ГОРГИППИЯ

ГОРГИППИЯ (греч. Γοργιππία) - греческий город на Таманском полуострове (современная Анапа).

Город возник в начале V в. до н.э. как синдское поседение у Анапской бухты (Синдская гавань), позже вошел в состав Боспорского царства и стал называться по имени первого наместника города Горгиппа, брата Левкона I Боспорского. Площадь города составляла ок. 35-40 га, он был обнесен крепостными стенами, неоднократно достраивавшимися и укрепляющимися.

Расцвет города приходится на IV-III вв. до н.э. и I-II вв. н.э., когда он становился крупным ремесленным и торговым центром. В III в. до н.э. город был разрушен, но быстро оправился. При Митридате VI Горгиппия входила в состав Понтийского царства (107-63 гг. до н.э.). Горгиппия была разрушена готами после 235 г. н.э.

Раскопки города начались в XIX в., систематическое исследование ведется с 1960 г. В IV в. до н.э. формируется план города с агорой и гипподамовой планировкой улиц, вымощенных булыжником и каменными плитами, храмами Афродиты Навархиды, Диониса и Посейдона, кроме того, был построен храм некоему «Богу справедливому», памятниками боспорским царям и наместникам. В период эллинизма возникает единая система водоснобжения и водостоков. О культурном расцвете Горгиппии свидетельствует находка мраморной стелы с упоминанием 226 человек, одержавших победы в спортивных состязаниях на празднествах в честь бога Гермеса.

Иллюстрация :

Надгробная стелла Таллона.

Терракоты из собрания Анапского археологического музея.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев