищевой промышленности (мукомольный комбинат, консервный завод); производство различного технологического оборудования.
Близ Гори - Атенский Сион и селение Атени с церквами Орбелиани (VIII-IX, X века) и Цминда-Гиорги (XI век), средневековой крепостью Атенисцихе; пещерный город Уплисцихе («Крепость владыки»; 1-я половина 1-го тысячелетия до нашей эры - XIII век; ныне музей-заповедник).
Иллюстрации:
Гори. Дом-музей И. В. Сталина (павильон над домом, 1935–37; музейное здание, 1955, архитектор А. Г. Курдиани). Фото А. И. Нагаева.