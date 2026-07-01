Горган (араб. Джурджан, древне-перс. Варкана)

Горга`н (араб. Джурджан, древне-перс. Варкана) — античная Гирка- ния , область на юго-восточном побережье Каспийского моря (в древности — Гирканское, у арабских авторов — Джурджанское море), в долине рек Атрек и Гюргенчай (ныне — остан Голестан, Иран ). Столица — Горган (ныне — руины Гомбаде-Кабус, к востоку от совр. Горгана — бывшего Астрабада). С IV — V вв. Г. как природное по­граничье между горами Табаристана (ныне — Мазандеран) и степями Дехистана (ныне — Балканский вилаят Туркменистана) считался рубежом защиты державы Сасанидов от набегов кочевников, где Йездигерд II и Пероз возвели укрепленные городки и оборонительную стену. В VI— VII вв. Г. управлялся марзпанами и служил перевалочным пунктом для торговли шелком. С 716—717 Г. покорился Омейядам, наместнику которых, Язиду ибн аль-Мухаллабу, приписывалось основание крупнейших городов области — Джурджана и Астрабада. При Аббасидах (с середины VIII в.) местные тюркские царьки, носившие титул «сул», подчинялись Халифату. В конце VIII — начале IX в. в Г. распространился шиизм, позиции которого усилились после дейлемитского завоевания, когда здесь утвердились Зияриды (середина X — середина XI в.), признававшие верховенство сначала Буидов и Саманидов (до конца X в.), затем государства Газневидов. Джурджан, который течение Гюргена разделяло на цитадель Шахри-стан и пригород Бакрабад, славился садами и сельскохозяйственной округой и превратился в блестящий центр мусульманской учености и арабо-персидской словесности. Его гавань, Абескун, была важнейшим портом южн. Каспия, который в новоперсидской географической традиции носит ее имя . После нашествий сельджуков и монголов Г. пришел в упадок: в XII—XIII вв. угасли Джурджан ( население которого подверглось истреблению) и Абескун. Еще в XIV в. сохранялся иранский язык горгани, на котором составлен ряд писаний хуруфитов, но в XV—XVI вв. топоним «Г.» сменился новым — «Астрабад», который закрепился за соответствующим вилайетом при Сефевидах и Каджарах (см. Каджарская династия). Лит.: Бартольд В. В. Башня Кабуса как первый датированный памятник мусульманской персидской архитектуры // Бартольд В. В. Сочинения. Т. 4. М., 1964. С. 262—266; Kia- ni M. Y. The Islamic City of Jurjan // Archaeologische Mitteilungen aus Iran. Ergaenzungbd 11. Berlin, 1984; Reid J. J. Rebellion and Social Change in Astarabad, 1537—1744 // International Journal of Middle Eastern Studies. XIII (1981). P. 35—53; Заби-хи М. Астрабад-намэ. Тегеран, 1986.