ГОРИ

ГО́РИ. Го­род в центральной час­ти Гру­зии, центр района Ши­да-Карт­ли.

Население 45,7 тысяч человек (2006). Расположен на Картлийской равнине, у впадения реки Большая Лиахви в реку Кура. Железнодорожный узел. Через Гори проходит автодорога Тбилиси -Ткибули.

Из­вес­тен с VII века как кре­пость Карт­лий­ско­го государства. Го­род с 1801 года. Эко­но­мическое зна­че­ние Гори возросло после проведения в 1872 году железной дороги Тифлис - Поти; стали развиваться ремёсла и торговля. В 1930-1940-е годы началось развитие промышленности.

В цен­тре Гори - ос­тат­ки кре­по­сти Го­рис­ци­хе (VII веке), рас­по­ло­жен­ной тер­ра­са­ми на скло­не го­ры. Сре­ди современных зда­ний - Куль­тур­ный центр имени Д. И. Чу­би­на­шви­ли (1987 год). Па­мят­ни­ки : И. В. Ста­ли­ну (1952 год) и другим. Педагогический институт. Историко-этнографический музей. Дом-музей уроженца Гори - И. В. Сталина (павильон над домом - 1935-1937 годы; музейное здание - 1955 год, архитектор А. Г. Курдиани). Драматический театр имени Г. Эристави. Хлопчатобумажный комбинат, предприятия пищевой промышленности (мукомольный комбинат, консервный завод); производство различного технологического оборудования.

Близ Гори - Атенский Сион и селение Атени с церквами Орбелиани (VIII-IX, X века) и Цминда-Гиорги (XI век), средневековой крепостью Атенисцихе; пещерный город Уплисцихе («Крепость владыки»; 1-я половина 1-го тысячелетия до нашей эры - XIII век; ныне музей-заповедник).

Иллюстрации:

Го­ри. Дом-му­зей И. В. Ста­ли­на (па­виль­он над до­мом, 1935–37; му­зей­ное зда­ние, 1955, ар­хи­тек­тор А. Г. Кур­диа­ни). Фото А. И. Нагаева.

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