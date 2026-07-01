Горемыкин, Иван Логгинович

Горемы`кин, Иван Логгинович (27.10[08.11]. 1839, Новгород — 11 [24].12.1917, Сочи) — русский государственный деятель. Крупный землевладелец Новгородской губ. В 1860 окончил Императорское училище правоведения, после чего начал службу в канцелярии Первого департамента Сената. Назначен комиссаром по крестьянским делам в Царстве Польском. С 1866 — плоцкий вице-губернатор, с 1869 — келецкий вице-губернатор. С 1873 — в Министерстве внутренних дел. В 1873—1882 — член Комиссии по крестьянским делам губерний Цар-ства Польского при МВД. С 1882 — заместитель прокурора Первого департамента Сената. С 1884 — обер-прокурор Второго департамента Сената. В 1891 получил задание издать «Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния». Назначен товарищем министра юстиции (1891). С 1894 — сенатор. В 1895 назначен товарищем министра. В 1895—1899 — министр внутренних дел. На этом посту он остановил введение в действие нового лечебного устава, по которому сокращались компетенции земств. С 1899 — член Государственного совета; выступал против политики С. Ю. Витте в крестьянском вопросе. С 1896 — действительный тайный советник. В 1905 — председатель Особого совещания о мерах по укреплению крестьянского землевладения. 22 апреля — 8 июля 1906, 31 января 1914 — 20 января 1916 — председатель Совета министров. Занимал враждебную позицию по отношению к Государственной думе и Прогрессивному блоку. С 1910 — статс-секретарь. С 1916 — действительный тайный советник 1-го класса. После Февральской революции 1917 был арестован. В мае 1917 амнистирован с учетом возраста. Убит с семьей во время разбойного набега на его имение. Соч.: Очерки истории крестьян в Польше. СПб., 1869. Лит.: Альманах современных русских государственных деятелей. СПб., 1897; Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. М., 2000.